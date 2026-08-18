ପ୍ରେମିକ ଘରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମିକାର ମୃତଦେହ; ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ପରିବାର, ଯୁବକ ଗିରଫ
ସମ୍ବଲପୁର ଗଡ଼ାପୋଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ମାଆ । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 18, 2026 at 1:34 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ । ସେ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ାପୋଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଚଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେପଟେ ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
କୁଚିଣ୍ଡା ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଉରିପଡ଼ା ଗାଁର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରବର୍ଟ ବେଙ୍ଗରାଙ୍କ ଝିଅ ଗତ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରବର୍ଟ ବେଙ୍ଗରା ପତ୍ନୀ ଲିଲିମା ବେଙ୍ଗରା ଗତ 16 ଅଗଷ୍ଟରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ ୧୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ତଥା ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଜ ଲୁଗୁନଙ୍କ ସହ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଣ୍ଡୁକୁମାଲ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ୧୬ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୩୦ ସମୟରେ ଅନୁଜ ଲୁଗୁନ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଝିଅ ମୁହଁରେ ଅନେକ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବେକରେ ଦାଗ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ।"
ଅଭିଯୋଗକରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ,ଏହି ମାମଲାଟି ଗଡ଼ପୋଷ ଫାଣ୍ଡି, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏସଆଇ ଫିରୋଜ ଏକ୍କାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ କେସ୍ ନଂ ୧୨୪ ତାରିଖ ୧୬.୦୮.୨୦୨୬ ୧୦୩(୧) ବିଏନ୍ଏସରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ପ୍ରେମିକ ତଥା ଭାବିସ୍ବାମୀ ଅନୁଜ ଲୁଗୁନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) କୁଚିଣ୍ଡାର ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣା; ସାମ୍ନକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ମୋଟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଅପହରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଝିଅର ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହତ୍ୟା; ଭୋଗିବେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର