OPHWC ଡେପ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢଉ, ମିଳିଲା 1 କେଜି ସୁନା, 48 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା
OPHWCର ଡେପ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଭୋଳଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 2, 2026 at 6:03 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନ (OPHWC)ର ଡେପ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଭୋଳଙ୍କ ଘରେ ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଘଟଣା । ଡେପ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭୋଳଙ୍କୁ ଆଜି ଆୟବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି l ତାଙ୍କ ଠାରୁ 1 କେଜି ସୁନା ସହ 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଏହା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଦ୍ବିବେଦୀ l
ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ଦ୍ବିବେଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଡେପ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭୋଳ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବଟି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଆମେ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରିଥିଲୁ l ଯେଉଁ ଟିମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଆସୁଥିଲା l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଆୟବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତି ଠୁଳ ହୋଇରହିଛି l ସେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାମରେ ଠୁଳ କରିକି ରଖିଥିଲେ l ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାଗାବାଡି ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଠାବ କରିଥିଲୁ l ପରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜାଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରି ୱାରେଣ୍ଟ ଆଣି ଭୋଳଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଘରକୁ ଟିମ ପଠେଇଥିଲୁ l"
ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଭୋଳ,ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର,ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ,OPHWC ଙ୍କୁ ଏକ ଇଣ୍ଟରସେପସନ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସଦ୍ୱାରା ଗିରଫକରାଯାଇଛି।ସେ ₹୫.୧୮ଲକ୍ଷ ଅସତଉପାୟରେ ସଂଗ୍ରହହୋଇଥିବା ନଗଦଟଙ୍କା ନେଇଯିବାବେଳେ ଗତକାଲି ଧରାହେଇଥିଲେ।ଘରତଲାସୀରେ ନଗଦ ₹୪୮.୭୯ଲକ୍ଷଟଙ୍କା,୨୯ପ୍ଲଟ,ସୁନା୧.୧୪୦କେଜି,୨ଟି ବହୁତଳପ୍ରାସାଦ ଆଦି ମିଳିଛି। pic.twitter.com/rCRIgaTPyf— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) April 1, 2026
ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କି, ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଗତ 31 ତାରିଖରେ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ବେଆଇନ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି l ପରେ ଆମ ଟିମ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଠାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା l ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ହିସାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା l ଏହାପରେ ଆମର ଟିମ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଭଡା ଘର ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର ମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 1 କେଜି ସୁନା ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ଓ 6ଟି ସୁନା କାଏନ ମିଳିଥିଲା । ଏହାସହ 2 ଟି ରୁପା ବିସ୍କୁଟ, 3 ଟି ରୁପା କଏନ ରହିଛି l ଏହା ସହିତ ବହୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା l ଭୋଳଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ 48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା l
ତେବେ ଆଜି ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଭୋଳଙ୍କୁ ଭିଜଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଦ୍ବିବେଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର