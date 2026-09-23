5 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି, ସମ୍ବଲପୁର-ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧନୁପାଲି ଛକ ନିକଟରେ ସମ୍ବଲପୁର-ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : September 23, 2026 at 9:23 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଧନୁପାଲି ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଷ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗମ୍ଭୀର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗତ 5 ଦିନ ହେବ ବିଜୁଳି ସେବା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସମ୍ବଲପୁର-ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟାରୁ 6 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସି ପାଠପଢ଼ିବାରେ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧନୁପାଲି ଛକ ନିକଟରେ ସମ୍ବଲପୁର-ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରୋକ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଅଟକି ରହିବା ସହ ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ନହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନଥିବାରୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ନିହାତି ଦରକାର । ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁ କେତେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଚେତା ହରାଇ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
5 ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା
ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ବିଦୂଷି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଗତ 5 ଦିନ ହେଲା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ । ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ । ପାଣି ଯେହେତୁ ଆସୁନି ଆମକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭଲ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ । ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ମାନେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡିଗଲେ । ଯେବେଠୁ ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଛି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ ବୁଝି ପାରୁନାହୁଁ । ଆମ ପାଖରେ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର ଥାଇ କି ଟାଟା ପାୱାର ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଆଜି ରସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ’’ ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଜୋୟା ଖାନ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମ ସ୍କୁଲରେ 4 ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ ନାହିଁ, ଆଉ ଆସିବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି । ମୁଁ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ । ଯଦି ଲାଇନ ନଥିବ ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ । ଲାଇନ ନଥିଲେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ କେମିତି କରିବୁ, ଇନଭରର୍ଟର ଓ ଜେନେରେଟର କେତେ ଦିନ କାମ କରିବ ’’।
ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଉପ ସଭାପତି ମନ୍ଦାକିନୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ ଆମ ଏହି ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ । ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ । DEOଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି 2 ଟି ପିଲା ବେହୋସ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । କାରଣ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 4 ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ ନାହିଁ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବାରୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ DEOଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉ ନାହାଁନ୍ତି । ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କ ଯଦି କିଛି ହୁଏ ଏହାର ଦାୟୀ କଣ DEO ହୋଇ ପରିବେକି’’?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦାବିରେ 8କିମି ଚାଲିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆକ୍ସନକୁ ଅପେକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକଳ ଚିତ୍ର: ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ 3ଟି କୋଠରୀରେ ବସୁଛନ୍ତି 8ଟି ଶ୍ରେଣୀର 144 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର