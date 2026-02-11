ETV Bharat / state

କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବିଷାକ୍ତ ପାଉଁଶ ! ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା

କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶକୁ କିଭଳି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫ୍ଲାଏଆସ ଗବେଷଣା (ETV Bharat)
ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur University ସମ୍ବଲପୁର: କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବିଷାକ୍ତ ଫ୍ଲାଏଆସ (ପାଉଁଶ) । ପାଉଁଶକୁ ପରିବେଶଗତ ବ୍ୟବହାର ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କେଲେବଲ୍ ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଗବେଷଣା କରୁଛି । ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫ୍ଲାଏଆସ ଗବେଷଣା (TV Bharat)

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗବେଷଣା:

ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଶିଳ୍ପ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା । ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଗଢି ଉଠିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ (JSW ), ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନା, ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ ଓ ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ଏହି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟନ ପାଉଁଶ ବାହାରୁଛି । ତେବେ ଏଗୁଡିକର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ହେଉନଥିବାରୁ ଏଣେ ତେଣେ ପଡି ବାୟୁ, ପାଣି ଓ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଡନୀ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ହେବାର ଏକ କାରଣ ସାଜିଛି । ତେବେ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ପାଉଁଶକୁ କିପରି କିପରି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ । ଏହି ଗବେଷଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ (Odisha State Pollution Board), ଭୁବନେଶ୍ୱରର OUAT ଓ କଟକର CRRI ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫ୍ଲାଏଆସ ଗବେଷଣା (ETV Bharat)

କଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ପାଉଁଶ:

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡ଼ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାଏକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି । ଡ଼ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାଏକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପାଉଁଶରେ ସୀସା, କ୍ରୋମିୟମ, ଆର୍ସେନିକ, ପାରଦ, ଲୌହ, ତମ୍ବା ପରି ଭାରି ଧାତୁକଣା ରହିଥାଏ । ଏହା ମାଟିରେ ମିଶିଲେ ଏହାକୁ ବୃକ୍ଷମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ସେହି ଗଛରେ ଫଳୁଥିବା ଫଳ ବା ପନିପରିବାକୁ ଖାଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଡନୀ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ହେଉଥିବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଏହା ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ । ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା । ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫ୍ଲାଏଆସ ଗବେଷଣା (ETV Bharat)

ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଉଁଶକୁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ "ଜୈବିକ ଭାରି ଧାତୁ ଅଚଳିକରଣ" ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଜୈବସାର ବା କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି । ପାଉଁଶରେ ଥିବା ଉପକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଜାତିର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉତ୍ପନ କରାଯିବ । ସେମାନେ ଏହା ପାଉଁଶରେ ଥିବା ଭାରି ଧାତୁ କଣିକାକୁ ଖାଇ ଯିବେ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାଉଁଶ ଏକ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ । ଏନେଇ ଏହି ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ପାଉଁଶର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର:

ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ନେଇ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଥିଲା । ଏହାକୁ "ଫ୍ଲାଏଆସର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର" (Sustainable Utilization of Fly Ash)" କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗ, OUAT ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ CRRI, ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ MOU ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଉଁଶରେ ଭାରି ଧାତୁ କଣିକା ସବୁ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଭାରି ଧାତୁ କଣିକା ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା ସେନେଇ ଏହି ଗବେଷଣା ହେଉଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫ୍ଲାଏଆସ ଗବେଷଣା (ETV Bharat)

ପାଉଁଶ ମିଶ୍ରିତ ମାଟିର ନମୂନା ଆଣି ଗବେଷଣା:

ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ପାଉଁଶ ଗଦା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପାଉଁଶ ମିଶ୍ରିତ ମାଟିର ନମୂନା ଆଣି ଗବେଷଣା କରାଯିବ । ସେହି ମୃତ୍ତିକାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ । ଆଉ ସେହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିକ୍ସଚର କଲ୍ଚରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତିଆରି କରାଯିବ । ଏହି ଗବେଷଣା ପରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟକୁ କଟକ CRRIକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପରେ CRRI ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଵାୟୋ-ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବ । ଏହାସହ OUAT ଏକ ପ୍ରକାରର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବ । ପରେ ଏହି ଏହି ମିକ୍ସଚର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ସେହି କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ମିଶ୍ରଣ କରଯାଇ ଏକ କମ୍ପୋଜିଟ ଫର୍ମେସନ ତିଆରି କରାଯିବ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ପାଉଁଶରେ ଛଡା ଯିବ ଓ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ସେହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ କେତେ ପରିମାଣର ଭାରି ଧାତୁକଣାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲାଏଆସ୍‌ରୁ ଭାରି ଧାତୁକଣା ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ତାହା କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫ୍ଲାଏଆସ ଗବେଷଣା (ETV Bharat)
32 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଚିହ୍ନଟ:

ଡ଼ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବହୁଦିନ ଧରି ପାଉଁଶ ଗଦା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନର ମୃତ୍ତିକାରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଆନ୍ତି । ଆମେ ଯେଉଁ ନମୁନା ଆଣିଛୁ ସେଥିରେ 32 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ । ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ । ସେଗୁଡିକୁ ବଢ଼ାଇବୁ ଓ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ମିକ୍ସଚର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ । କାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାରି ଧାତୁକଣାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଏମିତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାରି ଧାତୁକଣାକୁ ଖାଇ ପାରିବ ।"

3 ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଗବେଷଣା:

ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଡ଼ ମୋନିକା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବ । 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଏକ କମ୍ପୋଜିଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବୁ । ଯାହା ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମରେ 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଉପରେ କାମ କରାଯାଉଛି ।"

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫ୍ଲାଏଆସ ଗବେଷଣା (ETV Bharat)

ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ସ୍କଲାର ଡ଼ ବିକାଶ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପଲିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛୁ । ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲାଏଆସ ଗଦାରୁ ନମୁନା ଆଣୁଛୁ । ଏଥିରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କନସୋଟିୟମ ତିଆରି କରିବୁ । ଏହି କନସୋଟିୟମକୁ ଫ୍ଲାଏଆସ ଗଦାରେ ଛାଡିଦେଲେ ସେ ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଭାରି ଧାତୁକଣାକୁ ମାରିଦେବେ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ।"

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫ୍ଲାଏଆସ ଗବେଷଣା (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

