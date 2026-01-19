ସ୍କୁଲରେ ମାରପିଟ ହୋଇ ଲହୁଲୁହାଣ ହେବା ଘଟଣା; 2 ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଲମ୍ବିତ
ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ 2ଜଣ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି l ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପଲେଇ ଓ କସ୍ତୁରୀ ଜେନା
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକ କିର୍ବା ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ 2 ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାଡ଼ପିଟ ହୋଇ ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଅସିବା ପରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଇଓ (BEO) କରନ ଶର୍ମା ।
ଏ ନେଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କରନ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିର୍ବା ୟୁପି ସ୍କୁଲର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଝଗଡା ଓ ମାରପିଟର ରୂପ ନେଇଥିଲା l ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମ ପାଖକୁ ଏହି ସୂଚନା ଆସିଥିଲା l ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।'
ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ CRCC ଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇ ଥିଲୁ l ଏହା ସହିତ ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ BRCCଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ l ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି l 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପଲେଇ ଓ କସ୍ତୁରୀ ଜେନା'
ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡିଛି, ଜଣେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଦେୟ ବାବଦକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା l ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ପରର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା l ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୋଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଧନକଉଡ଼ା ବିଇଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ l ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ l
