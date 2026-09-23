ETV Bharat / state

ଗୋଚର ଜମି ଲିଜ୍‌ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବିବାଦ, ଜମିପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି

ନିଜ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

Sambalpur tribal families and displaced persons lease of land dispute
ଗୋଚର ଜମି ଲିଜ୍‌ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବିବାଦ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 7:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଗୋଚର ଜମି ଲିଜ୍‌କୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିବାଦ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗୋଛରା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଇଗୁରା ଗ୍ରାମର ଚନାଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ଗୋଚର ଜମି ଲିଜ୍‌କୁ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି । ନିଜ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଓ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଗୋଚର ଜମି ଲିଜ୍‌ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବିବାଦ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ଦାବି (ETV Bharat Odisha)

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ଲଇଗୁରା ଗ୍ରାମର ଚନାଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20ଟି ଆଦିବାସୀ ମୁଣ୍ଡା ପରିବାର ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ବସବାସ କରିଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗ୍ରାମର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 1229 ରେ ଥିବା ମୋଟ 27.13 ଏକର ଗୋଚର ଜମିରୁ 1981 ମସିହାରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଏଠାରେ 7.42 ଏକର ଜମି ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି । ତେବେ ଉକ୍ତ ଲିଜଧାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା ରହୁଥିବା ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଥାନାରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଏପରିକି ବସ୍ତିରେ ବିଜୁଳି ଓ ଜଳର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ।

Demand for land patta submitted to the District Collector.
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
ଲଇଗୁରା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସମିତା ବୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଜାଗା ଜମିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅମଳରୁ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଗାଁରେ ରହି ଆସୁଛୁ । ଆମେ ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି ସୁବିଧା ରହିଛି । ହେଲେ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ । ସରକାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ବିସ୍ଥାପିତ କିଛି ପରିବାର, ଏହି ଜମି ତାଙ୍କ ଲିଜ୍ ଅଧୀନରେ ରହିଛି କହି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରିଗଲା । ତେବେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ମାନେ 1981 ମସିହାରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ସବୁ ଜମିକୁ ଆମର ବୋଲି କହିବାରୁ ଆମେ RIଙ୍କୁ ଡାକି ମାପଚୁପ କରେଇଥିଲୁ । ପରେ RI ଏହାକୁ ଗୋଚର ଜମି ବୋଲି କହିଥିଲେ l ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛୁ । ଯଦି ସେହି ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାର ଜମି ଲିଜ୍‌ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ରହି ଆସୁଛୁ । ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜମି ପଟ୍ଟା ଓ ଲିଜ୍‌ରେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ।"
Intense dispute between tribal families and displaced persons over the lease of grazing land.
ଗୋଚର ଜମି ଲିଜ୍‌ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବିବାଦ (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଖତୁ କିସାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଏହି ଜମିରେ 100 ବର୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହେବ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେହି ଜମିକୁ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପରିବାର କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆମେ ରହୁଥିବା ଜମିକୁ ତାଙ୍କର ଜମି ଓ ତାଙ୍କର ଲିଜ୍‌ ଅଧିକୃତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସବୁ ଏଠାରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ । ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପଡ଼ାକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ତିଆରି ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ।"


ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି l


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

5 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି, ସମ୍ବଲପୁର-ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ




ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର
ଆଦିବାସୀ ଜମି ବିବାଦ
ଆଦିବାସୀ ବିସ୍ଥାପିତ ବିବାଦ
SAMBALPUR TRIBAL LAND
LAND DISPUTE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.