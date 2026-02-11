ଝାଡାରୁ ଗଜ୍ କପଡ଼ା ବାହାରିବା ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ CDMO
2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସବ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ପରେ ପୁଣି ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ।
Published : February 11, 2026 at 12:10 PM IST
Surgical Negligence Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ଝାଡ଼ାରୁ ଗଜ୍ କପଡ଼ା ବାହାରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯାଗ କରିଛନ୍ତି । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ, ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପେଟରେ କପଡା ଛାଡି ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଡିଏମଓ ।
ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା କୁଳୁତକାନି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର(CS) ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରସବର ଦେଢ଼ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ସେ ସମ୍ବଲପୁର DHHର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଷ୍ଟିଚ୍ ଭଲ ଥିବା କହିବା ସହ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ଅପରେସନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ । ଆଉ ଜଣେ ସର୍ଜରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । "
ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସର୍ଜରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭେଟି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ଏକ ନର୍ସିଂହୋମର ସର୍ଜରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ, ୟୁରିନ ଇନଫେକସନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ 20ଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ । ' ଇଞ୍ଜେକସନ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମି ନଥିଲା ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଛୁଆକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଝାଡା ଯିବା ସମୟରେ ମଳରୁ ଏକ "ଗଜ୍ କପଡା" ବାହାରିଲା । ସେହି କପଡାକୁ ଧରି ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାଇଥିଲି । ହସ୍ପିଟାଲରେ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ । ଗତ ସୋମବାର ( ଫେବୃଆରୀ 9) ତାରିଖରେ ମୋର ପେଟ ବହୁତ ବ୍ୟାଥା ହେବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯିବା ପରେ ରାତିରେ ମୋର ଝାଡା ହେବା ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗଜ କପଡା ବାହାରିଥିଲା । ଏହି କପଡାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ।"
ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର CDMPHO (Chief District Medical & Public Health Officer) ପ୍ରଦୀପ ହୋତା କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ଜଣକ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ କପଡା ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରୀ ? ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା
ଓଡ଼ିଶାରେ କାୟା ବିସ୍ତାରୁଛି କର୍କଟ ! ବର୍ଷକୁ 60,000 ସଂକ୍ରମିତ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଯାଉଛି 60 % ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର