ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ତେଲ ଚିକିତ୍ସାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣା, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମା ଫୁଲଝର ଗାଁରୁ ତେଲ ସଂଗ୍ରହ ସହ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲଜି ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର, ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 10, 2026 at 5:41 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 5:46 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନ ଥିଲା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବଢ଼ୁଥିଲା । ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଥିଲା । ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ, ଚେରମୂଳି, ଜଡ଼ିବୁଟି ଓ ତେଲ ଉପଚାର କରି ଉପଶମ ପାଉଥିଲା । ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ପ୍ରାକୃତିକ ତେଲକୁ ହିଁ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିଛି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଵିଧି ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି । ତେଣୁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ତେଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗୁଣବତ୍ତା, କେଉଁ ରୋଗରେ କେଉଁ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଏହି ବିଧିକୁ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୟନ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର (Regional Development and Tribal Studies Centre of Excellence) ଏବଂ ନୃତତ୍ତ୍ବ (Anthropology) ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଆଦିବାସୀ ତେଲ ଉପରେ ଗବେଷଣା:
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଫୁଲଝର ଅଞ୍ଚଳର ପାଉଡି ଭୂୟାଁ, କିସାନ ଓ ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ଔଷଧୀୟ ତେଲ ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି । ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲଜି ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ତଥା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୟନ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଅରୁଣ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି ।
ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଏହି ଔଷଧୀୟ ତେଲର ଗୁଣକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ତଥା ଏହାକୁ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ତେଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଵୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ସହ ମିଶି ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି । ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଟିମ୍ ଏକ ମାସ ଧରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣେଇ ଉପଖଣ୍ଡର ଫୁଲଝର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି:
ପ୍ରଫେସର ଅରୁଣ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ତେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଚର୍ମ ରୋଗ, କେଶ ଝଡ଼ିବା, ମିରଗୀ ବା ଅପସ୍ମାର ରୋଗ, ପେଟ ରୋଗ ଆଦିରୁ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ତେଲ, ଚେରମୂଳି ଜଡିବୁଟି ଔଷଧ କିମ୍ଵା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଖାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ଗବେଷଣା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଉଡି ଭୂୟାଁ, ମୁଣ୍ଡା ଓ କିସାନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତେଲ ରହିଛି । ଏହି ତେଲକୁ ସେମାନେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପେଟ ବ୍ଯଥା ଭଳି ସାଧାରଣ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହାନ୍ତି । ବରଂ କର୍କଟ, ପରିସ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା, ପୋଲିଓ, ମିରଗି ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ଵିଧି ବା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଆସୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଉଦ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ସହ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଦସ୍ତାବିଜକରଣ କରାଯାଉଛି ।
ଗବେଷଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ:
ପ୍ରଫେସର ଅରୁଣ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର Excellence ସେଣ୍ଟର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଔଷଧୀୟ ତେଲବିଷୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ କେଉଁସବୁ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରକାର ତେଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ? କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ? କେଉଁ ସମୟରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ? କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ? କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହି ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ? ଏବଂ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କଣ ରହିଛି ? ସେନେଇ ଆମେ ଗବେଷଣା କରୁଛୁ । ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ । " ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି ଯେ ପାରମ୍ପରିକ Indian Knowledge Systemର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରିବା । ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ ଏହି ଗବେଷଣା କରୁଛୁ ।"
ଗବେଷଣାରତ ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ମାସ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ପାଉଡି ଭୂୟାଁ ଆଦିବାସୀ ରହୁଥିବା ଗାଁ ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ ଓ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ରହିଛି ବାଘ ମହୁ ଏବଂ ଘୁଷୁରୀ ତେଲ । ଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ସେମାନେ କିଛି ତେଲ ଖାଇଥାନ୍ତି, କେତେକ ତେଲକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ସମୟରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତେଲ ବୋଳିଥାନ୍ତି ।" ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ତେଲରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ତେଲ
- ପିଙ୍ଗ ତେଲ
- ଜଟାଙ୍ଗୀ ତେଲ
- ଟୋଲ ତେଲ
- କୁସୁମ ତେଲ
- କରଞ୍ଜ ତେଲ
- ନିମ୍ବ ତେଲ
ଛାତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଣ୍ଡା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଲୋପ୍ୟାଥୀ ମେଡିସିନରେ ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧୀୟ ତେଲରେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ଵପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି । ଆଗକୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବୁ ।"
ପଶୁ ଓ ସରୀସୃପ ଆଧାରିତ ତେଲ:
- ଝିଙ୍କ ତେଲ
- ଘୁଷୁରୀ ତେଲ
- ଭାଲୁ ତେଲ
- ଲଜଙ୍ଗୀ କୁକୁଡ଼ା ତେଲ
ଏହି ଗବେଷଣା ଟିମ୍ରେ 4 ଜଣ ପିଜି ଛାତ୍ର, ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କୋଲାର ଏବଂ ଗାଇଡ ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ଅରୁଣ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଟିମରେ ସାମିଲ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ପାୟଲ ନାଏକଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମା ଫୁଲଝର ଗାଁ ସହ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ 1 ମାସ ଧରି ଗବେଷଣା କରିଛୁ । ଏଠାରୁ କରଞ୍ଜ ତେଲ, ଜପଙ୍ଗି ତେଲ, ଟୋଲ ତେଲ, କୁସୁମ (କୁଶମ) ତେଲ, ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବିରୁ ତିଆରି ତେଲ ଏବଂ ନିମ୍ବ ତେଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଛୁ ।"
ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ତେଲ ଚିକିତ୍ସାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପରଖୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗବେଷଣା ଟିମ୍ । ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଲାଭ ଦାୟକ ହୋଇପାରେ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର