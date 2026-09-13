ବୀଜ ନୁହେଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି, ତିଆରି ହେବ ନୁଡୁଲ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର
ଜାମୁମଞ୍ଜିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି ମିଶାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ନୁଡୁଲସ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ତିଆରି କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : September 13, 2026 at 6:56 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ। ମାତ୍ର ଏହି ଅବହେଳିତ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ଅସୁମାରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜୈବ-ସକ୍ରିୟ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଡାଏଟରୀ ଫାଇବର, ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ‘ସି’। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବୀଜ ବର୍ଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ । ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର Food Technology and Nutrition ବିଭାଗର ନୂତନ ଗବେଷଣାରୁ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଆଲିଶା ଧିରଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମଞ୍ଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁଡୁଲ୍ସ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା....
ଅଲିଶା ଧୀରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି ପ୍ରତି 100 ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି-
- ଡାଏଟରୀ ଫାଇବର (Dietary Fibre) 58.09%
- ଷ୍ଟାର୍ଚ (Starch)20.04 ଗ୍ରାମ୍
- ପ୍ରୋଟିନ୍ (Protein) 2.98ଗ୍ରାମ୍
- ଫ୍ୟାଟ୍ / ଚର୍ବି (Fat) 0.62%
- ଭିଟାମିନ୍ ସି (Vitamin C) 24.93 ମିଲିଗ୍ରାମ୍
ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ଉପରେ ନଜର ପକେଇଲେ ଏଥିରେ ରହିଛି-
• DPPH ସ୍କାଭେଞ୍ଜିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି: 92.05%
• ଫେନୋଲିକ୍ସ (Phenolics): 176.84 mg GAE/g
• ଫ୍ଲାଭୋନଏଡସ୍ (Flavonoids): 221.88 mg RE/g
ଉଚ୍ଚ ଫାଇବର ଏବଂ କମ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ଅଲିଶା ଧୀର l
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଜାମୁ ବୀଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ-ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଅଧ୍ୟୟନରେ ସମୁଦାୟ ଫିନୋଲିକ୍ ଉପାଦାନର ପରିମାଣ 768.84ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଭୋନୋଇଡ୍ର ପରିମାଣ 310.88 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ମିଳିଛି ।'
ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା
ଅଧ୍ୟୟନରେ ଜାମୁ ବୀଜ ଗୁଣ୍ଡର ଭୌତିକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅମ୍ଳତା ମାନ 4.6, ଘନତା 0.838 ଗ୍ରାମ୍/ମିଲିଲିଟର, ଜଳ ଶୋଷଣ କ୍ଷମତା 108 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଫୁଲିବା କ୍ଷମତା 5.10ଗ୍ରାମ୍/ଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଜାମୁ ବୀଜ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ଉପାଦାନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାମୁ ଏକ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟଶୀଳ ଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ବୀଜ ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ବୀଜକୁ ବର୍ଜ୍ୟ ଭାବେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଲିଶା l
- ଜାମୁ କୋଳି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ: ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଖ ପାଖରୁ ପାଚିଲା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାମୁ କୋଳି ହାତରେ ତୋଳା ଯାଇଥିଲା।
- ସଫା କରିବା ଓ ମଞ୍ଜି ଅଲଗା କରିବା: କୋଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ଧୋଇ ଶସ (pulp)ରୁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପାଣିରେ ସଫା କରାଯାଇଥିଲା।
- ମଞ୍ଜି ଶୁଖାଇବା: ସଫା ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ୨-୩ ଦିନ ଛାଇରେ ଶୁଖାଯିବା ପରେ ସ୍ଥିର ଓଜନ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୦°C ତାପମାତ୍ରାରେ ୭ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଓଭନ୍ (oven)ରେ ଶୁଖାଯାଇଥିଲା।
- ଜାମୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ (JSP) ପ୍ରସ୍ତୁତି: ମଞ୍ଜିର ଉପର ଚୋପା ଛଡ଼ାଯାଇ, ଭିତର ଅଂଶକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୬୦-ମେଶ୍ (mesh) ଚାଲୁଣିରେ ଛଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏୟାରଟାଇଟ୍ ପ୍ୟାକେଟରେ ରଖି ୪°C ତାପମାତ୍ରାରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା।
- ସାମଗ୍ରୀ ଓଜନ କରିବା: ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ସୂତ୍ରଣ (formulation) ପାଇଁ ଗହମ ଅଟା, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜୱାର ଗୁଣ୍ଡ, ଜାମୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ (JSP) ଏବଂ ଲୁଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା।
- ଛାଣିବା ଓ ମିଶାଇବା: ସମସ୍ତ ଶୁଖିଲା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ୮୦-ମେଶ୍ ଚାଲୁଣିରେ ଛଣାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏକସମାନ ମିଶ୍ରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଡୋ ମେକର୍ (dough maker) ରେ କମ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଶା ଯାଇଥିଲା।
- ଚକଟିବା: ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବିଶୋଧିତ ପାଣି (ଅଟା ଓଜନର ୩୫–୪୫%) ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶାଯାଇ ପ୍ରାୟ୧୦ ମିନିଟ୍ ଚକଟା ଯାଇଥିଲା। ଚକଟିବା ପରେ ଏକ ନରମ, ଟାଣ ଓ ଅଠା ହେଉନଥିବା କାଦୁଅ ଭଳି ମିଶ୍ରଣ (dough) ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ।
- ମିଶ୍ରଣକୁ ରଖିବା (Dough Resting): ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଣି ଶୋଷିବା ଏବଂ ନରମ ହେବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା।
- ନୁଡୁଲ୍ସ ତିଆରି (Noodle Formation): ପ୍ରସ୍ତୁତ ମିଶ୍ରଣକୁ ନୁଡୁଲ୍ସ ମେକରରେ ପକାଇ ପ୍ରାୟ ୨ ମିଲିମିଟର ଓସାର ଏବଂ ୧.୫ ମିଲିମିଟର ମୋଟେଇର ସମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ୍ (strands) ଆକାରରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।
- ଧୋଇବା: ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନୁଡୁଲ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହାଲୁକା ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପରିଭାଗର ବଳକା ଅଟା ଓ ଷ୍ଟାର୍ଚ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା।
