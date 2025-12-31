ETV Bharat / state

ସମ୍ୱଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ବଜାରକୁ ଆସିଲା ମେଡିକେଟେଡ୍ ହର୍ବଲ ଟି'

ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଥିବାରୁ କୌଣସି ରୋଗୀ କିମ୍ୱା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଏହାକୁ ଅର୍ଡର କରି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ।

Sambalpur University
ବଜାରକୁ ଆସିଲା ମେଡିକେଟେଡ୍ ହେରବାଲ ଟି' (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 31, 2025 at 5:31 PM IST

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ ଗବେଷଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଗବେଷଣାରୁ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରୋଡାକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାର ବଜାରରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାକୁ କରାଯାଇଥିବା ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ସଫଳ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସମ୍ୱଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ । ନିକଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବଜାରରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ନିଜସ୍ୱ ମେଡିକେଟେଡ୍ ହେରବାଲ ଟି' ସହିତ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ଲେମନ୍ ଟି'କୁ ଷ୍ଟଲରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ କରାଇଥିଲେ । ଦେଖିବା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ...

ପ୍ରକୃତିରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ଜଡିବୁଟିକୁ ନେଇ କେବଳ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଗବେଷଣା କରି ସେଥିରୁ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ କେବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ହେଲେ ଏହି ଗବେଷଣାରତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ସମ୍ୱଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଛନ୍ତି ରୋଗର ପ୍ରତିଶୋଧକ ପାଇଁ ଫୁଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଭଳି ପ୍ରୋଡକ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ବଜାରରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ମେଡିକେଟେଡ୍ ହେରବାଲ ଟି ସହିତ ଲେମନ୍ ଟି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଟି ଓ କଫି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୋଡାକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ୱଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର CENTRE OF EXCELLENCE IN NATURAL PRODUCTS AND THERAPEUTICS କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ Therapeutics in the Department of Biotechnology & Bioinformatics ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସିଜ୍ (Disease) ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଛଅ ପ୍ରକାର ମେଡିକେଟେଡ୍ ହରବାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ସହିତ ଏହାର ବଜାର ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ କରାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସମ୍ୱଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର CENTRE OF EXCELLENCE IN NATURAL PRODUCTS AND THERAPEUTICS ର ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଫୁଡ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର ହିସାବରେ ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଆମେ ମେଡିକେଟେଡ୍ ହରବାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ରହିଥିବା ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦୈନଦିନ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସିଜ୍ (Disease) କୁ ହଟାଇପାରିବା ବୋଲି ଦୃଢକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।


ଯାହାକି ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ପ୍ରକାର ମେଡିକେଟେଡ୍ ହରବାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ କାଡିଓ କେୟାର (healthy heart ) ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହେଲଦି କିଡନୀ, ହେଲଦି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ସହିତ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋ-ଟି , ଅର୍ଥଜ୍-ଟି ସହିତ ନିଦ୍ରାହୀନତା ରୋଗ ଭଳି Insomnia Disease ଭଳି ପାଇଁ ଏହାର ହର୍ବାଲ ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିସାରିଥିବା ଏବଂ ଏଫ୍.ଏ.ସି.ସି ଏବଂ ଜି.ଏମ୍.ପି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।


ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସମ୍ୱଲପୁରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁ CENTRE OF EXCELLENCE ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗତ ୬ ରୁ ୭ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପ୍ରୋଡାକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଏପରିକି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ଆମଜନ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲିପ୍ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଥିବାରୁ କୌଣସି ରୋଗୀ କିମ୍ୱା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଏହାକୁ ଅର୍ଡର କରି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।


ସପେଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅଫ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିଟ୍ ହରବଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କରାଯାଇ ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ତରଫରୁ ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରୋଡେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ପ୍ରତେକ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ରହିଥିବା ବାରକୋଡକୁ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିଲେ ତାହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡାଟା ସର୍ଭରରୁ ପାଇପାରିବେ । ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିବାରୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଏପିଆର୍ ଇନଡେକ୍ସ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କୁ ନେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

କାହିଁକି ଏପରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହେଲା -

ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ସେଣ୍ଟର ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ପରାମର୍ଶ ମିଳୁଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଗବେଷଣା କରି ତାହାର ପବ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିବା ସହିତ ଅନେକ ବେଞ୍ଚରୁ ବେଡକୁ ଆସିବାକୁ ଏବଂ ବେଞ୍ଚରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ଏପରି ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଆମ ଟିମ୍ ଗବେଷଣାରୁ କିପରି ବଜାରକୁ ପ୍ରୋଡାକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇବୁ ତାହାକୁ ନେଇ ହରବାଲ ପ୍ରୋଡାକ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆୟୁଷର ଗାଇଡ୍ ଲାଇନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିୟମ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ କରାନଯାଇ ଏହାକୁ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରି ତାହାର ରହିଥିବା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ବଜାରକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଟିମ୍ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିବା ଡକ୍ଟର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରକୁ ଛଡାଯାଇପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧ୍ୟାପକ ଡା.ରାଜକିଶୋରଙ୍କ କହିବା କଥା ମୁଁ ସମ୍ୱଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିବା କହିବା ସହିତ ଏପରି ପୋଡେକ୍ଟ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏସିଡିଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଡାକ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାକୁ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ୱଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍କିଟ୍ ହର୍ବାଲସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ସହିତ ସହଯୋଗିତା କରି ଅନେକ ପ୍ରୋଡ଼କ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାହାରି ମଧ୍ୟରେ କିଡନୀ ରୋଗ, ହାର୍ଟ ରୋଗ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍, ଇନସୋମିଆ Insomnia, ଆର୍ଟରାଇର୍ଟସ୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ଲେଭର-ଟି ଲିପଟନ୍, ଟେଟଲି ଭଳି ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ହାତତିଆରି ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ-ଟି ଭାବରେ ଲେମନ୍-ଟିକୁ ଇନ୍ ହାଉସ୍ ନିଜର ଫମୁଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇଲାଚିର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଫି ଓ ଟି' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଜାରକୁ ଛଡାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଇସରା ନାୟକ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯଥା-ମଧୁମେହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ନିଦ୍ରାହିନତା ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ତଥା ବୃକ୍ଷରୁ ଏପରି ଭଳିକି ଭଳି ଟି' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢୀ ପାଇଁ ଏହା ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ଗବେଷିକା ରେଶମା ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା କଥା, "ମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହର୍ବାଲ ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଶେଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହାକୁ ବଜାରରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଏହାକୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।"


ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପ୍ରୋଡାକ୍ଟ ବଜାରରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହାକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟତମ ଗବେଷିକା ଅଙ୍କିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କହିବା କଥା ଆମର ଲ୍ୟାବରେ ଏଭଳି ପ୍ରୋଡାକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ବଜାରରେ ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

NATURAL AND SYNTHETIC THERAPEUTICS
BERHAMPUR UNIVERSITY
SAMBALPUR UNIVERSITY
CENTRE OF EXCELLENCE HERBAL TEA
VALUE ADDED HERBAL PRODUCTS

