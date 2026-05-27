ଲାଲଗଡ଼ରୁ ରୋଲମଡେଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତ: ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ସରଡ଼ା, ଗାଁ ବଖାଣୁଛି ବିକାଶର ଗାଥା
ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ତଥା ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ, ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦି ସୁବିଧା ବିହୀନ ଗ୍ରାମ ଆଜି ବିକାଶଧାରାରେ ନୂତନ ଇତିହାସ ଲେଖିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 27, 2026 at 9:04 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଦିନେ ଥିଲା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଚରାଭୂଇଁ, ଆଉ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ସାଜିଛି । ମାଓ ଗତିବିଧି ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଘରେ ତାଟି କବାଟ ପଡିଯାଉଥିଲା, ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାତସ୍ବପ୍ନ ପାଲଟିଥିଲା । ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବା ପରେ ଆଜି ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶର ଗାଥା ବଖାଣୁଛି । କେବଳ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣରେ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ଏହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ 'କାର୍ବନ ନେଗେଟିଭ୍' ଗ୍ରାମ ହେବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । କିପରି ରୋଲ ମଡେଲ ସାଜିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମନକିରା ବ୍ଲକର ସରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ...
ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମ:
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ସରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ । ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଏକଦା ମାଓଗଡ଼ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । ପ୍ରାୟ 2000 ରୁ 2012 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ ଗତିବିଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଆଦି ନଥିଲା । ସଂନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ଶୁନଶାନ୍ ହେବା ସହିତ ଲୋକେ ଘରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରୁଥିଲେ ।
ଗ୍ରାମର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚିତ୍ର:
ହେଲେ ଏବେ ସେହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚିତ୍ରରେ ଆମୁଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ଜଳୁଛି । ଘରକୁ ଘର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପ ଲାଗିଛି । ଟ୍ୟାପ ଖୋଲିଲେ ପିଇବା ପାଣି ବାହାରୁଛି । ଏହା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବିଜୁଳିବତୀ ଜଳୁଛି । ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବା ସହ ଗାଁକୁ ବସ୍ ଯାତାୟାତ କରୁଛି । ଗ୍ରାମରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା । ଏହା ସହିତ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ବସିଛି l ଆଉ ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ଆଲୋକୀକରଣ, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସବୁକିଛି ଏବେ ସୋଲାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ଗ୍ରାମର ଏପରି ବିକାଶର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଆଣିଦେଇଛି । ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରିଛି ।
'କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ ସ୍ପେଶାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର':
ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ସରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 'କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ ସ୍ପେଶାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରସ୍କାର' (Climate Action Special Panchayat award) ତାଲିକାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିତୋର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବ୍ଲକ ଅଧିନସ୍ଥ କଣ୍ଡୁଳାଭରିପଲ୍ଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି l ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି l
ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ବନ ବିଭାଗ ସହ ମିଶି ଜୈବିକ ଖତ ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇବାର ପରମ୍ପରା ମହିଳା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏନଏର୍ଜି କ୍ଳବ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛି ।"
ଗ୍ରାମରେ ଏପରି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତରଫରୁ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଓ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ବଦଳିଲା ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର:
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୀତା ବାଗ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ଗ୍ରାମସଭା ଡକାଇ PWD ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବନ ବିଭାଗ ସହ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରେଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି । ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ, ପାଣି ପାଇପ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଗୀତା ବାଗ ।
ସଡ଼କ, ମୋବାଇଲ ଟାୱାର, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ:
ଗ୍ରାମରେ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ଗାଙ୍ଗି କୁଜୁର କୁହନ୍ତି ଯେ, ସେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଗାଁ ଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ।’
ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଜକୁମାରୀ ବଳୁଆ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଲୋକେ କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନାଳର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଲାର ପରିଚାଳିତ ପାଣି ପାଇପ ଲାଗିଛି । ସବୁ ଘରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଅଛି । ଏବେ ଗ୍ରାମରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଫଳରେ ଲୋକେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।"
ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଏତୁଆ ଟପ୍ପୋ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ସଠିକ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କୌଣସି ଜରୁରୀ ମେଡିକାଲ କାମ ପଡିଲେ ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବା ସହ, ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଆସିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ବହୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର