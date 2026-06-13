ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ବଜେଟ 2 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ, ଆସିବେ 10 ହଜାର କଳାକାର
ସମ୍ବଲପୁରର ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଓ ମୁଦିପଡ଼ା ଆଦି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ପୁରାତନ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ମିଳିତ ଆୟୋଜନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବୈଠକ । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : June 13, 2026 at 11:22 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗାପାଲି ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବଲପୁରର ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଓ ମୁଦିପଡ଼ା ଆଦି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ପୁରାତନ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ମିଳିତ ଆୟୋଜନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବଦଳିବନି ରୁଟ୍, ବିଲୁପ୍ତ କଳାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି ସମୀର ରଂଜନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଭବ୍ୟତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ ହେବ । ଏହା ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାର ଲୋକ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏହି ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନଙ୍କର କଳା ଆଜି ବିଲୁପ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହିଭଳି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାସହ ଯୁଗଲ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଡ଼ାର ଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ’’।
କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରାର ରୁଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁଟ୍ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ରୁଟ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସମୀର ରଂଜନ ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ବଜେଟ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ନନ୍ଦପଡା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ବଜେଟ 90 ଲକ୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ଏଥର ପ୍ରାୟ 2000 କଳାକାର ସାମିଲ ହେବେ । ଏଥିରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳର କଳାକାର ସହ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ଦଳର କଳାକାର ସାମିଲ ହେବେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମୁମ୍ବାଇ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଆସାମ ଆଦି ରାଜ୍ୟର କଳାକାର ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କଳାକାର ସାମିଲ ହେବେ । ନନ୍ଦପଡା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଜୁନ 14 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏଥର ନନ୍ଦପଡା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ର ମୂଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ କିଶନ ଭଗତ ଆଣ୍ଡ ଟିମ ର ମହା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, କାୟାରା ଡିଜେ ଗ୍ରୁପ । ଏହା ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆନ ଡିଫେନ୍ସ ଓ ସେଭ-ପେଟ୍ରୋଲ ଥିମ ଉପରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ରହିବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥର ଝାଡୁଆପଡ଼ା ଅରଣ୍ୟକ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ମୋଟ 2500 ରୁ 2700 କଳାକାରଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ । ଏହି କଳାକାର ମାନେ ପତର ପେଣ୍ଡି, ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଯୁଗଲ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝାଡୁଆପଡ଼ା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଲର ବାବା ବଟେଶ୍ୱର କୀର୍ତ୍ତନ ସମିତି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜର ମନ-ମୌଜି ଦଳ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଓଗି ଡୋଲୁ ଗ୍ରୁପ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝାଡୁଆ ପଡ଼ା ଯାତ୍ରା କମିଟିର ବଜେଟ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଦିପଡା ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ବଜେଟ 50 ଲକ୍ଷ ଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ 1800 ରୁ 2000 କଳାକାର ସାମିଲ ହେବେ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସାଗର ର ଡମ୍ବରୁ ନାଚ, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ସିଲିଗୁଡ଼ିର ମହିଳା ଡ୍ରମ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା... 100 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ବଜେଟ୍ ଛୁଇଁଲାଣି 70 ଲକ୍ଷ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ନୂଆ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବ୍ରିଜ-କମ୍-ବ୍ୟାରେଜ, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ୪୪୦.୩୩ କୋଟି ଅନୁମୋଦନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର