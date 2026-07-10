ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଏଚଡି ସ୍କୋଲାରଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ

ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝା ସୁଝା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur University PhD scholar accused of mental torture, threatened to commit suicide
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଏଚଡି ସ୍କୋଲାରଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 10, 2026 at 10:20 PM IST

|

Updated : July 10, 2026 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mental torture to PhD scholar in SU, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଜୁନିଅର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ ସ୍କୋଲାରଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେଆର୍‌ଏଫ୍, ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ନମିଳିବାରୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଇ-ମେଲ ଯୋଗେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝା ସୁଝା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଏଚଡି ସ୍କୋଲାରଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ (Etv Bharat Odisha)


ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ରିଙ୍କୁ ମେହେର ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପିଏଚ୍‌ଡି ସ୍କଲାର ଭାବେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୩ ତାରିଖରେ ସେ ୟୁଜିସି-ସିଏସ୍‌ଆଇଆର୍ ଜୁନିଅର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍‌ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୂଖ୍ୟଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ଯୋଗେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ପାସ୍‌ଆଉଟ୍ ହେବାଠାରୁ ତାଙ୍କର ଫେଲୋସିପ୍ ଲାଗୁହେବା କଥା ବୋଲି ରିଙ୍କୁ ମେହେର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବାକୁ ଅଢ଼େଇ ମାସ ସମୟ ଲାଗୁଥିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଫେଲୋ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୬ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବିନା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ମେହେର ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କର ଜଏନିଂ ରିପୋର୍ଟ ମେ’ ୮ ତାରିଖରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ମେ' ୧୮ ତାରିଖରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଫେଲୋସିପ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇନଥିଲା । ଏନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜୁନ୍ ୨୪ ତାରିଖରେ ପୁଣିଥରେ ଜଏନିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମେ’ ମାସରୁ ଜଏନିଂ ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ଜଏନିଂ ରିପୋର୍ଟ କିଭଳି ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମେହେର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ତମାମ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭାଗରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସେ ଆଜି ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।


ସେ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଥରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ର ଜୀବନ ଗଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି, ସେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।


ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ବିଧୁ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ କମିଟି ଆଜି 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଜଣା ଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ।"

ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝା ସୁଝା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝା ସୁଝା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । (Etv Bharat Odisha)


ସେପଟେ ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବଳିୟାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ରିଙ୍କୁ ମେହେର ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ଇମେଲ ପାଇଛୁ । ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ । ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛୁ । ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛୁ ଏଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନନେବା ପାଇଁ । ବାକି ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆମେ କରୁଛୁ । ତଦନ୍ତ ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ଜଣା ପଡ଼ିବ," ବୋଲି ଆଇଆଇସି ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବଳିୟାର ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10 ଗେଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୭୦ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରିନି; ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ବେଦନା...ଏବେ ବି ୧୦ ଡିସିମିଲ ଜମିକୁ ଅପେକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

Last Updated : July 10, 2026 at 10:54 PM IST

TAGGED:

SAMBALPUR UNIVERSITY ISSUE
ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ବିବାଦ
ପିଏଚଡି ସ୍କୋଲାରଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା
MENTAL TORTURE TO PHD SCHOLAR
MENTAL TORTURE TO PHD SCHOLAR IN SU

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.