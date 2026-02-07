ETV Bharat / state

ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ! ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ସସପେଣ୍ଡ

ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର । ।

Assistant Professor suspend
ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 7, 2026 at 3:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR UNIVERSITY PHD STUDENT ସମ୍ବଲପୁର: ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର । ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମ୍‌ବିଏ ବିଭାଗର ଜଣେ ପିଏଚ୍‌ଡି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ।

ଆଇସିସିର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଡ. ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ବରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି l ସେପଟେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଶାସନିକ କୋଠା ଅଥବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗର କୌଣସି ବିଭାଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏପରିକି ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ପ୍ରଫେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।


ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ପିଏଚଡି କରୁଥିବା ଏମବିଏ ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ ବା ସୁପରଭାଇଜର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଏମବିଏ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l ଏହାପରେ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଅଭିଯୋଗକୁ ପିଜି କାଉନସିଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ l ପିଜି କାଉନସିଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏହି ଅଭଯୋଗକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ କମିଟିରେ (I.C.C) ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ l I.C.C ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ I. C. C ସମ୍ପୃକ୍ତ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି l"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଲା ଦନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଠାରୁ 1.30 ଲକ୍ଷ ଠକେଇ, ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗିରଫ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR UNIVERSITY
ASSISTANT PROFESSOR SUSPENDED
SAMBALPUR UNIVERSITY NEWS
ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ରୀ ଅସଦାଚରଣ
SAMBALPUR UNIVERSITY PHD STUDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.