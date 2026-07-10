ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଏଚଡି ସ୍କୋଲାରଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ
ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝା ସୁଝା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 10, 2026 at 10:20 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 10:54 PM IST
Mental torture to PhD scholar in SU, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଜୁନିଅର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ ସ୍କୋଲାରଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେଆର୍ଏଫ୍, ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ନମିଳିବାରୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଇ-ମେଲ ଯୋଗେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝା ସୁଝା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ରିଙ୍କୁ ମେହେର ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପିଏଚ୍ଡି ସ୍କଲାର ଭାବେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୩ ତାରିଖରେ ସେ ୟୁଜିସି-ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ଜୁନିଅର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୂଖ୍ୟଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ଯୋଗେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ପାସ୍ଆଉଟ୍ ହେବାଠାରୁ ତାଙ୍କର ଫେଲୋସିପ୍ ଲାଗୁହେବା କଥା ବୋଲି ରିଙ୍କୁ ମେହେର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବାକୁ ଅଢ଼େଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗୁଥିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଫେଲୋ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୬ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବିନା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ମେହେର ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କର ଜଏନିଂ ରିପୋର୍ଟ ମେ’ ୮ ତାରିଖରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ମେ' ୧୮ ତାରିଖରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଫେଲୋସିପ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇନଥିଲା । ଏନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜୁନ୍ ୨୪ ତାରିଖରେ ପୁଣିଥରେ ଜଏନିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମେ’ ମାସରୁ ଜଏନିଂ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ଜଏନିଂ ରିପୋର୍ଟ କିଭଳି ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମେହେର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ତମାମ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭାଗରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସେ ଆଜି ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସେ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଥରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ର ଜୀବନ ଗଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି, ସେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ବିଧୁ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ କମିଟି ଆଜି 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଜଣା ଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ।"
ସେପଟେ ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବଳିୟାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ରିଙ୍କୁ ମେହେର ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ଇମେଲ ପାଇଛୁ । ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ । ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛୁ । ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛୁ ଏଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନନେବା ପାଇଁ । ବାକି ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆମେ କରୁଛୁ । ତଦନ୍ତ ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ଜଣା ପଡ଼ିବ," ବୋଲି ଆଇଆଇସି ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବଳିୟାର ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10 ଗେଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୭୦ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରିନି; ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ବେଦନା...ଏବେ ବି ୧୦ ଡିସିମିଲ ଜମିକୁ ଅପେକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର