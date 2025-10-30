ସମ୍ବଲପୁର ଚାକିରି ଠକେଇ; 18 ଏଜେଣ୍ଟ ଅଟକ, ଆଉ 13 ଲକ୍ଷ ଜବତ
ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ଆଳରେ ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଆଉ 18 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ।
Sambalpur Sweeper job fraud ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ଆଳରେ ଠକେଇ ଘଟଣା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ 2 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ସମ୍ରାଟ ଓ ପଦ୍ମା ତାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏବେ ଠକେଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଆଉ 18 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଜଣେ ମହିଳା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଥ୍ୟା ଚାକିରି ଦେବା ରାକେଟରେ ପ୍ରାୟ 2 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଠକେଇ କରିଛି ।
18 ଜଣ ଅଟକ:
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି, "ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ କେସ ନଂ- 464ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ 62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରୁଥିଲୁ । ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 2 ହଜାର ଜଣଙ୍କୁ ଠାରୁ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା 18 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହିଳା ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ଯ ଅଛନ୍ତି । ଗିରଫ ପଦ୍ମା ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମହାନନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ରାହୁଲ ସମ୍ରାଟ ହିଁ ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ୍ ।"
ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଏହି ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ସୁଇପର ଚାକିରୀ ଦେବା ନାଁରେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ 12 ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଆଣି ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହୋଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ RMAX - PVT LTD ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।