- ଶୁଖାଇବା: ନୁଡୁଲ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ କଣା ଥିବା ଟ୍ରେ’ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ସଜାଇ ହଟ୍-ଏୟାର ଓଭନ୍ରେ ଶୁଖା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ୬୦°C ରେ ଏବଂ ପରେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଦ୍ରତା (moisture) ୮-୧୨% ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଯାଇଥିଲା।
- ଥଣ୍ଡା କରିବା ଓ ପରୀକ୍ଷା: ଶୁଖିଲା ନୁଡୁଲ୍ସକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଇଥିଲା, ଓଜନ କରି ଶୁଖିବା ପରର ପରିମାଣ (drying yield) ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆକାର ଓ ରୂପରେ ସମାନତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।
- ପ୍ୟାକିଂ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ: ଶେଷରେ ନୁଡୁଲ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଏୟାରଟାଇଟ୍, ଫୁଡ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ପାଉଚ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି, ହେଲେ ପୋଷକ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ
ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଏକ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହି ମଞ୍ଜିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଡାଏଟରୀ ଫାଇବର (ଖାଦ୍ୟସାର), ଦରକାରୀ ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଛି l ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଆହାର ଗ୍ରହଣ ଅଭ୍ୟାସରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ପୋଷକ ପରିମାଣ ବଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଲିଶା l
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର Food Technology and Nutrition PG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ଡ. ଅପରାଜିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା 'ଫୁଡ ୱେଷ୍ଟ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ l' ଏହା ଉପରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ l ଯେହେତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଜାମୁ ଗଛ ରହିଛି, ଲୋକେ ଜାମୁ କୋଳି ଖାଇ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଫୋଫାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥିଲୁ l'
ନୁଡୁଲସ ପ୍ରିୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ
ପ୍ରଫେସର ଡ. ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ଏହି ମଞ୍ଜିର କିପରି ଭାବେ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ କରିବୁ ସେନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ l ତେଣୁ ଆମେ ନୁଡୁଲସ ତିଆରି କରିଥିଲୁ l ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ନୁଡୁଲସ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଉପାଦେୟ l କାରଣ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି l ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ନବଦଳେଇ ଭଲ ପୋଷଣ ପାଇ ପାରିବେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି l ଆଗକୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ l ଗବେଷଣା ସରିଲେ ଆମେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ଏମଓୟୁ କରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବୁ l'
ଏହା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମ ସିନିୟରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହି ଜମୁ କୋଳି ମଞ୍ଜିର ନୁଡୁଲସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି l ତେବେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛୁ l ଏଥିରେ ବହୁତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି l ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଉଡର ତିଆରି କରୁଛୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ କେଫିନ ଫ୍ରି ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ତିଆରି କରୁଛୁ l ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ ସହ ଫାଇବର ଅଧିକ ଥବାରୁ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ l'
ସବୁ ବୟସର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସବୁ ବୟସର ଲୋକେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ l ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଡାଇବେଟିସ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବାରୁ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ...ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ l'
ମଧୁମେହ, କୋଷ୍ଠ କାଠିନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଦୀପଲ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, 'ଏହି ନୁଡୁଲସରେ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ ରହୁଛି ଓ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି । ତେଣୁ ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଓ କୋଷ୍ଠ କାଠିନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ପାରିବ l ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦା ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛୁ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ l'
ସମ୍ବଲପୁର ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଆସିସଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଜମୁ ମଞ୍ଜିରେ ଫାଇବର ଓ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଆଦି ରହିଛି l ଏହା ସହ ମିଲେଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ, ଭିଟାମିନ, ମିନେରାଲ୍ସ ଆଦି ରହିଛି l ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ l ତେବେ ଏହାର ମାତ୍ରା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ l ଏଥିରେ ଫାଇବର ଥିବାରୁ ଏହା ଡାଇବେଟିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କଲେଷ୍ଟ୍ରାଲ ହ୍ରାସ ଓ କୋଷ୍ଟ କାଠିନ୍ୟ ପାଇଁ ବେସ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ପାରିବ l ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଦେବା ଦରକାର' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡା ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ।
ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜିର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିଲେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମହୌଷଧି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ପାରିବ । ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗବେଷଣା ତଥା ନୁଡୁଲସ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପୋଷଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Interview: ଉଲ୍ ସୂତାରୁ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍ ସକିଲା ବାନୋ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୫ ମାଆର ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆ, ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ ତ ?