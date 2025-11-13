ଏମିତି ଚାଲିଛି ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭରସାରେ 300 ରୋଗୀ
ରେଙ୍ଗାଲି ପିଏଚସିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ରୋଗୀ । ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ।
ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Rengali Primary Health Centre ସମ୍ବଲପୁର: ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲୁଛି ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର । ଦିନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 300 ରୋଗୀ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପିଏଚସି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ରୋଗୀ ରେଙ୍ଗାଲି ସାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଶିଳ୍ପବହୁଳ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ବେଳେ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ । ଏହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠୁଛି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ...
ଶିଳ୍ପ ବହୁଳ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର PHC:
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପବହୁଳ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ । ଏଠାରେ JSW ଭୂଷଣ, ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନା ଓ ଶ୍ୟାମ ମେଟାଲିକ ପରି ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି l ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବହୁ ଲୋକ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି l ତେବେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର l ଆଉ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲୁଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୈନିକ 250ରୁ 300 ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି l
କେତେ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି କଣ କହୁଛି ରେକର୍ଡ ?
ରେଙ୍ଗାଲି ପିଏଚସିର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଫିସର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବେହେରା ଯିଏ ଏଠାରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ‘ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହେ l ଓପିଡି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ IPD ଓ ଇମେର୍ଜେନ୍ସି 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହେ l ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗଯୋଗ ସୁବିଧା ଓ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥାଏ l ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସରକାରୀ ଡାଟା ରହିଛି ତାହା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ରୋଗୀ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି l ଅନଲାଇନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସର୍ବାଧିକ ରୋଗୀ ଆସିଥିବା ରେକର୍ଡ ଅଛି l ତେବେ ଅନଲାଇନ ଡାଟା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି l’
ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଅନଲାଇନ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ..
- ରେଙ୍ଗାଲି ପିଏଚସିକୁ 5452 ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି
- ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରୋଗଙ୍କୁ ମିଶାଇ 6516 ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି
- ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନୁସାରେ 5360 ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି
- ଇମେର୍ଜେନ୍ସି ରୋଗୀକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 6778 ଜଣ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି
- ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ରେଙ୍ଗାଲି ପିଏଚସି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି
କଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ?
ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ‘ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଓ ଏଠାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମୂଳରୁ ଜନବହୁଳ ଅଟେ l ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଏକ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ । ଏଠାରେ ଥିବା ସ୍ଵପ୍ନେଇ ସେତୁ ଝାରସୁଗୁଡାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ଫଳରେ ବ୍ରିଜ ଆରପଟୁ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଥିବାରୁ ଭିଡ ବଢୁଛି । ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦେଉଛୁ l’
କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ?
ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଜଣେ ଆଟେଡାଣ୍ଟ, ଜଣେ ସୁଇପର ଓ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହୁଛନ୍ତି l ଏହା ପିଏଚସି ହୋଇଥିବାରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି l ତେବେ ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକ 3 ଦିନ ଏଠାକୁ ପଠାଯାଉଛି l ଏହା ସହ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ଡାକ୍ତର ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।
ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ?
ରେଙ୍ଗାଲି ପିଏଚସିର ମେଡିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫିସର ଶୁଭମ ସିଂ ଯିଏ ଏଠାରେ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ସେ କୁହନ୍ତି, ‘ଏଠାକୁ ଦୈନିକ ବହୁତ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି l ଏହା ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଞ୍ଚଳ ହେବା ସହ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲଟି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠାକୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ରୋଗୀ ଦୈନିକ 5 ରୁ 6 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପେସା ଜନିତ ରୋଗ ଯଥା ଡଷ୍ଟ ଓ ଏଲର୍ଜି ପାଇଁ ହେଉଥିବା କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ସାଇନୋସାଇଟିସ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି l ଏହାସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିବି ଓ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ବିହାର, ଛତିଶଗଡ, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ୟୁପି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବାକୁ ରହୁଥିବାରୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ l ’
ଶିଶୁ ରୋଗୀ ଅଧିକ:
ଏହା ସହ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ 6 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ରୋଗୀ ଭାବରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି l ଦୈନିକ 200 ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 70 ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏକ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର l ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 355 ଜଣ ରୋଗୀ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପିଏଚସିରେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର l ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଏକ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହୁଥିବା ପିଏଚସି ହୋଇ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି l
ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଦାବି:
ତେବେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦାବିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ରେଙ୍ଗାଲି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପାଣି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ବସତି ଅଞ୍ଚଳ l 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା l ସେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଦୈନିକ 30ରୁ 40 ରୋଗୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଦୈନିକ 300 ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଉ ସେହି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତେବେ ଚିକିତ୍ସାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ l ଡାକ୍ତର କି ଷ୍ଟାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ରୋଗୀମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି l ଯେହେତୁ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ ତେବେ ତାହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଲେ ନାହିଁ l
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇନି:
ଅନ୍ୟପଟେ ରେଙ୍ଗାଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗରଡିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ରେଙ୍ଗାଲି ଏକ ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି l ଏଥିପାଇଁ ଏହି ରେଙ୍ଗାଲି ପିଏଚସି ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ l ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବା ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ l ତେଣୁ ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ 2009 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲି ଓ ସେ ଏହା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ହୋଇ ପାରିନାହିଁ l’
କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ?
