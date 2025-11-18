10 ରାଜ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବୈଦିକ ଗଣିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ର
ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଦିକ ଗଣିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଫଳତା । ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 11ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ।
Published : November 18, 2025 at 5:23 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗରପାଲି ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରବେର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସଫଳତା । ବୈଦିକ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଜାବର ଜଳନ୍ଧର ଠାରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାରା ଦେଶର 11ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ l
ଗଣିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରବେର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସଫଳତା:
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରବେର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରିଜେଶ ମେହେର, ମଦନ ମୋହନ ଦାଶ ଓ ସ୍ବସ୍ତିକ ବାରିକ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବରବେର୍ଣ୍ଣାର ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଜଳନ୍ଧରକୁ ଯାଇଥିଲେ l
ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଆଣିଲେ ସମ୍ୱଲପୁର ଛାତ୍ର:
ଏନେଇ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବାରିକ କୁହନ୍ତି," ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଜଳନ୍ଧରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ l ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଆମେ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 100 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲୁ l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ଜରିଆରେ ବର୍ଗ, ସୂତ୍ର, ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ, ତୀର୍ଯକ ଗୁଣନ, ବିଭାଜିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଦିର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା l ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଥିଲେ l ଏହି ବୈଦିକ ଗଣିତ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ l"
11 ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ର:
ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ମଦନ ମୋହନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ବୈଦିକ ଗଣିତର ପ୍ରଶ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲୁ l ସେଥିରେ 10ଟି ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା l ଏହି 10ଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣିତକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିବାକୁ ସମୟ ଥିଲା । ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଗଣିତ 10 ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କରିଥିଲୁ l ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଶର ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର 33 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ l"
ବୈଦିକ ଗଣିତ ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ରହିବ:
ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରବେର୍ଣ୍ଣା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦିକ ଗଣିତ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାଧୁରୀ ଅଦାବର କହିଛନ୍ତି l ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡ଼ମିସନ ହେଉ କି ଚାକିରି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ସେଠାରେ ସୀମିତ ସମୟ ଥାଏ l ସେଠାରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୈଦିକ ଗଣିତର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ l ନିକଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ଗଣିତର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା l ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଯୁଗରେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି ଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର