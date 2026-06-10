ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା... 100 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ବଜେଟ୍ ଛୁଇଁଲାଣି 70 ଲକ୍ଷ !

ମହାଦେବଙ୍କ ବେଲପତ୍ର ସହ ଚାରି ଅଣା ଦେଲେ ଏକଦା କଳାକାର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ 30 ହଜାର । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur Sitalsasthi Yatra budget reached Rs 70 lakhs from Rs 100 what has changed in years
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା... ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ ଆୟୋଜନର ବଜେଟ୍ 100 ଟଙ୍କାରୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 70 ଲକ୍ଷ... କ'ଣ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଣନ୍ତୁ... (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 10, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଟିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା... ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଏହି ନିଆରା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଜମେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ । ସ୍ବାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏକଦା 100 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାର ବଜେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ସମୟ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବଦଳିଛି ଏହି ଯାତ୍ରାର ରୂପରେଖରେ, ଆସନ୍ତୁ ଇଟିଭିର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଜାଣିବା...

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା... ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ ଆୟୋଜନର ବଜେଟ୍ 100 ଟଙ୍କାରୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 70 ଲକ୍ଷ... କ'ଣ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଣନ୍ତୁ... (ETV Bharat Odisha)

ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର:
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏହି ପର୍ବ ମହାଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏପରିକି ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଦିବ୍ୟ ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳାକାର ଆସି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକ କମିଟି ବହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ ।

A Sambalpur Sitalsasthi Yatra photo from 1948
1948 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଫଟୋ (ETV Bharat Odisha)

ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ:
50 ବର୍ଷ ତଳେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହିଛି । ଆୟୋଜକଙ୍କ ମତରେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳୁନଥିଲା । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ଓ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଛି । ତେଣୁ 50 ବର୍ଷ ତଳର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି ।

A Sambalpur Sitalsasthi Yatra photo from 1947
1947 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଫଟୋ (ETV Bharat Odisha)



ସମ୍ବଲପୁରର ଝାଡୁଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଅରଣ୍ୟକ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଜଣେ ଯୁବ ସଦସ୍ୟ ଅଭିଷେକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ (ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ) 100 ଟଙ୍କା ବଜେଟ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି । ପୂର୍ବର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି l ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ହୁଏତ ସେତିକି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୁଏ ।

A Sambalpur Sitalsasthi Yatra photo from 1949
1949 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଫଟୋ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଉନଥିଲେ କଳାକାର:
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ ପେଶାଦାର ଅଟନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏକ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଦଳ ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଜ ସଉକ ବା ଖୁସିରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ । 40ରୁ 50 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳ ଆସି 3 ଦିନ ରହୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ(ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲି ଓ ଆମ୍ବିଳ)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା । ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ । ପ୍ରାପ୍ୟ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଉନଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିଛି । ଏହା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁବ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

A Sambalpur Sitalsasthi Yatra photo from 1950
1950 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଫଟୋ (ETV Bharat Odisha)
2 ଅଣା 4 ଅଣା ଚାନ୍ଦାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ:ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସକାର ତଥା ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡ. ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଧର କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟରେ ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର 2 ଅଣା 4 ଅଣା ଚାନ୍ଦାରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ହଜାର ଗୁଣ ବଢିଯାଇଛି । ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ବଜେଟରେ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ମଶାଲ, ପେଟ୍ରୋମେକ୍ସ ଲାଇଟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ଆଲୋକୀକରଣ ଓ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଛି । ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଆଧୁନିକତା ଓ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଛାପ ରହୁଛି ।"
A Sambalpur Sitalsasthi Yatra photo from 1977
1977 ମସିହାର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଫଟୋ (ETV Bharat Odisha)

ରୁଚି ଅନୁସାରେ ବଦଳିଛି ସମୟ:
ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରାତନ କାଳର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସେହି ସମୟର ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଥିଲା । ଆଜିର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯୁଗରୁଚି ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଉଛି । ପୂର୍ବର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳର କଳାକାର ମାନେ ମାଗଣାରେ କଳା କଳା ପାଟିବେଷଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଳାକାରଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଓ ରହଣି, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ. ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଧର

ମହାଦେବଙ୍କ ବେଲପତ୍ର ପାଇ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ କଳାକାର:
ନନ୍ଦପଡ଼ାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆୟୋଜକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋତା 60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "60 ବର୍ଷ ତଳେ 200ରୁ 250 ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସାଧରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚାନ୍ଦାରେ ଏହା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା l ତେବେ ସମୟ କ୍ରମେ ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ଲକ୍ଷର ବଜେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା । ସେ ସମୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ମୋଟାମୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ବେଲପତ୍ର ସହ ଚାରିଅଣା ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପିଛା ଗାଡି ଭଡାକୁ ଛାଡି 25ରୁ 30 ହଜାର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ମାନେ ଚାରିଅଣା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ହଜାର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, SMC ପଦକ୍ଷେପକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ

ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଚଳିତ ଥର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ 56 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ

ପାଖେଇଲାଣି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧିମେଇଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକେ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ
SAMBALPUR SEETALSASTHI
SAMBALPUR SITALSASTHI YATRA
SITALSASTHI YATRA ORGANIZION
SAMBALPUR SITALSASTHI YATRA BUDGET

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.