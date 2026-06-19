ETV Bharat / state

କିନ୍ନରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ; ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନରେ ଜନ୍ମରୁ ମିଳେ ମୁକ୍ତି

ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀକୁ ଆସୁଥିବା କିନ୍ନରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସତ,  କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବିତ ରହିଛି l ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

SitalSasthi..the festival of faith and belief among transgender
କିନ୍ନରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 19, 2026 at 3:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଦେହ ଦେବ ମହାଦେବ ଓ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଆଜି ପବିତ୍ର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ । ଦେବ ଦମ୍ପତି ଆଜି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବେ । ଏ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ବିଶେଷ ପ୍ରସଦ୍ଧି ରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କିନ୍ନରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଏ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ କିନ୍ନରଙ୍କ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କିନ୍ନର ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥାନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ନରମାନେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ । ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ…।

SitalSasthi..the festival of faith and belief among transgender
କିନ୍ନରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ (Etv Bharat)

ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା l ଏହି ପର୍ବର କେଵଳ ଯେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକକଳା ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛୁ । ବିଲୁପ୍ତ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଛି l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି କିନ୍ନରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶହ ଶହ କିନ୍ନର ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥାନ୍ତି l ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନ ଥାନ୍ତି । ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ଆସି ଯାଆନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆଗମନର ଆଭାସ ଦେଇଥାଏ l

SitalSasthi..the festival of faith and belief among transgender
କିନ୍ନରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ (Etv Bharat)

ମହାଦେବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ

କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏ ନେଇ ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି, ‘ କିନ୍ନରମାନେ ନର ନୁହଁନ୍ତି କି ନାରୀ ନୁହଁନ୍ତି l ସମାଜରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ l ଅନେକେ କିନ୍ନର ଜନ୍ମକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଭବନ୍ତି l ନିଜେ କିନ୍ନରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ । ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଓ କିନ୍ନର ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏପରିକି ପର ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ଅଥବା ନାରୀ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି l ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ନରମାନେ ଆସନ୍ତି’ ବୋଲି କହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ l

ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ କାହିଁକି କମୁଛି କିନ୍ନରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

SitalSasthi..the festival of faith and belief among transgender
କିନ୍ନରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ (Etv Bharat)

ତେବେ ଆଜିକାଲି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ କିନ୍ନରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଆଜିକାଲି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବଢିଛି l ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି l ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଚାକିରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି l ଏମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେଣି । ପୂର୍ବ ପରି କିନ୍ନରମାନେ ଆଉ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି । ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା କିନ୍ନର ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଦାସ ।

SitalSasthi..the festival of faith and belief among transgender
କିନ୍ନରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ (Etv Bharat)

ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଦାସ ଜଣେ କିନ୍ନର ଅଧିକାର କର୍ମୀ l ଏନେଇ ପ୍ରିୟାଂଶୀ କହନ୍ତି, ‘ ଆମେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ l ଶିକ୍ଷା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛୁ l ଏହାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ନରମାନେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଓ ସଚେତନ ହେଲେଣି l କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁ ଅନେକ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀକୁ ଆସି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି l ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି l’

ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀକୁ କିନ୍ନରଙ୍କ ଆଗମନ ପଛରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାବେଗ ରହିଛି l ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଵଛଳ କିନ୍ନର, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ l

SitalSasthi..the festival of faith and belief among transgender
କିନ୍ନରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ (Etv Bharat)

ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ନରମାନେ କିଛିଟା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ନିଜକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ପାରିଛନ୍ତି l ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପରି ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନେ ଆଉ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି କି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁ ନାହାନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କିନ୍ନରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁଛନ୍ତି l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ସହ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଜଡିତ ରହିଛି l ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି l’

ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁ

SitalSasthi..the festival of faith and belief among transgender
କିନ୍ନରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ (Etv Bharat)

ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ଦେବକୀ କିନ୍ନର କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ । ପୂର୍ବରୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା l ଏଥିରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଥିଲା l ଆମକୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଡକା ଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜେ ହୋଟେଲ ଭଡା ଦେଇ, ନିଜ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ l ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର l ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପୂର୍ବ ପରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ l ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଆମର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁ l’

ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ଆମର ବାପ ଘର

ଅନୁଗୁଳର କିନ୍ନର ଭାନୁପ୍ରିୟା ସାମଲ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି l ସେ କୁହନ୍ତି, ‘ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ଆମର ବାପ ଘର l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ହେଲେ ଆମେ ଆମ ବାପ ଘର ଭାବି ଏଠାକୁ ଆସିଥାଉ l ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହେଉ l ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଏକ ଅନ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର । ଆମେ ଯେହେତୁ କିନ୍ନର ଅଟୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁ l ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ l ଏହି ପର୍ବକୁ ଆମେ ବର୍ଷକ ଯାକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ l’

ସଂଖ୍ୟା କମିଛି କିନ୍ତୁ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବିତ ରହିଛି

ସମୟ ବଦଳିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ଏହା ସହ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ନରମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଲେଣି । ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଖୋଲିଲେଣି l ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀକୁ ଆସୁଥିବା କିନ୍ନରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବିତ ରହିଛି l ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀକୁ ଏହି ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସନ୍ତି । କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷର ପର୍ବ l

ଏଠି ମନେ ପକେଇ ଦେବୁ, କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବଡ଼ବଜାର ଶୀତଳେଶ୍ଵର ବାବା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 2014ମସିହାରୁ ଏକ ଫେସନ ସୋ’ ଆୟୋଜନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା l ଏହି ଫେସନ ସୋ’ରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କିନ୍ନର ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ l ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳେଇବା, ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତଥା ଏଡ଼ସ ରୋଗ ଉପରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏହି ଫେସନ ସୋ’ କରାଯାଉଥିଲା l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା: ଧୁ୍ମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ସରିଲା ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ, ଆଜି ରାତିରେ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ; ରାତି ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି

TAGGED:

SAMBALPUR SEETALSASTHI
TRANSGENDER IN SEETALSASTHI
ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ କିନ୍ନର
SAMBALPUR SEETALSASTHI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.