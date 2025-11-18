ETV Bharat / state

10 ରାଜ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବୈଦିକ ଗଣିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ର

ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଦିକ ଗଣିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଫଳତା । ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 11ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ।

Sambalpur student got first prize in national level mathematic competition
ସମ୍ବଲପୁର ଟାଙ୍ଗରପାଲି ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରବେର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ର
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗରପାଲି ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରବେର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସଫଳତା । ବୈଦିକ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଜାବର ଜଳନ୍ଧର ଠାରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାରା ଦେଶର 11ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ l

ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରବେର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଟାଙ୍ଗରପାଲି ସମ୍ୱଲପୁର (ETV Bharat Odisha)

ଗଣିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରବେର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସଫଳତା:

ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରବେର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରିଜେଶ ମେହେର, ମଦନ ମୋହନ ଦାଶ ଓ ସ୍ବସ୍ତିକ ବାରିକ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରବେର୍ଣ୍ଣାର ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଜଳନ୍ଧରକୁ ଯାଇଥିଲେ l

SiddheswarBarna sishu vidya mandir students and teachers
ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରବେର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସଫଳ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଆଣିଲେ ସମ୍ୱଲପୁର ଛାତ୍ର:

ଏନେଇ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବାରିକ କୁହନ୍ତି," ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଜଳନ୍ଧରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ l ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଆମେ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 100 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲୁ l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ଜରିଆରେ ବର୍ଗ, ସୂତ୍ର, ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ, ତୀର୍ଯକ ଗୁଣନ, ବିଭାଜିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଦିର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା l ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଥିଲେ l ଏହି ବୈଦିକ ଗଣିତ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ l"



11 ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ର:

ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ମଦନ ମୋହନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ବୈଦିକ ଗଣିତର ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲୁ l ସେଥିରେ 10ଟି ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା l ଏହି 10ଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣିତକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିବାକୁ ସମୟ ଥିଲା । ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଗଣିତ 10 ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କରିଥିଲୁ l ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଶର ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର 33 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ l"

SiddheswarBarna sishu vidya mandir students
ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରବେର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସଫଳ ଛାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ବୈଦିକ ଗଣିତ ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ରହିବ:

ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରବେର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦିକ ଗଣିତ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାଧୁରୀ ଅଦାବର କହିଛନ୍ତି l ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମିସନ ହେଉ କି ଚାକିରି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ସେଠାରେ ସୀମିତ ସମୟ ଥାଏ l ସେଠାରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୈଦିକ ଗଣିତର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ l ନିକଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ଗଣିତର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା l ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଯୁଗରେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

