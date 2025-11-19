ETV Bharat / state

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ VSSUT ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂ କାର; ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହାତେଇଲା ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ

ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂ କାରକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ବୀକୃତି ମିଳିଛି । କୋଏମ୍ବାଟୁର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାରା ଦେଶରେ ହାତେଇଛି ଦ୍ବିତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

VSSUT Team
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ VSSUT ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂ କାର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 19, 2025 at 4:38 PM IST

VSSUT Students made Racing Car ସମ୍ବଲପୁର: ପୁଣି କମାଲ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (VSSUT) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବା ସହିତ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି । ଭିସୁଟ୍‌ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ସୋସାଇଟି ଅଧୀନରେ ଥିବା 'ଭିର୍ ରେସର୍ସ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍' (VeerRacerss Electric) ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଡିଜାଇନ ଓ ନିର୍ମିତ ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂ କାରକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ବୀକୃତି ମିଳିଛି । କୋଏମ୍ବଟୁରରେ ଆୟୋଜିତ 'ଫର୍ମୁଲା ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ 2025' ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଇଆଇଟି, ଏନଆଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭିସୁଟ୍‌ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ।

VSSUT ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂ କାର (ETV Bharat Odisha)

ଭିର୍‌ ରେସର୍ସ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରେସିଂ କାର ତିଆରି କରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ(EV) ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖାଲି ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିନାହାନ୍ତି, ଏହାସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ କୃତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଏନଆଇଟି ଓ ଆଇଆଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ 28ଟି ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ l ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 16ଟି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ(EV) ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ l ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଭିସୁଟର ଟିମ୍ ଭିର୍ ରେସର୍ସ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ (VeerRacerss Electric) ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସଫଳତା ପାଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଏହି ଇଭି ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂ କାରକୁ ଭିସୁଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏହି କାରକୁ ଭିସୁଟର 60 ଜଣିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଳ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ରେସ୍‌ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଏ ନେଇ ଭିସୁଟ ଛାତ୍ର ସାଇଁ ଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କାରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନିଂ, ଦ୍ବିତୀୟରେ ଡିଜାଇନିଂ, ତୃତୀୟରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ ଓ ଶେଷରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କାରକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଡିଜାଇନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ । ଦିନରେ କ୍ଲାସ୍‌ କରିବା ପରେ ରାତିରେ ଆମେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଏହି କାରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ।"

VSSUT Students made Racing Car
ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (ଭିସୁଟ୍‌) (ETV Bharat Odisha)

ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂ କାରର ବିଶେଷତା

ଏହି ଇଭି କାରଟି ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି l ଏଥିରେ 72 ଭୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି l ଖାସ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାକୁ୍ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ପାର୍ଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି l

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 2024ର ଫର୍ମୁଲା ରେସିଂରେ ଭିସୁଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି l ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବସୃଜନ ଏବଂ ମୋଟରସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ VSSUTର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରମୁଖତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହାସହିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭିସୁଟ୍‌ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡିଜାଇନ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଫଳତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

