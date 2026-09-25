ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଛରୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ୍; ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୮ ଶ୍ରମିକ ଆହତ
ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : September 25, 2026 at 7:31 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲା ଯୁଯୁମୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କଂସର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଛରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଆହତ ଯୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ଭିମଖୋଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମୁଣ୍ଡପଡ଼ାର କିଛି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ ବସିଥିଲେ। ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ଟି ରାଜପଥର ଡିଭାଇଡର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ରାସ୍ତା ସାରା ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ ଯୁଯୁମୁରା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ପଠାଇଛି । ଯୁଯୁମୁରା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏନେଇ ଜୁଯୁମୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନିମା ଏକ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମଖୋଜ ମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 7ରୁ 8 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାରା ଗଛ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା l ଏହା ଯୋଗୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟଳିରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ l
ତେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କେତେ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ l ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗାଡିକୁ ଅଟକ ରଖା ଯାଇଛି l ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଆହତ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ; ୩ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର