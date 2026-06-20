ଦିବ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ
ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଜାରି ରହିଛି ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : June 20, 2026 at 10:31 AM IST
SAMBALPUR SITAL SASTHI 2026 ସମ୍ବଲପୁର: ଦିବ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ବାହାରିଛି ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ଶୁକ୍ରବାର ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ରାତ୍ରି 12ଟା ପରେ ନବ ବିବାହିତ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମହାଆଳତୀ ପରେ ବାହାରି ଥିଲା ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା l ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ନନ୍ଦପଡାର ବମ୍ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା, ଝାଡୁଆପଡାର ଲୋକନାଥ ବାବା, ମୁଦିପଡାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ବଡ଼ବାଜାର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା, ଠାକୁର ପଡାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା, ଦୁର୍ଗାପାଲିର ଗୁଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା, ଶଙ୍କର ମଠର ସ୍ଵପ୍ନେଶ୍ଵର ବାବା, ବୁଢାରଜା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛନ୍ତି ।
ଶୋଭଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ଧ୍ୱନି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସହର ।ଏହି ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗତକାଲି ରାତି ସାରା ଜାରି ରହିଥିଲା । ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳ 10ଟା ପରଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ସହ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ ।
ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପୂଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି l ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଝାଡୁଆପଡ଼ାର ପୂଜକ ମହେନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବର୍ଷକରେ ଥରେ ବାହାରେ l ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମ୍ବଲପୁର ସହର, 7 ଦିନ ଧରି ସହରରେ ଜମିବ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କିନ୍ନରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ; ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନରେ ଜନ୍ମରୁ ମିଳେ ମୁକ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର