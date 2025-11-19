ଚର୍ଚ୍ଚାରେ VSSUT ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂ କାର; ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହାତେଇଲା ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ
Published : November 19, 2025 at 4:38 PM IST
VSSUT Students made Racing Car ସମ୍ବଲପୁର: ପୁଣି କମାଲ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (VSSUT) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବା ସହିତ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି । ଭିସୁଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ସୋସାଇଟି ଅଧୀନରେ ଥିବା 'ଭିର୍ ରେସର୍ସ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍' (VeerRacerss Electric) ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଡିଜାଇନ ଓ ନିର୍ମିତ ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂ କାରକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ବୀକୃତି ମିଳିଛି । କୋଏମ୍ବଟୁରରେ ଆୟୋଜିତ 'ଫର୍ମୁଲା ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ 2025' ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଇଆଇଟି, ଏନଆଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭିସୁଟ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ।
ଭିର୍ ରେସର୍ସ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରେସିଂ କାର ତିଆରି କରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ(EV) ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖାଲି ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏହାସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ କୃତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଏନଆଇଟି ଓ ଆଇଆଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ 28ଟି ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ l ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 16ଟି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ(EV) ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ l ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଭିସୁଟର ଟିମ୍ ଭିର୍ ରେସର୍ସ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ (VeerRacerss Electric) ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସଫଳତା ପାଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଏହି ଇଭି ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂ କାରକୁ ଭିସୁଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏହି କାରକୁ ଭିସୁଟର 60 ଜଣିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଳ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ରେସ୍ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଭିସୁଟ ଛାତ୍ର ସାଇଁ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କାରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନିଂ, ଦ୍ବିତୀୟରେ ଡିଜାଇନିଂ, ତୃତୀୟରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ ଓ ଶେଷରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କାରକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଡିଜାଇନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ । ଦିନରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପରେ ରାତିରେ ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଏହି କାରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ।"
ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂ କାରର ବିଶେଷତା
ଏହି ଇଭି କାରଟି ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି l ଏଥିରେ 72 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି l ଖାସ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାକୁ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ପାର୍ଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି l
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 2024ର ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂରେ ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି l ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସୃଜନ ଏବଂ ମୋଟରସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ VSSUTର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରମୁଖତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହାସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭିସୁଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡିଜାଇନ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର