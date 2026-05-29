ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, SMC ପଦକ୍ଷେପକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ବାଗତ

ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ-SMC । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur Encroachment Drive
ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ଏସଏମସିର ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 29, 2026 at 3:00 PM IST

SITAL SASTHI 2026 , ସମ୍ବଲପୁର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଏହା ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୁଏ । ଶିବ-ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ପରମ୍ପରା ସଂମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନବୀୟ ଉପଚାରରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପର୍ବରେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ର ବାହାରିବା ସହିତ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ।

ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ:

ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଝାଡୁଆପଡ଼ା, ମୁଦିପଡ଼ା, ବାଲିବନ୍ଧାର ସୋମନାଥ ବାବା, ବଡ଼ ବଜାର, ଠାକୁରପଡ଼ା ସହ ପାଖାପାଖି 30ଟି କମିଟିର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରୁ ଥିବାବେଳେ, ଛୋଟ ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡେପୁଟି କମିଶନର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ l

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ -SMC । ଠାକୁରପଡ଼ା, ଫାଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଜବର ଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନ ଉପରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଦୋକାନଗୁଡିକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି । ସହରର ପୁରୁଣା ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ବଡ଼ ସଡ଼କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡେପୁଟି କମିଶନର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ । ସହରରେ ଆହୁରି 6ଟି ପୁରୁଣା ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଓ କୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଘଟଣକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ।

ସମ୍ବଲପୁର ବାସିନ୍ଦା ସୁକାନ୍ତ କର କହିଛନ୍ତି," ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହାସହ ସହରର ବଡ଼ ସଡ଼କ ଓ ସାନ ସଡ଼କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ବିପଦ ଶଙ୍କୁଳ କୋଠା ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । "

ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବେ ନ ହୋଇ, ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ବିପ୍ଳବ ଡନସେନା । ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ । ସିଏମସି ଏବେଠୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ଆଗକୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ।

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଡେପୁଟି କମିଶନର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, " ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସହରର ଫାଟକ–ଗୋପାଳମାଳ ରୋଡରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି । ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଆରଏଣ୍ଡବି, ଟିପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଡିଏଲ୍ (TPWODL), ୱାଟକୋ (WATCO) ଓ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ଯାତାୟାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି ।"


ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁରୁ ନାନକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ଗୋପାଳମାଳ ରୋଡ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଟିମ୍, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ ବିଭାଗଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି । ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ରେହାନ କ୍ଷତ୍ରି ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଠାକୁରପଡ଼ା ଷଷ୍ଠୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଓ ନାଳ ସଫାସୁତରା, ଆବର୍ଜନା ଅପସାରଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ଠାକୁରପଡା ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟର ଲମ୍ବ ରେଳ ବିଭାଗର ଏକ ପାଚେରୀ ଭଙ୍ଗିଛି ମହାନଗର ନିଗମ l ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଷ୍ଟେସନ ପଡା ଓ ରେଳନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା । ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ ,ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ ଲାଇନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେବୁଲ ଯୋଗୁଁ କଲଭର୍ଟ ଗୁଡିକ ଅବରୋଧ ହେବା ଫଳରେ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଏସଏମସି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍, ସାନିଟେସନ ଟିମ୍ ଏବଂ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଡ୍ରେନଟି ରେଳୱେ ପରିସର ଭିତରେ ଓ ପାଚେରୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରାଯାଇଥିବାରୁ ଏସଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରେନ ସଫା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ , ପାଚେରୀକୁ ପ୍ରାୟ 8ରୁ 10 ଫୁଟ୍ ଭିତରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ନୂଆ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର DRM ଏହାର ଗୁରୁତ୍ବ ଉପଲବଧି କରି ତୁରନ୍ତ ରେଳୱେ ସିଭିଲ୍ ଟିମ୍‌କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରେଲୱେ ଦ୍ଵାରା ବିକଳ୍ପ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ରାସ୍ତା ସହରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଓ ଜନଗହଳି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁନାନକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଂ-1 ପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ବିକାଶ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ସହିତ କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନରୁ ଅଇଁଠାପାଲି ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଚଳିତ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହେବ ।

