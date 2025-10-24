ETV Bharat / state

ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଉଥିଲେ ମିଛ ଚାକିରି: ଦୁଇ କୋଟିର ଠକେଇ, 2 ଗିରଫ

ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ 2 କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ । ସମ୍ବଲପୁରରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ।

ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ, 2 ଗିରଫ
ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ, 2 ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2025 at 12:19 PM IST

Sambalpur Job Fraud ସମ୍ବଲପୁର: ସୁଇପର୍‌ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ । ‘12 ହଜାର ଦିଅ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସଫେଇ କର୍ମୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, ମାସିକ ଦରମା ଆକାରରେ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବୁ’ । ଏପରି କହି ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ । ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଧରି ବୁଣିଥିଲେ ମିଛ ଚାକିରିର ମାୟା ଜାଲ । ଶେଷରେ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବୁର୍ଲା ଥାନା ପୋଲିସ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ମଧ୍ୟ କରିଛି ।

SAMBALPUR JOB FRAUD (ETV Bharat Odisha)

ଟଙ୍କା ନେଇ ମିଛ ଚାକିରି ଦେଉଥିଲେ...

ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ । ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ଆଳରେ ରାହୁଲ ସମ୍ରାଟ ଓ ପଦ୍ମାଳୟା ତାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଠକୁଥିବା ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସୁଇପର ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଜିତିବା ପାଇଁ କିଛି ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମିଛ ଚାକିରି ଦେଇ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମିଛ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲେ । ଗତକାଲି ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି ।

ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ, 2 ଗିରଫ
ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ, 2 ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି 2 କୋଟିର ଚୂନ:

ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ମିଛ ଚାକିରି ଦେବା ସହ ମିଛ କାମ କରାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତୁଥିଲେ l ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ସଫେଇ କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ଯରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏମାନେ ନେଉଥିଲେ । ତେବେ ଏମାନେ ବରଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ନେଟଓ୍ବାର୍କ ଚଳାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଠାରୁ ଠକିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପୋଲିସର ପ୍ରଥମରୁ ନଜର ରହିଥିଲା l ’

Sambalpur Job Fraud
Sambalpur Job Fraud (ETV Bharat Odisha)

ନଗଦ 62 ଲକ୍ଷ ଜବତ:

ତେବେ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ବୁର୍ଲା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ରାହୁଲ ସମ୍ରାଟ ଓ ପଦ୍ମାଲୟା ତାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା l ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ 62 ଲକ୍ଷ 1 ହଜାର ଟଙ୍କା ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି l ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ RMAX - PVT LTD ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ଚାକିରି ଦେବା ନାଁ ରେ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।

ଜବତ ଟଙ୍କା
ଜବତ ଟଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ବାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ମିଛ ଚାକିରି:

ଏହାସହ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ କେସ ନଂ- 464ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନାଁରେ ଏହି ଠକେଇ ହୋଇଛି l ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ଚାକିରି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ସଫେଇ କରି ଫଟୋ ଛାଡିବାକୁ କହି ତାକୁ ନିଜର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡୁଥିଲେ ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ l ଏମିତି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏମିତି କରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଧରି ଫେରାର ହେବାର ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା l’

Sambalpur Job Fraud
ଜବତ ଟଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

ନଗଦ ଦେଉଥିଲେ ଟଙ୍କା, କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ:

ଏମିତି କାରବାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନଦେଇ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦରମା ହିସାବରେ ଦେଉଥିଲେ l ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ଚାକିରି ଦେବା ସଂସ୍ଥା କହି ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ l ଏମିତି ଭାବେ ମିଟିଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଜିତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିଲେ l ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ ଥାନାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ l ପୋଲିସ ସେହି ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି l

Sambalpur Job Fraud
ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ (ETV Bharat Odisha)
ସଠିକ୍‌ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି:

ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସଚେତନ ଲୋକେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି l ଏହା ଉପରେ ସଚେତନତା କରି ରୋକ ନ ଲଗେଇଲେ ବହୁ ନିରିହ ଲୋକ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି l

