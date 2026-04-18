ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ! ସୋମବାରଠୁ 3 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ନେଲା ଜୀବନ ! ଅଂଶୁଘାତରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ l 20ରୁ ଓ 22 ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 18, 2026 at 9:00 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅଂଶୁଘାତରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି l ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଝାଙ୍କରପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରସିଆପାଲି ଗ୍ରାମରୁ l ଏହି ଗ୍ରାମର 44 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁଙ୍କ ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ l ଅଂଶୁଘାତରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଏପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୋମବାର ଠାରୁ 3 ଦିନ ଧରି ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ଏପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା ଗାଁର ମହାଦେବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରି ଥିଲେ l ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ l ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହା ଅଂଶୁଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଏଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ l
ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସିଡିଏମଓ ଡ଼ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ହୋତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ହେଲାପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡିବ l ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏନେଇ ଅବଗତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି l
ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଡ଼ିଏମଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା l ଆଜି ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା l ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆମେ କରିବୁ l ଖରାର ପ୍ରବାହ ବଢି ଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି l ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି l ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l"
ବିଗତ କିଛି ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 41 ଉପରେ ରହିଥିଲା l ଏହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସନ୍ତା 20ରୁ ଓ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଦିନ ଧରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି l
ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆହୁରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଏହି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା l ଏହା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ ନିଆ ଯାଉଥିଲା l ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି କରାଯାଇଛି l ଏହା ସହ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର