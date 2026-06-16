ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ; ନୃସିଂହ ନିଉତା ସମ୍ପନ୍ନ, ବାବା ସୋମନାଥଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଷ

ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୃସିଂହ ନିଉତା ବା ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ରାତିରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur Sital Sasthi Yatra Nrusingha Niuta ceremony patrapendi Of Baba Somnath Mahadev
ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sital Sasthi Yatra ସମ୍ବଲପୁର: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ଗତ ରବିବାର ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରମୁଖ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ନନ୍ଦପଡାର ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଅନ୍ବେଷଣ କରାଯିବା ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ ବା ପତରପେଣ୍ଡି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ ନୃସିଂହ ନିଉତା ବା ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 8ଟାରେ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସହରର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ।

ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ:

ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ନନ୍ଦପଡାର ଯାତ୍ରା କମିଟିର ନୃସିଂହ ନିୟୁତା ନୀତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିରେ ଦେବ ବିବାହ ପାଇଁ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ନନ୍ଦପଡା ଯାତ୍ରା କମିଟିରେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି । ନୃସିଂହ ନିଉତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ । ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ନିଉତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ।

Sambalpur Sital Sasthi Yatra Nrusingha Niuta ceremony patrapendi Of Baba Somnath Mahadev
ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 8ଟା ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ, ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ଆରୁଢ଼ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ, ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଗୁଆ, ହଳଦୀ, ମିଠା ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବ୍ୟ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦୂଲଦୁଲି, ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ, ଶଙ୍ଖ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ।



ଏହି ନୀତି ପାଳନ ସମୟରେ ବରପିତା ରାମ ଚରଣ ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦପଡା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି ଫଣୀଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ କମଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

Sambalpur Sital Sasthi Yatra Nrusingha Niuta ceremony patrapendi Of Baba Somnath Mahadev
ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ବିବାହ ପାଇଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତା ପର୍ବତରାଜ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅରାଜି ଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ପର୍ବତ ରାଜଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହି ଦେବ ବିବାହରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବକାଳରେ ମହାନଦୀ ବଢ଼ି ପାଣିରେ ଭାସି ଆସି ଏକ କାଠଗଣ୍ଡି ନନ୍ଦପଡା ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ଲାଗିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହି କାଠରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରଠାରୁ ନନ୍ଦପଡା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ହିଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳାଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି ।

Sambalpur Sital Sasthi Yatra Nrusingha Niuta ceremony patrapendi Of Baba Somnath Mahadev
ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସର୍ବପୂରାତନ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଉଥିବା ବାଲିବନ୍ଧାର ସୋମନାଥ ବାବା ବା ସାମିଆଁ ବାବାଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ଗତ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ପୂଜକ ମନବୋଧ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ବରପିତା ଗୋପୀନାଥ ନାଏକ, ସପ୍ତଋଷି ନିହାର ବହିଦାର, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ, ଭବାନୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ରତ୍ନ ପୃସେଟ, ଶିବ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୈଳାଶ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଅନୀଲ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପତର ପେଣ୍ଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି କନ୍ୟାପିତା ହୋଇଥିବା ହାଟପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ମଣ୍ଟୁ ଝରଝରିଆ, ସରିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ତରଫରୁ ବରପକ୍ଷଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ବରପକ୍ଷ, କନ୍ୟାପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କହିବା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବରପକ୍ଷ, କନ୍ୟାପକ୍ଷଙ୍କୁ 72ଟି ସରଗି ପତ୍ର, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଇ ପତରପେଣ୍ଡି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ । ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

Sambalpur Sital Sasthi Yatra Nrusingha Niuta ceremony patrapendi Of Baba Somnath Mahadev
ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ; ପଡିଲା ମୂଳଦୁଆ, ନନ୍ଦପଡାର ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ସହ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ

ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ବଜେଟ 2 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ, ଆସିବେ 10 ହଜାର କଳାକାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SHITALASASTHI YATRA 2026
NRUSINGHA NIUTA CEREMONY
PATRAPENDI OF BABA SOMNATH
ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ
SAMBALPUR SHITALASASTHI YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.