ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା... 100 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ବଜେଟ୍ ଛୁଇଁଲାଣି 70 ଲକ୍ଷ !
ମହାଦେବଙ୍କ ବେଲପତ୍ର ସହ ଚାରି ଅଣା ଦେଲେ ଏକଦା କଳାକାର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ 30 ହଜାର । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 10, 2026 at 8:14 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଟିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା... ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଏହି ନିଆରା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଜମେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ । ସ୍ବାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏକଦା 100 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାର ବଜେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ସମୟ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବଦଳିଛି ଏହି ଯାତ୍ରାର ରୂପରେଖରେ, ଆସନ୍ତୁ ଇଟିଭିର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଜାଣିବା...
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର:
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏହି ପର୍ବ ମହାଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏପରିକି ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଦିବ୍ୟ ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳାକାର ଆସି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକ କମିଟି ବହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ ।
ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ:
50 ବର୍ଷ ତଳେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହିଛି । ଆୟୋଜକଙ୍କ ମତରେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳୁନଥିଲା । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ଓ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଛି । ତେଣୁ 50 ବର୍ଷ ତଳର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି ।
ସମ୍ବଲପୁରର ଝାଡୁଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଅରଣ୍ୟକ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଜଣେ ଯୁବ ସଦସ୍ୟ ଅଭିଷେକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ (ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ) 100 ଟଙ୍କା ବଜେଟ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି । ପୂର୍ବର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି l ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ହୁଏତ ସେତିକି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୁଏ ।
ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଉନଥିଲେ କଳାକାର:
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ ପେଶାଦାର ଅଟନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏକ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ଦଳ ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଜ ସଉକ ବା ଖୁସିରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ । 40ରୁ 50 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳ ଆସି 3 ଦିନ ରହୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ(ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲି ଓ ଆମ୍ବିଳ)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା । ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ । ପ୍ରାପ୍ୟ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଉନଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିଛି । ଏହା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁବ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ରୁଚି ଅନୁସାରେ ବଦଳିଛି ସମୟ:
ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରାତନ କାଳର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସେହି ସମୟର ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଥିଲା । ଆଜିର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯୁଗରୁଚି ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଉଛି । ପୂର୍ବର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳର କଳାକାର ମାନେ ମାଗଣାରେ କଳା କଳା ପାଟିବେଷଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଳାକାରଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଓ ରହଣି, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖୁବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ. ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଧର ।
ମହାଦେବଙ୍କ ବେଲପତ୍ର ପାଇ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ କଳାକାର:
ନନ୍ଦପଡ଼ାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଆୟୋଜକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋତା 60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "60 ବର୍ଷ ତଳେ 200ରୁ 250 ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସାଧରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚାନ୍ଦାରେ ଏହା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା l ତେବେ ସମୟ କ୍ରମେ ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ଲକ୍ଷର ବଜେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା । ସେ ସମୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ମୋଟାମୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ବେଲପତ୍ର ସହ ଚାରିଅଣା ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପିଛା ଗାଡି ଭଡାକୁ ଛାଡି 25ରୁ 30 ହଜାର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି । ମାନେ ଚାରିଅଣା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ହଜାର ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, SMC ପଦକ୍ଷେପକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ
ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଚଳିତ ଥର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ 56 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ
ପାଖେଇଲାଣି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧିମେଇଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର