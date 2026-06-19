କିନ୍ନରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ; ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନରେ ଜନ୍ମରୁ ମିଳେ ମୁକ୍ତି
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀକୁ ଆସୁଥିବା କିନ୍ନରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବିତ ରହିଛି l ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
Published : June 19, 2026 at 3:10 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଦେହ ଦେବ ମହାଦେବ ଓ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଆଜି ପବିତ୍ର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ । ଦେବ ଦମ୍ପତି ଆଜି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବେ । ଏ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ବିଶେଷ ପ୍ରସଦ୍ଧି ରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କିନ୍ନରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଏ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ କିନ୍ନରଙ୍କ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କିନ୍ନର ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥାନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ନରମାନେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ । ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ…।
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା l ଏହି ପର୍ବର କେଵଳ ଯେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକକଳା ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛୁ । ବିଲୁପ୍ତ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଛି l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି କିନ୍ନରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶହ ଶହ କିନ୍ନର ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥାନ୍ତି l ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନ ଥାନ୍ତି । ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ଆସି ଯାଆନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆଗମନର ଆଭାସ ଦେଇଥାଏ l
ମହାଦେବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ
କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର । ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏ ନେଇ ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି, ‘ କିନ୍ନରମାନେ ନର ନୁହଁନ୍ତି କି ନାରୀ ନୁହଁନ୍ତି l ସମାଜରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ l ଅନେକେ କିନ୍ନର ଜନ୍ମକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଭବନ୍ତି l ନିଜେ କିନ୍ନରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥାଏ । ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଓ କିନ୍ନର ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏପରିକି ପର ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ଅଥବା ନାରୀ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି l ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ନରମାନେ ଆସନ୍ତି’ ବୋଲି କହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ l
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ କାହିଁକି କମୁଛି କିନ୍ନରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ତେବେ ଆଜିକାଲି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ କିନ୍ନରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଆଜିକାଲି କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବଢିଛି l ସେମାନେ ପାଠ ପଢି ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି l ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଚାକିରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି l ଏମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେଣି । ପୂର୍ବ ପରି କିନ୍ନରମାନେ ଆଉ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି । ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା କିନ୍ନର ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଦାସ ।
ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଦାସ ଜଣେ କିନ୍ନର ଅଧିକାର କର୍ମୀ l ଏନେଇ ପ୍ରିୟାଂଶୀ କହନ୍ତି, ‘ ଆମେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ l ଶିକ୍ଷା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛୁ l ଏହାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ନରମାନେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଓ ସଚେତନ ହେଲେଣି l କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁ ଅନେକ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀକୁ ଆସି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି l ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି l’
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀକୁ କିନ୍ନରଙ୍କ ଆଗମନ ପଛରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାବେଗ ରହିଛି l ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଵଛଳ କିନ୍ନର, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ l
ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ନରମାନେ କିଛିଟା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ନିଜକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ପାରିଛନ୍ତି l ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପରି ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନେ ଆଉ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି କି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁ ନାହାନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କିନ୍ନରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁଛନ୍ତି l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ସହ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଜଡିତ ରହିଛି l ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି l’
ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁ
ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ଦେବକୀ କିନ୍ନର କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ । ପୂର୍ବରୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା l ଏଥିରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଥିଲା l ଆମକୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଡକା ଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜେ ହୋଟେଲ ଭଡା ଦେଇ, ନିଜ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରି ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ l ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର l ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପୂର୍ବ ପରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ l ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଆମର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁ l’
ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ଆମର ବାପ ଘର
ଅନୁଗୁଳର କିନ୍ନର ଭାନୁପ୍ରିୟା ସାମଲ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି l ସେ କୁହନ୍ତି, ‘ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ଆମର ବାପ ଘର l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ହେଲେ ଆମେ ଆମ ବାପ ଘର ଭାବି ଏଠାକୁ ଆସିଥାଉ l ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହେଉ l ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଏକ ଅନ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର । ଆମେ ଯେହେତୁ କିନ୍ନର ଅଟୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁ l ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ l ଏହି ପର୍ବକୁ ଆମେ ବର୍ଷକ ଯାକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ l’
ସଂଖ୍ୟା କମିଛି କିନ୍ତୁ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବିତ ରହିଛି
ସମୟ ବଦଳିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି l ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି l ଏହା ସହ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ନରମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଲେଣି । ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଖୋଲିଲେଣି l ସେଥିପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀକୁ ଆସୁଥିବା କିନ୍ନରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବିତ ରହିଛି l ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀକୁ ଏହି ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସନ୍ତି । କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷର ପର୍ବ l
ଏଠି ମନେ ପକେଇ ଦେବୁ, କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ବଡ଼ବଜାର ଶୀତଳେଶ୍ଵର ବାବା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 2014ମସିହାରୁ ଏକ ଫେସନ ସୋ’ ଆୟୋଜନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା l ଏହି ଫେସନ ସୋ’ରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କିନ୍ନର ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ l ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳେଇବା, ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତଥା ଏଡ଼ସ ରୋଗ ଉପରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏହି ଫେସନ ସୋ’ କରାଯାଉଥିଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା: ଧୁ୍ମ୍ଧାମ୍ରେ ସରିଲା ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ, ଆଜି ରାତିରେ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ମାତା ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ; ରାତି ୧୨ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି