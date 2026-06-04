'ସମଲେଶ୍ବରୀ ପୀଠରୁ ହୀରାକୁଦ,ବୁଢ଼ାରାଜା ପାହାଡ଼ରୁ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ',ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଫୋକସରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ
ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସଚିବ ବଲବନ୍ତ ସିଂ 3 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 4, 2026 at 2:06 PM IST
Sambalpur Tourism Development , ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମଲେଶ୍ବରୀ ମନ୍ଦିର, ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର, ମହାନଦୀ ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସମେତ ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସଚିବ ବଲବନ୍ତ ସିଂ 3 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l
ଗତ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ସମ୍ବଲପୁରର ବେଜବରୁଆ ହାଉସ, ଭିଏସଏସ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ରାଜା ବଖରୀ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ବୁଢାରଜା ପାହାଡ଼, ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା କଳା ଗ୍ରାମ କରଡୋଲା ଓ ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକର ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁର ସହ-ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, " ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ କଚେରୀ ଛକରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅହମିୟା ଲେଖକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ବେଜବରୁଆଙ୍କ ବାସଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଆଗକୁ କିଭଳି ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହୋଇ ପାରିବ ସେନେଇ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଏସଏସ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଏକ ଅବିକଳ ନମୁନା ବା ପ୍ରତିରୂପ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାନୀ ବଖରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟାକ (Entach) ଦ୍ୱାରା ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରେସ୍ତେରାଁ କରାଯାଇଛି । କୁଞ୍ଜେଲ ପଡ଼ା ଛକରେ ଥିବା ରାଜା ବଖରାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ IIT ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ବଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ରାଜା ବଖରା ପରିଦର୍ଶନ କରି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଦଳ ଏହି ଐତିହାସିକ ଧରୋହରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, OTDC ଇଞ୍ଜିନିଅର, Entachର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ରାଜା ବଖରାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରିତ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ:
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ ବା ରଙ୍ଗୀନ ଜଳ ଫୁଆରା ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର କାମ ଜାରି ରହିଛି । ଚଳିତ ଜୁନ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି 20ଟି ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଲଗାଯିବ । 2ଟି LED ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଏହି LEDରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ରୀତିନୀତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାନଦୀ ଆଳତୀ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛି ବୁଢାରଜା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ । ଏହାକୁ ସହରର ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ । ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ କିପରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଏଫଓ, OTDCର ଇଞ୍ଜିନିଅରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ହୀରାକୁଦ ନିକଟରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ SASCI ସ୍କିମ୍ରେ, ହୀରାକୁଦ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ 100 କୋଟି ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଏଥିରେ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଏରାଇଭାଲ ପ୍ଲାଜା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିରେ ପାର୍କିଂ, ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ଲକ୍, ରେସ୍ଟୁରେଣ୍ଟ୍ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ଏଠାରେ ଏକ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଇତିହାସ, ଏହାର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ନିର୍ମାଣ କାମ କରିଥିବା ଇଞ୍ଜିନିଅରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ରହିବ ।
ତୃତୀୟରେ ବୁର୍ଲା MCL ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିକଟରେ ଏକ ୱାଟର ସିମ୍ଫୋନୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l ହୀରାକୁଦ ଜବାହାର ପାର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ l
ସମ୍ବଲପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ।
କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ?
2023-24: 1,84,1503 ପର୍ଯ୍ୟଟକ
2024-25 : 2,26,0737 ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ରବି ଧାନ, ଚିନ୍ତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଷୀ
ଲାଲଗଡ଼ରୁ ରୋଲମଡେଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତ: ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ସରଡ଼ା, ଗାଁ ବଖାଣୁଛି ବିକାଶର ଗାଥା
'ଲିଚୁ କ୍ୟାପିଟାଲ' କୁଚିଣ୍ଡା; ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ଫଳୁଛି ସୁଆଦିଆ ଲିଚୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର