ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକଳ ଚିତ୍ର: ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ 3ଟି କୋଠରୀରେ ବସୁଛନ୍ତି 8ଟି ଶ୍ରେଣୀର 144 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡେନପାଲି ଏମ୍.ଇ. ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 326 ସ୍କୁଲର 660 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ । ସ୍ପେସାଲ ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 19, 2026 at 11:22 PM IST
SCHOOL CLASSROOM PROBLEM, ସମ୍ବଲପୁର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଓ ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଧାର ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡେନପାଲି ଏମ୍.ଇ. ସ୍କୁଲ । ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ୍ 8ଟି କ୍ଲାସ ଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର ୩ଟି କୋଠରୀ । ତାହା ପୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଜରିତ ଓ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ।
ସ୍କୁଲରେ ମୋଟ 144 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର କେବଳ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ରେ ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ 2ରୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ପଢ଼ାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ । ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ହାରାହାରି ୪୮ ଜଣ ପିଲା ଏକାଠି ବସୁଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି, ଶବ୍ଦ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l
ସବୁ ପୁରୁଣା ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ଓ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । କୋଠରୀ ଅଭାବରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ 3ଟି କୋଠରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଛାତର କଂକ୍ରିଟ ଖଣ୍ଡ ଖସୁଥିବା ବେଳେ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ କରୁଛି l ଯାହା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ନିୟମ (RTE) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ରହିବା କଥା । ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡେନପାଲି ସ୍କୁଲରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କମ୍ ରହିଛି । ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି (SMC) ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BEO), ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO)ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ (SSA) ଅଧୀନରେ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡେଲପାଲିର ଏହି ସ୍କୁଲଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର ସ୍କୁଲ ଅଟେ l 1921 ମସିହାରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଲାଗିକି 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛଡା, ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ, ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରଣୀଗୃହ l
ନିଜ ଗାଁର ଏହି ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗାଁର ଜଣେ ସଚେତନ ଯୁବକ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଦଣ୍ଡସେନା କୁହନ୍ତି ଯେ, "ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ପୁରୁଣା l 1921 ମସିହାରୁ ଏହି ସ୍କୁଲ ରହିଛି l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଥିବା ବେଳେ ରହିଛି ମାତ୍ର 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ l ଶିଶୁ ବଟିକାକୁ ଧରିଲେ 9ଟି ଶ୍ରେଣୀ ହେବ l ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା 3ରୁ 4 ଜଣ l ଏହା ଏକ ଆଦିବାସୀ ସ୍କୁଲ ଅଟେ l ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 144 ଜଣ l ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଲର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ,ବିଡ଼ିଓ, ବିଇଓ ଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ସହ ଗ୍ରାମ ସଭା ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠାଇଛୁ l ତେବେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନି l ଏପରିକି ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ, ତେବେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ l"
ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଚେତନ ଯୁବକ ମନୋଜ କୁମାର ନାଏକ କୁହନ୍ତି ଯେ,"ଏହି ସ୍କୁଲଟି 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଏଠାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିଛୁ l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ନକହିଲେ ଭଲ l ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ବହୁଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ l ଏହା ସହ ଏଠାରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି l ତେବେ ଶିଶୁ ବଟିକାକୁ ଧରିକି ଏଠାରେ 9ଟି କ୍ଲାସ ଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ l ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଈଗୋରୁ ଭଳି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଭରି ଦିଆଯାଉଛି l ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ସବୁ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି l ଆଗକୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ନହେବ ଏହା କୁହା ଯାଇ ପାରିବନି l ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଶିକ୍ଷକ ନା ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେବେ l ତେଣୁ ଆମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ l"
ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଅଶୋକ ମାଝୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ," ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ବଟିକାକୁ ଧରି 9ଟି କ୍ଲାସର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାଁନ୍ତି । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ସ୍କୁଲର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଧିକାଂଶ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି l ଛାତରୁ ଭଙ୍ଗା କଂକ୍ରିଟ ଖଣ୍ଡ ପଡୁଛି l ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ଏହାକୁ ସରକାର ବୁଝିବା କଥା l 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂରେଇ ଦିଆ ଯାଉଛି l"
ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଣ୍ଡେନପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରୀତା କିଷାନ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମର ସ୍କୁଲର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଛାତରୁ ପାଣି ଝରୁଛି l ଏହା ସହ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା କୁ ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି l ଆମର ବିଧାୟକ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି ସାରିଛୁ, ତେବେ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ l"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂତନ ଡପ୍ଲର୍ ପାଣିପାଗ ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନ ଉଦ୍ଘାଟିତ; ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ଗତିବିଧି ଉପରେ ରଖିବ ନଜର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧୁମଧାମରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିତ: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗିହେଲା ନବାନ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର