ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରବେଶ ସମୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା
ମୋଟ ୭ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମଇଦାନରେ। ଏଥର କ୍ୟାମ୍ପସର କେତେକ ମୌଳିକ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟା ନିର୍ବାଚନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 12, 2026 at 11:33 PM IST
SAMBALPUR UNIVERSITY ELECTION, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମୋଟ ୭ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମଇଦାନରେ ଥିବାବେଳେ, ଏଥର କେବଳ ପଦବୀ ଦଖଲ ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ୟାମ୍ପସର କେତେକ ମୌଳିକ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟା ନିର୍ବାଚନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ପିଜି କାଉନସିଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର କେ.ଏନ୍. ସେଠୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇ ବୈଧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କ୍ୟାମ୍ପସର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବଡ଼ଧରଣର ଅସନ୍ତୋଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରମୁଖ ଓ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମୂହ:
- କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି: ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ଏବଂ ସିସିଟିଭି (CCTV) ତଥା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ।
- ରାସ୍ତାକଡ଼ ଆଲୋକ ସମସ୍ୟା: ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନଥିବା କିମ୍ବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଟ୍ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ରାତିରେ ଯିବାସିବା କରିବାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
- ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରବେଶ ସମୟ: କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମୟସୀମା ବହୁତ କଟକଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ l
- ହଷ୍ଟେଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମସ୍ୟା: ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଉଠାଉଛନ୍ତି l
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା :
ପିଜି କାଉନସିଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କେ.ଏନ. ସେଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଜଗନ ପ୍ରଧାନ, ସୁଦର୍ଶନ ସୁନା, ସମ୍ପାଦକ ପାଇଁ ସୌରଭ କୁମାର ନାୟକ, ରାଜୁ କର୍ମୀ, ସହ-ସମ୍ପାଦକ ପଦ ପାଇଁ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ଗର୍ତିଆ, ସତ୍ୟବାନ ନାଗ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପାଇଁ (ମାଗାଜିନ୍) ହିମାଂଶୁ ସାହୁ, କାନ୍ନା ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ (ଆର୍ଟସ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାଗାଜିନ୍ - ୨ଟି ସ୍ଥାନ) ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ କିଶୋର ଭୋଇ, ଅଙ୍କିତ ସାହୁ, ଶୁଭମ ଲାଲ ସୋନକର, ସମ୍ପାଦକ (ଆଥଲେଟିକ୍ କ୍ଲବ୍) ପାଇଁ ଅସଭିନ ଖେସ୍, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେନା, ସମ୍ପାଦକ (ସାଂସ୍କୃତିକ ସମିତି) ପାଇଁ ସୁଭ୍ରାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ଅଛନ୍ତି l
୨୦୧୭ ମସିହା ପରଠାରୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ । ଏବିଭିପି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ l "କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଓ ଆଥଲେଟିକ୍ କଲଚରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଛାତ୍ରଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦର୍ଶନ l
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍-ଏମେଡ୍ (Integrated B.Ed-M.Ed) ଫାଇନାଲ୍ ଇୟରର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତିକା ନାୟକ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିରାପତ୍ତା, ହଷ୍ଟେଲ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ସଚେତନ ମତାଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ପରିବେଶରେ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ୟାମ୍ପସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ । କ୍ୟାମ୍ପସର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସିସିଟିଭି (CCTV) କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବୀ କରିଛନ୍ତି l
ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ଓ ଆଇଡି ଚେକିଂ
କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ (Outsiders) ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ କଡ଼ା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ (ID Card) ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ । ଆଇଡି ଚେକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାରି ରଖାଯାଉ । ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲର ପ୍ରବେଶ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ୬ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଉଛି । ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପସର ସୁରକ୍ଷା, ସିସିଟିଭି ଓ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟାଇଟ୍ କରାଯିବ, ତେବେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଵାଗତିକା l
ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି (ABVP) କିମ୍ବା ବିଜେଡି (BJD) ଭଳି ପାର୍ଟି/ଦଳ ନ ଦେଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ଦେଖିବା ଉଚିତ । କିଏ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ କିଏ କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଵାଗତିକା l
ସ୍ୱାଗତିକାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ "ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସିସିଟିଭି, ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଗେଟ୍ ଚେକିଂ କଡ଼ା ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲ ଟାଇମିଂ କୋହଳ ହୋଇପାରିବ । ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ନୁହେଁ ବରଂ କାମ କରୁଥିବା ସଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ BCJDର ସହ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟବାନ ନାଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଇ-ରିକ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ l ଏହାସହ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ତାହାକୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ l ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ 15 ଦିନ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଥିରେ କୋହଳ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ l ଏହାସହ ଏଥେଲେଟ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସୁବିଧା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନ ନାଗ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖଡ଼ିଆଳ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ: କଲେଜ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ; ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଭୋଜିଭାତ, ଢୋଲ ବାଜାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ABVPର ବଡ଼ ସଫଳତା, ୬୦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ୨୫୨ ପଦବୀରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିଜୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର