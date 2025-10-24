ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଉଥିଲେ ମିଛ ଚାକିରି: ଦୁଇ କୋଟିର ଠକେଇ, 2 ଗିରଫ
ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ 2 କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ । ସମ୍ବଲପୁରରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ।
Published : October 24, 2025 at 12:19 PM IST
Sambalpur Job Fraud ସମ୍ବଲପୁର: ସୁଇପର୍ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ । ‘12 ହଜାର ଦିଅ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସଫେଇ କର୍ମୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, ମାସିକ ଦରମା ଆକାରରେ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବୁ’ । ଏପରି କହି ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ । ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଧରି ବୁଣିଥିଲେ ମିଛ ଚାକିରିର ମାୟା ଜାଲ । ଶେଷରେ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବୁର୍ଲା ଥାନା ପୋଲିସ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ମଧ୍ୟ କରିଛି ।
ଟଙ୍କା ନେଇ ମିଛ ଚାକିରି ଦେଉଥିଲେ...
ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ । ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ଆଳରେ ରାହୁଲ ସମ୍ରାଟ ଓ ପଦ୍ମାଳୟା ତାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଠକୁଥିବା ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସୁଇପର ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଜିତିବା ପାଇଁ କିଛି ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମିଛ ଚାକିରି ଦେଇ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମିଛ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲେ । ଗତକାଲି ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି 2 କୋଟିର ଚୂନ:
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ମିଛ ଚାକିରି ଦେବା ସହ ମିଛ କାମ କରାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତୁଥିଲେ l ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ସଫେଇ କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ଯରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏମାନେ ନେଉଥିଲେ । ତେବେ ଏମାନେ ବରଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ନେଟଓ୍ବାର୍କ ଚଳାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଠାରୁ ଠକିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପୋଲିସର ପ୍ରଥମରୁ ନଜର ରହିଥିଲା l ’
ନଗଦ 62 ଲକ୍ଷ ଜବତ:
ତେବେ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବୁର୍ଲା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ରାହୁଲ ସମ୍ରାଟ ଓ ପଦ୍ମାଲୟା ତାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା l ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ 62 ଲକ୍ଷ 1 ହଜାର ଟଙ୍କା ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି l ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ RMAX - PVT LTD ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ଚାକିରି ଦେବା ନାଁ ରେ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ବିଶ୍ବାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ମିଛ ଚାକିରି:
ଏହାସହ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ କେସ ନଂ- 464ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନାଁରେ ଏହି ଠକେଇ ହୋଇଛି l ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ଚାକିରି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ସଫେଇ କରି ଫଟୋ ଛାଡିବାକୁ କହି ତାକୁ ନିଜର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡୁଥିଲେ ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ l ଏମିତି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏମିତି କରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଧରି ଫେରାର ହେବାର ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା l’
ନଗଦ ଦେଉଥିଲେ ଟଙ୍କା, କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ:
ଏମିତି କାରବାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନଦେଇ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦରମା ହିସାବରେ ଦେଉଥିଲେ l ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ଚାକିରି ଦେବା ସଂସ୍ଥା କହି ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ l ଏମିତି ଭାବେ ମିଟିଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଜିତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିଲେ l ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ ଥାନାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ l ପୋଲିସ ସେହି ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି l
ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସଚେତନ ଲୋକେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି l ଏହା ଉପରେ ସଚେତନତା କରି ରୋକ ନ ଲଗେଇଲେ ବହୁ ନିରିହ ଲୋକ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁରର ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ 127 ଗିରଫ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁ OTET ପରୀକ୍ଷା ବାରମ୍ବାର ଘୁଞ୍ଚିଛି l ଏହିଭଳି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ ମହିଳା ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ଓ ସୋନପୁରର ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠକେଇ କରି ସାରିଛନ୍ତି l ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୋଲିସ ନଗଦ 62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ଗୋଟିଏ କାର ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡି ଜବତ କରିଛି l ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର