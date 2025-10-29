ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କଲା ସୁଭଦ୍ରା କ୍ୟାଫେ, ଦିନକୁ ରୋଜଗାର 30000
ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ମେଟାକାନି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା କାଫେ । ମାସକୁ ଜଣଙ୍କ ପିଛା ରୋଜଗାର 20 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା।
Published : October 29, 2025 at 7:48 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Sambalpur Subhadra Cafe ସମ୍ବଲପୁର: କିଏ ଘର କାମ କରୁଥିଲା, କିଏ ପନିପରିବା ଚାଷ ଆଉ ପୁଣି କିଏ ମଜୁରୀ କାମ କରି ପୋଷୁଥିଲେ ପେଟ...କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା...ସ୍ବଂୟ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 10 ମହିଳା ଏକାଠି ହେଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ୟାଫେ । ବାସ୍ ଦୁଇ ମାସରେ ମହିଳାଙ୍କ ଏହି କ୍ୟାଫେ ବେଶ୍ ନାଁ କରିଛି । ମାସିକ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଘର ଚଳାଇବାରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବି ଖୁସି, ପରିବାର ବି ଖୁସି । ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ୟାଫେ ଜରିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ।
କେଉଁଠି ଅଛି ଏହି କ୍ୟାଫେ ?
ସମ୍ବଲପୁର-ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ହୁମାର ବକ୍ର ମନ୍ଦିର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ‘ମା ମେଟାକାନି’ ମନ୍ଦିର l ଏହି 2 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାତାୟାତ ଲାଗି ରହିଥାଏ l ଆଉ ଏହି 2 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ପଟୁ ଗଲେ ଧମା ଗାଁ ପରେ ପରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ରହିଛି ମା’ ମେଟାକାନି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୁଭଦ୍ରା କ୍ୟାଫେ l ଏହି କ୍ୟାଫେଟି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି କ୍ୟାଫେଟି ଟ୍ୟୁରିଜିମ କରିଡରରେ ଥିବାରୁ ଖୁବ କମ୍ ଦିନରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି ।
ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କ୍ୟାଫେ:
ଏହି କ୍ୟାଫେ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ ଘର କାମ, ମଜୁରୀ ଅଥବା ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ l ଦିନେ ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକରେ ବିଡ଼ିଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି କ୍ୟାଫେ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ l ଏହା ପରେ ସେମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ କରି ଏହି କ୍ୟାଫେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଆଳୁଚପ, ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଚାଉଳ ବରା, ଉପମା, ପୁରୀ ଆଦି ଜଳଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ପରେ ଏଠାରେ ଆମିଷ ନିରାମିଷ ମିଲ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଦୈନିକ 30 ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ମହିଳା କୁହନ୍ତି l ଘର ତିଆରି ପରି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କ୍ୟାଫେ ଅନେକ ନାଁ କରିଲାଣି l ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି l
ମନରେ ଭୟକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଆରମ୍ଭ କଲେ କିଛି ନୂଆ:
‘ପ୍ରଥମେ ଏହି କ୍ୟାଫେକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲୁ l ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ l ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଏହା ଆମର ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲୁ l କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ମଜୁରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କ୍ୟାଫେ କରି ଭଲ ଲାଭ ପାଉଛୁ ’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମେଟାକାନି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ବିଜୁଳୀ ବନଛୋର ।
ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ ମହିଳା:
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସହାୟତାରେ ମେଟାକାନି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ୟାଫେ ଯେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ କରିବା ସହ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି l କ୍ୟାଫେ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ମାସିକ 20 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 10 ମହିଳା ଏହି କ୍ୟାଫେରେ କାମ କରନ୍ତି । ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଜଣଙ୍କୁ 2 ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ । ସକାଳ 8ରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଜଣ ମହିଳା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସ୍ବାମୀ । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି l
କ୍ୟାଫେରେ ମିଳେ ଏସବୁ:
ମହିଳାଙ୍କ ଏହି କ୍ୟାଫେରେ ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳେ । 100 ଟଙ୍କାରେ ଭାତ ମଟନ, ସେହି 100ଟଙ୍କାରେ ଭାତ ଚିକେନ ଓ ଭାତ ମାଛର ଥାଳି ମିଳିଥାଏ l ଏହା ସହ ନିରାମିଷ ମିଲ 70 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ମା’ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 25 ରୁ 30 ଟଙ୍କାରେ ଭାତ, ଡାଲି ଓ ଭଜାର ସାଧା ମିଲ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ଏଠାରେ ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ମାତ୍ର 10ରୁ 20 ଟଙ୍କାରେ l
ପରିବାର ଲୋକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି:
ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ବିଘ୍ନଶିନୀ ପାଢ଼ୀ କୁହନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଋଣ ଆଣି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ l ତେବେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଏହି କ୍ୟାଫେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ l ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣକୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଏଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ l’
‘ଏବେ ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ପରିବାର ଖୁସି’:
ବିଜୁଳୀ ବନଛୋରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣ ବନଛୋର କୁହନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଘର କାମ କରୁଥିଲେ ନଚେତ୍ ଘରେ ବସି ରହୁଥିଲେ l କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ଲୋକ ଥିଲି l ତେବେ ପରେ ଏମାନେ ଏହି କ୍ୟାଫେ କରିଲା ପରେ ଏଠାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛି l ଏବେ ଆମର ଘରର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଆଉ ଘରର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି l’
‘ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି’
ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଖୁସି ନାଏକ କୁହନ୍ତି, ‘ଏଠାରେ ଭଲ ଜଳଖିଆ ମିଳେ, ଆଉ ଏହା ଆମ କଲେଜ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା l’
ମହିଳାଙ୍କ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବେ, ପ୍ରେରିତ କଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି:
ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ବିପିସି ଜ୍ୟୋସ୍ନା ନାଏକ କୁହନ୍ତି, ‘ସାରା ରାଜ୍ୟର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମିଶିକି 50ଟି ୱେ ସାଇଡ ଏମିନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି l ଏଥିରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ 3ଟି ୱେ ସାଇଟ ଏମିନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ତେବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏମିନିଟି ସେଣ୍ଟରର ପରିଚାଳନା ଭାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦେବା l ତେବେ ଆମେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ସହ ଏଠାରେ କ୍ୟାଫେ କରି ମହିଳା ମାନେ କିପରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ତାହା ଭାବି ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ୟାଫେ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲୁ l’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର