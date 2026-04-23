ଜୋତା-ସାର୍ଟକୁ ନେଇ ଭିସୁଟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଗିଂ, ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ତେବେ 15 ଦିନ ତଳେ ରାଗିଂ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କମିଟି । ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 23, 2026 at 9:41 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ l ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 4 ଜଣ ସିନିୟର ଛାତ୍ର ରାଗିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ଗତ 15 ତଳେ ଭିସୁଟ ପରିସରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 4 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ।
ଭିସୁଟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଗିଂ ଘଟଣାଟି ଭିସୁଟର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଥିଲା l ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ l ତେବେ ଏହା କୌଣସି ସଂଗଠିତ ରାଗିଂ ନଥିଲା l ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଏହାକୁ ରାଗିଂ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ l
ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା କମିଟି:
କୁଳପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମେ କୁଳପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିମ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଟିମ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା l ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା l ତେବେ ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା l ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ଼. ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ବୁର୍ଲା ଥାନାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଭିସୁଟର ଇଣ୍ଟରନାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର, ଡିନ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ୱେଲଫେୟାର ଆଦି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ l
ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଛି ରିପୋର୍ଟ, ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଏହି କମିଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ l ତେବେ ରିପୋର୍ଟଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷର ହେବା ପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସର୍ବ ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା କାଗଜପତ୍ରରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ତାହା ଆସିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ l ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା l ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିସୁଟ ପରିସର ପୂରାପୁରି ରାଗିଂ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଭିସୁଟ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ରାଗିଂ:
ଏହା ସହ କୁଳପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ 15 ଦିନ ତଳେ 2 ଜଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇ.ଲର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟରରୁ ନିଜ କ୍ଲାସ ସାରି ରୋଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭିସୁଟ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ସିନିୟର ଛାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜୋତାର ଲେସ୍ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିନୁ ବୋଲି ପଚାରିବା ସହ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେହି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରକୁ ଅଟକାଇ ସାର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଭାବେ ପିନ୍ଧି ନାହୁଁ ଏପରି କିଛି କହି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ l
ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ର:
ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ରାଗିଂର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣକ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ସୁଟ କରିଥିଲେ l ଏହାକୁ ଦେଖି ସିନିୟର ଛାତ୍ର ମାନେ ସେହି ଛାତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇ କାହିଁକି ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ କହି ମୋବାଇଲକୁ ଛଡାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ ମୋବାଇଲଟି ତଳେ ପଡି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା l ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅଟକାଇଥିଲେ l ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନଜରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଏକ ସଂଗଠିତ ରାଗିଂ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ହାଲୁକାରେ ନେଲେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଆଗକୁ ଘଟିପାରେ ଭାବି ଆମେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭିସୁଟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଦୀପକ କୁମାର ବେହେରା l
କୁଳପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟତଃ କୌଣସି ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରୁ ଯେ ଏହା ରାଗିଂ ଅଟେ ନାଁ ନୁହେଁ ବୋଲି l ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ସିନିୟର ମାନେ ଜୁନିୟରଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାକୁ ରାଗିଂ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ l ଏହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଣ୍ଡରଟେକିଙ୍ଗ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି କୁଳପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଭିସୁଟ ରାଗିଂ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...
ଭିସୁଟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ l ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ବହୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି l
ଗତ ଏପ୍ରିଲର ଘଟଣା:
ଗତ 28-04-2025ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ ପାଇଁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥିତ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ (VSSUT)ର 100ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିସୁଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ l ବି.ଟେକ, ସିଏଚଏମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର କରନ କୁମାର ସାହୁ, ଓମ ପ୍ରକାଶ ନାଏକଙ୍କୁ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଥିଓରୀ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରେଡ଼କୁ ପାସ ଗ୍ରେଡ଼ରୁ F ଗ୍ରେଡ଼କୁ ଖସା ଯାଇପାରେ ବୋଲି ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଓ ଗୋଟିଏ ସେମିଷ୍ଟରର 2ଟି ଥିଓରୀ ସବଜେକ୍ଟରେ ପାସ ଗ୍ରେଡ଼ରୁ F ଗ୍ରେଡ଼କୁ ଖସା ଯାଇପରେ ବୋଲି ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା l ଅନ୍ୟ କେତେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2000 ଓ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା l
ଅନ୍ୟପଟେ କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୱାର୍ଡେନ ଓ DSWଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା l ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ମଇ 9, 2025 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପଇଠ ନ କରାଗଲେ ଦୈନିକ 100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଫାଇନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ବୋଲି ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା l ଅନ୍ୟପଟେ କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ପଦବୀ ଓ ମେଡାଲ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ପ୍ରାଇଜରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ପରି କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହା ସହ 5 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା l
