ETV Bharat / state

VSSUT ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିନବ 'ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍', ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ସହ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦେବ ମୁକ୍ତି

ଭିସୁଟ୍ (VSSUT) ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଏକ "ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍" ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା AC ଭଳି କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

Sambalpur vssut students low cost cooling device summer heat rural poor
VSSUT ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିନବ 'ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍', ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ସହ ଗରିବବର୍ଗଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦେବ ମୁକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2026 at 7:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଆସିଲେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରି 45 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ଖରା ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ACର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି AC ଲଗାଇବା ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ୍ୟ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥାଏ । ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ଭିସୁଟ୍ (VSSUT) ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଛାତ୍ର ଦଳ ଏକ "ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍" ବିକସିତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା AC ଭଳି କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ । ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକେଟକୁ ସୁହାଇବ ।

VSSUT ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିନବ 'ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍', ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ସହ ଗରିବବର୍ଗଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦେବ ମୁକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମୁଛି ତାପମାତ୍ରା:
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଖରା ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥାଏ । ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖା ପାଖି ରହିଥାଏ । ତେବେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏସି ଅଥବା କୁଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ହେଲେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମ୍‌ରେ ଏସି ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର କେତେକ ଛାତ୍ର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଏକ "ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍" ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖରା ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରି ପାରୁଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

Student and professor with a
"ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍" ସହିତ ଛାତ୍ର ଓ ପ୍ରୋଫେସର୍ (ETV Bharat Odisha)

ଅଦରକାରୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମେଟେରିଆଲ୍‌ରୁ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଯନ୍ତ୍ର:

ସମ୍ବଲପୁର ଭିସୁଟ ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିନବ "ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍" କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କୋଠରୀ ଭିତରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ । ଏହାର ଦାମ୍ ମାତ୍ର 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି ଭିସୁଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବାବଦକୁ ମାତ୍ର 2 ରୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅଦରକାରୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମେଟେରିଆଲ୍‌କୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏଥିରେ କେବଳ ଏକ ଛୋଟିଆ ମୋଟର ଲାଗିଛି । ତେବେ ଆଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ ବୋଲି ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

"ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍" (ETV Bharat Odisha)


ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ହେବେ ଉପକୃତ:

ସମ୍ବଲପୁର ଭିସୁଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ. ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ପାତ୍ର ଏହି ଡିଭାଇସ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଡ. ପାତ୍ର ଏହି ଡିଭାଇସ ନିର୍ମାଣ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ । ଗାଁ ଲୋକେ ଏସି ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିଛୁ । ଏହି ଉପକରଣକୁ ଆମେ "Heat Transfer Mechanism" ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ।

....
.... (....)

ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ:
ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ Blower Machine, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର S ଆକୃତି ର ଏକ GI ପାଇପକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଇଛି । ଆଉ ଏକ Diffuserର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ।

The professor is demonstrating a
ପ୍ରୋଫେସର୍ "ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍" ଦେଖାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

କିପରି କାମ କରେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍...
Blower ମେସିନ ଜରିଆରେ କୋଠରୀର ଗରମ ପବନ ଟଣା ଯାଇ ପାଇପ ଜରିଆରେ 3 ଫୁଟ ମାଟି ତଳେ ବିଛା ଯାଇଥିବା S ଆକୃତି ର GI ପାଇପ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଗରମ ପବନ ଏହି GI ପାଇପ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ବେଳେ ମାଟିର ଶୀତଳତା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ପୁଣି ସେଠାରୁ ଏକ ପାଇପ୍ ଜରିଆରେ ଉପରକୁ ଏହି ପବନ ଆସି Diffuser ଜରିଆରେ ପୁଣି କୋଠରୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ତେବେ ଏହି ବାୟୁ Diffuser ଜରିଆରେ ବାହାରିବା ସମୟରେ Joule Thomson Effect ଜରିଆରେ ଏହି ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହିପରି ଭାବେ ଏହି ଉପକରଣଟି କାମ କରିଥାଏ ।

ଗତ ମଇ ମାସରେ ଆମେ ଏହି ଉପକରଣର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ କୋଠରୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ତୁଳନାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହୁଥିଲା । ଏହି ଉପକରଣକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 5 ରୁ 6 ଜଣ ବିଟେକ ଛାତ୍ର ଓ ଜଣେ ପିଏଚଡି ସ୍କୋଲାର ସାମିଲ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଡ. ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ପାତ୍ର


ଡ. ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । ଆଗକୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ମାନର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କେବଳ ଅଦରକାରୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କିଛି ଲିକେଜ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଆଗାମୀ ପ୍ରୟାସରେ ଏହାକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । କୌଣସି NGO ଅଥବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ।"

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଉପକରଣ ଓ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 6 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଉପକରଣରେ ଏକ 40 ୱାଟ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଡ. ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ପାତ୍ର


ଶୀତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଟିମ୍‌ର ଜଣେ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ର ଅଜିତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଖରାଦିନେ ତାପମାତ୍ରା 40 ରୁ 42 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯାହା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଓ କମ ଦାମ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ Blower ମେସିନ, ଏକ ହିଟ୍ ଏକଚେଞ୍ଜର (Heat Exchanger) ଯାହା ମାଟି ଭିତରେ ରୁହେ, ଆଉ ଏକ Diffuserର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ । ଏହି ଉପକରଣକୁ ଆମେ ଖରା ଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖିଛୁ ଯେ, ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ତୁଳନାରେ କୋଠରୀ ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଶୀତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବ । ଶୀତ ଦିନେ ବାହାର ତାପମାତ୍ରାରୁ କୋଠରୀ ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ।

Students of the Mechanical Engineering Department at VSSUT
ଭିସୁଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରମାନେ (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ଟିମ୍‌ରେ B.TECH ମେକାନିକାଲ୍ ବିଭାଗର ନଜରୁଲ ମହମ୍ମଦ, ଦୀନେଶ କୁମାର ସାହୁ, ନୀତିଶ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସାହୁ, ଲିଶବନ କୁମାର ହେମ୍ବ୍ରମ, ଗେଦାମ ଚରଣ, ସ୍ଵଧା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡି଼ଶାର ସାବରମତୀ 'ଅଳକାଶ୍ରମ'; ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର କଥା କୁହେ ଆଶ୍ରମ ମାଟି

ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦିନର ସ୍ମୃତି: ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ଦୁଇଟି ତୋପ

ପୁରୀରେ ହେବ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ, ଜାହାଜରେ ପୁରୀରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ !


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ODISHA INNOVATION
SAMBALPUR VSSUT STUDENTS
VSSUT
ଲୋ କଷ୍ଟ କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ ସମ୍ବଲପୁର
VSSUT LOW COST COOLING DEVICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.