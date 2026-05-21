52 ଟଙ୍କାର ଗୁଟଖା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି, 20 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ନ୍ୟାୟ
ମାତ୍ର 52 ଟଙ୍କାର ଗୁଟଖା ଓ ସିଗାରେଟ ଚୋରି ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି 20 ବର୍ଷ । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରଣା
Published : May 21, 2026 at 2:46 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା 20 ବର୍ଷ । 20 ବର୍ଷ ପରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କଲେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ । ତାହା ପୁଣି ମାତ୍ର 52 ଟଙ୍କାର ଗୁଟକା ଓ ସିଗାରେଟ ଚୋରି ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି 20 ବର୍ଷ । ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବାମରା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ । ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏହି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଛି ।
ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲାଗିଲା 20 ବର୍ଷ
ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 60 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଲାଣି । 3 ଜଣଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡା ମାନ୍ୟବର ଏସଡିଜେଏମ କୋର୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚୋରି , ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକାୟତି କିମ୍ବା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅପରାଧିକ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥାଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଝୁଲି ରହିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଯେ ମନ୍ଥର ତାହା ଜଣା ପଡିଛି । କୋର୍ଟରେ ହାଜର ନ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥିବା ଜଣେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗତ ମେ 17ରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ।
ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଏମିତି
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା (ପଣ୍ଡରିପଥର) ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ତି ସ୍ଥିତ ପାନ ଦୋକାନରୁ ଗତ 10 ଅକ୍ଟୋବର, 2006 ମସିହାରେ ମୋଟ 52 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗୁଟଖା ଓ ସିଗାରେଟ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ଏ ନେଇ ସେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ପରେ ନୁନିଆମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର 4 ଜଣକୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଏବଂ କେଛୁପାଣି ଗ୍ରାମର ଜଣକୁ ଚୋରି ଜିନିଷ କିଣିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଜାମିନରେ ଆସିବା ସହ ନିୟମିତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମୟ ସହ ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ମାମଲାଟି କୋର୍ଟରେ ଧିମେଇ ଯିବା ସହ ନୋଟିସ ଆସିବା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥିଲା । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ରକମ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହଠାତ କୋର୍ଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗତ ମେ 17 ରେ ନୁନିଆମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ ଜୟପୁରିଆ, ଉମେଶ ଓରଫ ଅମେଶ ବଙ୍କରାଙ୍କୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କେଛୁପାଣି ଗ୍ରାମର ହେମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଚୋରି ଜିନିଷ କିଣିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରି କୁଚିଣ୍ଡା କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ଏହି 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଗତ ମେ 19ରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଆମ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗତି ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ କାରଣରୁ କେତେ ମନ୍ଥର ତାହା ଏଭଳି ଏକ ସାମନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । କୁଚିଣ୍ଡା ଓକିଲ ସଂଘର ଓକିଲ ମୀନ କେତନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2006 ମସିହାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା କହି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ପୋଲିସ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ SDJM କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଗଲା । ପରେ ଜେଲରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା । ତାପରେ 2006 ରୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେସ ଲଢୁଥିଲେ । ଗତ 19-05-2026 ରେ ମାନ୍ୟବର SDJM କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ମାମଲା 20 ବର୍ଷ ଚାଲିବାର କାରଣ ହେଉଛି କୋର୍ଟ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସୁ ନଥିଲେ । ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷ୍ୟ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ପାରି ନଥିଲେ । ତେଣୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର