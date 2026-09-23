ଗୋଚର ଜମି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବିବାଦ, ଜମିପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି
ନିଜ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : September 23, 2026 at 7:08 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଗୋଚର ଜମି ଲିଜ୍କୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିବାଦ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗୋଛରା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଇଗୁରା ଗ୍ରାମର ଚନାଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ଗୋଚର ଜମି ଲିଜ୍କୁ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ନିଜ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଓ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ଲଇଗୁରା ଗ୍ରାମର ଚନାଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20ଟି ଆଦିବାସୀ ମୁଣ୍ଡା ପରିବାର ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ବସବାସ କରିଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗ୍ରାମର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 1229 ରେ ଥିବା ମୋଟ 27.13 ଏକର ଗୋଚର ଜମିରୁ 1981 ମସିହାରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଏଠାରେ 7.42 ଏକର ଜମି ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ତେବେ ଉକ୍ତ ଲିଜଧାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ରହୁଥିବା ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଥାନାରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଏପରିକି ବସ୍ତିରେ ବିଜୁଳି ଓ ଜଳର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଖତୁ କିସାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଏହି ଜମିରେ 100 ବର୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହେବ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେହି ଜମିକୁ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପରିବାର କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆମେ ରହୁଥିବା ଜମିକୁ ତାଙ୍କର ଜମି ଓ ତାଙ୍କର ଲିଜ୍ ଅଧିକୃତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସବୁ ଏଠାରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ । ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପଡ଼ାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ତିଆରି ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ।"
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
5 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି, ସମ୍ବଲପୁର-ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର