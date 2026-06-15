ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ; ପଡିଲା ମୂଳଦୁଆ, ନନ୍ଦପଡାର ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ସହ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ

ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ; ପଡିଲା ମୂଳଦୁଆ, ନନ୍ଦପଡାର ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ସହ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ
ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ନନ୍ଦପଡାର ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ଶୋଭାୟାତ୍ରା ସହ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ନନ ରଣା
Published : June 15, 2026 at 1:10 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ମୂଳଦୁଆ ପଡିଛି । ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ନନ୍ଦପଡାର ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପତରପେଣ୍ଡି ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନିକଟ ଅଜିତପୁର ଶାସନ ଗାଁ କନ୍ୟା ପିତା ମାତା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ବୀଣାପାଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁରର ଦେଉଳବନ୍ଧର ବାବା ବଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପତରପେଣ୍ଡି ହାଉସିଂବୋର୍ଡ କଲୋନୀର କନ୍ୟା ପିତା ମାତାଙ୍କ ଘରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହର । ଚିକମିକ ଆଲୁଅରେ ଝଲସୁଛି ସହର । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ରାତିରେ ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା-2026ର ପତରପେଣ୍ଡି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହର ନନ୍ଦପଡାରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ନନ୍ଦପଡ଼ା ମନ୍ଦିରରୁ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପତରପେଣ୍ଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଲକ୍ଷପତି ମହାପାତ୍ର ଓ ବିବାହ ପୂଜକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ, ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ସପ୍ତର୍ଷିମାନେ ବରପିତା ରାମ ଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଥିଲେ । ବରପିତା ତଥା ସପ୍ତଋଷି ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ ରଥାରୂଢ ହୋଇ ପତରପେଣ୍ଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ ।
ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରାର ଝଲକ:
ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଧୁନିକତାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଥିବା ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଗୁଡିକର ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟ, ଦୁଲଦୁଲି ଓ ଧମାଲ ବାଦ୍ୟରେ ଗଗନପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା । ମୟୂର ଝାର ନୃତ୍ୟ ସହ ଦୁଲୁଦୁଲି ନୃତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା । ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଥିଲା ନନ୍ଦପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ । ଏହି ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନନ୍ଦପଡ଼ାରୁ ବାହାରି ମହାନ୍ତି ପଡ଼ା, ରାଣୀଖିଣ୍ଡା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଶାସନ ସ୍ଥିତ କନ୍ୟାପିତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା । ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୟ ମିଶ୍ର, କାମପାଳ ହୋତା, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର, ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଚକ୍ରଧର ମିଶ୍ର, ପୂର୍ଣାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପୂଜାରୀ ରହିଥିଲେ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାସନ ନିବାସୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ବୀଣାପାଣି ମିଶ୍ର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତା-ମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପତରପେଣ୍ଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବରପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ବରପିତା ଓ ସପ୍ତଋଷି କନ୍ୟାପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଜର ଆସିବର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜଣେଇବା ସହ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟା ଅନ୍ବେଷଣରେ ଆସିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବରପକ୍ଷ ଓ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ଏକାଠି ବସି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବରପକ୍ଷଙ୍କ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣିବା ପରେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ବରପକ୍ଷଙ୍କୁ ବର କଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ । ତେବେ ବରପକ୍ଷ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପରେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ସପ୍ତଋଷି ମହାଦେବଙ୍କ "ଓଁ ଧ୍ୟାୟେ ନିତ୍ୟମ ମହେଶମ...." ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରି ତାଙ୍କ ମହିମା ବଖାଣିବା ସହ ଗୁଣଗାନ କରିବା ପରେ କନ୍ୟାପକ୍ଷ ଏହି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଵିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି, ବରପକ୍ଷ 72ଟି ସରଗି ପତ୍ର ବା ଶାଳ ପତ୍ରର ଏକ ବିଡା କନ୍ୟାପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ଚୂଡାନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ପତରପେଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ l
ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମୟରେ ସରଗି ପତ୍ର ବା ଶାଳପତ୍ରର ବିଡା ଦେଇ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବୀୟ ଉପଚାରରେ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସରଗିପତ୍ର ଦେଇ ନିର୍ବନ୍ଧ କରାଯିବାର ବହୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ପତରପେଣ୍ଡି ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଏ ।
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାସୂଚୀ:
- ଆଜି (ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନନ୍ଦପଡାର ବମ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ନୃସିଂହ ନିଉତା ବା ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
- ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଝାଡୁଆପଡ଼ା ଅରଣ୍ୟକ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ମୁଦିପଡା ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖର ପତରପେଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କମିଟିର ପତରପେଣ୍ଡି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
- 17 ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ରାତିରେ ଏହି ସବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବା ହନୁମାନ ନିଉତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
- 18 ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ
- 19 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ।
- 19 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ ।
- 20 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ, ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ର ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବ ।
- 20 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ସହ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମାପନ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା... 100 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ବଜେଟ୍ ଛୁଇଁଲାଣି 70 ଲକ୍ଷ !
ଏଥର ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ବଜେଟ 2 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ, ଆସିବେ 10 ହଜାର କଳାକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର