ଚାଲିଥିଲା ସ୍ବେରେଜ କାମ ଧସିଲା ମାଟି, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ରାଜସ୍ଥାନର 2 ଶ୍ରମିକ

ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ବେରେଜ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ହଠାତ୍ ମାଟି ଧସିବାରୁ ଫସିଗଲେ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକ । ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l
Published : January 23, 2026 at 11:53 AM IST
Sambalpur Accident ସମ୍ବଲପୁର: ସ୍ବେରେଜ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ, ଧସିଲା ମାଟି ଫସିଲେ ଶ୍ରମିକ । ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭତରା ଶଙ୍କର ମଠ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ବେରେଜ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ପୋତି ହୋଇଗଲେ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସୋଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇନଥିବାରୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ।
ଧସିଲା ମାଟି, ଫସିଲେ ଶ୍ରମିକ:
ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ବେରେଜ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭତରା ଶଙ୍କର ମଠ ରାସ୍ତାରେ ପାଇପ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟ ଗଭୀରତାର ଏକ ଗାତ ଖୋଳାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ହଠାତ୍ ମାଟି ଧସେଇ ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନେ ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ନଗୋର ଜିଲ୍ଲାର ମୁକେଶ ଓ ପ୍ରେମରାଓ l ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଲୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ , ଏସଏମସି କମିଶନର ଆହାତଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡିଛି l
ଏପରି କହିଲେ ଆହତ ଶ୍ରମିକ:
ଆହତ ଶ୍ରମିକ ମୁକେଶ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ 15 ଫୁଟ ଗଭୀର ତଳେ ପଥର କଟିବା କାମ କରୁଥିଲୁ l ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଅଚାନକ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଯିବାରୁ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲୁ l ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫସି ରହିଥିଲୁ । "
" ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍କିର୍ତନ ବିଶି କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରାୟ ଆମେ 7 ଟା 15 ମିନିଟ ସମୟରେ ଏହି ଖବର ପାଇଥିଲୁ l ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 3 ଟି ଟିମ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି 2ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସଫଳତା ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ l "
ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର: ଏସପି
ଘଟଣା ନେଇ ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି," ସ୍ବେରେଜ ବିଭାଗ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଯିବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା l କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ହେଲମେଟ ସହ ସମସ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ପିନ୍ଧି ଥିବାରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥିଲା l ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ରହିଛି l ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପଠାଯିବ l "
