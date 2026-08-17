VSSUT ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିନବ 'ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍', ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ସହ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦେବ ମୁକ୍ତି
ଭିସୁଟ୍ (VSSUT) ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଏକ "ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍" ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା AC ଭଳି କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : August 17, 2026 at 7:42 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଆସିଲେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରି 45 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ଖରା ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ACର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି AC ଲଗାଇବା ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ୍ୟ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥାଏ । ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ଭିସୁଟ୍ (VSSUT) ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରମାନେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଛାତ୍ର ଦଳ ଏକ "ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍" ବିକସିତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା AC ଭଳି କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ । ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକେଟକୁ ସୁହାଇବ ।
10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମୁଛି ତାପମାତ୍ରା:
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଖରା ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥାଏ । ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖା ପାଖି ରହିଥାଏ । ତେବେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏସି ଅଥବା କୁଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ହେଲେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଏସି ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର କେତେକ ଛାତ୍ର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଏକ "ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍" ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖରା ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରି ପାରୁଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଅଦରକାରୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ରୁ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଯନ୍ତ୍ର:
ସମ୍ବଲପୁର ଭିସୁଟ ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗର କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିନବ "ଲୋ-କଷ୍ଟ-କୁଲିଂ ଡିଭାଇସ୍" କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କୋଠରୀ ଭିତରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ । ଏହାର ଦାମ୍ ମାତ୍ର 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି ଭିସୁଟ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ କହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବାବଦକୁ ମାତ୍ର 2 ରୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅଦରକାରୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମେଟେରିଆଲ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏଥିରେ କେବଳ ଏକ ଛୋଟିଆ ମୋଟର ଲାଗିଛି । ତେବେ ଆଗକୁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘର ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ ବୋଲି ଜଣେ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ହେବେ ଉପକୃତ:
ସମ୍ବଲପୁର ଭିସୁଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମେକାନିକାଲ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ଡ. ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ପାତ୍ର ଏହି ଡିଭାଇସ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଡ. ପାତ୍ର ଏହି ଡିଭାଇସ ନିର୍ମାଣ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ । ଗାଁ ଲୋକେ ଏସି ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିଛୁ । ଏହି ଉପକରଣକୁ ଆମେ "Heat Transfer Mechanism" ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ।
ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ:
ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ Blower Machine, ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର S ଆକୃତି ର ଏକ GI ପାଇପକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଇଛି । ଆଉ ଏକ Diffuserର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ।
କିପରି କାମ କରେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍...
Blower ମେସିନ ଜରିଆରେ କୋଠରୀର ଗରମ ପବନ ଟଣା ଯାଇ ପାଇପ ଜରିଆରେ 3 ଫୁଟ ମାଟି ତଳେ ବିଛା ଯାଇଥିବା S ଆକୃତି ର GI ପାଇପ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଗରମ ପବନ ଏହି GI ପାଇପ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ବେଳେ ମାଟିର ଶୀତଳତା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ପୁଣି ସେଠାରୁ ଏକ ପାଇପ୍ ଜରିଆରେ ଉପରକୁ ଏହି ପବନ ଆସି Diffuser ଜରିଆରେ ପୁଣି କୋଠରୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ତେବେ ଏହି ବାୟୁ Diffuser ଜରିଆରେ ବାହାରିବା ସମୟରେ Joule Thomson Effect ଜରିଆରେ ଏହି ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହିପରି ଭାବେ ଏହି ଉପକରଣଟି କାମ କରିଥାଏ ।
ଗତ ମଇ ମାସରେ ଆମେ ଏହି ଉପକରଣର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ କୋଠରୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ତୁଳନାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହୁଥିଲା । ଏହି ଉପକରଣକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 5 ରୁ 6 ଜଣ ବିଟେକ ଛାତ୍ର ଓ ଜଣେ ପିଏଚଡି ସ୍କୋଲାର ସାମିଲ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଡ. ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ପାତ୍ର
ଡ. ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । ଆଗକୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ମାନର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କେବଳ ଅଦରକାରୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କିଛି ଲିକେଜ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଆଗାମୀ ପ୍ରୟାସରେ ଏହାକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି । କୌଣସି NGO ଅଥବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ।"
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଉପକରଣ ଓ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 6 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଉପକରଣରେ ଏକ 40 ୱାଟ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଡ. ପାଣ୍ଡବ କୁମାର ପାତ୍ର
ଶୀତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଟିମ୍ର ଜଣେ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ର ଅଜିତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଖରାଦିନେ ତାପମାତ୍ରା 40 ରୁ 42 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯାହା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଓ କମ ଦାମ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ Blower ମେସିନ, ଏକ ହିଟ୍ ଏକଚେଞ୍ଜର (Heat Exchanger) ଯାହା ମାଟି ଭିତରେ ରୁହେ, ଆଉ ଏକ Diffuserର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ । ଏହି ଉପକରଣକୁ ଆମେ ଖରା ଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖିଛୁ ଯେ, ବାହାର ତାପମାତ୍ରା ତୁଳନାରେ କୋଠରୀ ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଶୀତ ଦିନେ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବ । ଶୀତ ଦିନେ ବାହାର ତାପମାତ୍ରାରୁ କୋଠରୀ ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ।
ଏହି ଟିମ୍ରେ B.TECH ମେକାନିକାଲ୍ ବିଭାଗର ନଜରୁଲ ମହମ୍ମଦ, ଦୀନେଶ କୁମାର ସାହୁ, ନୀତିଶ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସାହୁ, ଲିଶବନ କୁମାର ହେମ୍ବ୍ରମ, ଗେଦାମ ଚରଣ, ସ୍ଵଧା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡି଼ଶାର ସାବରମତୀ 'ଅଳକାଶ୍ରମ'; ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର କଥା କୁହେ ଆଶ୍ରମ ମାଟି
ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦିନର ସ୍ମୃତି: ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟର ଦୁଇଟି ତୋପ
ପୁରୀରେ ହେବ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ, ଜାହାଜରେ ପୁରୀରୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର