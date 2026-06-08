ETV Bharat / state

ପିକନିକ ହେଲା କାଳ, ବୁର୍ଲା ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ବୁଡି ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ

ସ୍ଵସ୍ତିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ୨ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରାଣା

Burla student missing
ବୁର୍ଲା ପାୱାର ଚେନାଲରେ ବୁଡି ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 9:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ନିଖୋଜ ଛାତ୍ର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଵସ୍ତିକ ପାଢ଼ୀ(୧୬) l

Burla student missing
ବୁର୍ଲା ପାୱାର ଚେନାଲରେ ବୁଡି ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ (ETV Bharat Odisha)

ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ


ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ସ୍ଵସ୍ତିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ୨ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଛୁଟି ହେବାରୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଢ଼ାରଜା ସହଯୋଗନଗର ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ୁଥିବା ନିଜ ଟିଉସନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ପାର୍ଶ୍ଵସ୍ଥ "ଅଠରହଜାର ପଏଣ୍ଟ" କୁ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ସେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି।

Burla student missing
ବୁର୍ଲା ପାୱାର ଚେନାଲରେ ବୁଡି ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ (ETV Bharat Odisha)
Burla student missing
ବୁର୍ଲା ପାୱାର ଚେନାଲରେ ବୁଡି ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ (ETV Bharat Odisha)

​ଖବର ପାଇ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଦିନବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଵସ୍ତିକଙ୍କ ବାପା ସୁକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସହଯୋଗ ନଗର ଏବଂ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଥିବା ସତ୍ୱେ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା ।

Burla student missing
ବୁର୍ଲା ପାୱାର ଚେନାଲରେ ବୁଡି ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁରର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ କିସ୍କୋଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ‘‘ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 10 ଟା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା l ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 11 ବେଳକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା l ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବୁର୍ଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହ ଷ୍ଟ୍ରକିଙ୍ଗ ଫାୟାର ଫୋର୍ସର ଟିମ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ଖୋଜା ଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା l ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ l ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ’’ l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସହର ଭିତରେ ଥାଇ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ 20 ପରିବାର, ମହାନଦୀକୁ ଗଲେ ପାଣି ମିଳେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ; ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ୬ ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR STUDENT DROWNING
SAMBALPUR STUDENT PICNIC MISSING
SAMBALPUR DROWNING DEATH
ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ
SAMBALPUR STUDENT MISSING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.