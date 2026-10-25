ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ଅପପୋଷଣ ନିରାକରଣ: ୯ ମାସରେ ୧୨% ରୁ ୨.୩%କୁ ଖସିଲା
ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାଜନକ ଚିତ୍ର । କୁପୋଷଣ ନିରାକରଣରେ ୯ ମାସରେ ୧୨% ରୁ ୨.୩%କୁ ଖସିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 25, 2026 at 4:51 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମରୁ ୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଶାଜନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର DSWO ନିୟମିତ ‘ଗ୍ରୋଥ୍-ମନିଟରିଂ’ (Growth-Monitoring) ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଶାସନିକ ତଦାରଖ, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପୋଷଣ ଯୋଜନାର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁତର ଉଚ୍ଚତାହୀନତା (Severely Stunted) ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅପୁଷ୍ଟି (SAM) ହାରରେ କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ଅପପୋଷଣ ନିରାକରଣ: ୯ ମାସରେ ୧୨% ରୁ ୨.୩%କୁ ଖସିଲା
ଗୁରୁତର ଉଚ୍ଚତାହୀନତା: SAM କେସ୍ ପ୍ରାୟ ଅଧା ହେଲା, ମାନେ 48% ହ୍ରାସ ପାଇଛି
୯୯.୯%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା :
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୫୩,୦୦୦ ରୁ ୫୫,୦୦୦ ସକ୍ରିୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶିଶୁଙ୍କର ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ମାପ ନିଆଯାଉଛି । ଗତ ୯ ମାସ ଧରି ମାପ ସଫଳତା ହାର (Measurement Efficiency) ୯୯.୮% ରୁ ୯୯.୯୭% ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ସକ୍ରିୟତାକୁ ସୂଚାଉଛି ।
ଗତ ୯ ମାସର (ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ) ମୁଖ୍ୟ ସଫଳତା ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର
• ଗୁରୁତର ଉଚ୍ଚତାହୀନତା (Severely Stunted) ରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ:
• DSWO ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬,୭୧୦ ଜଣ ଶିଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ (୧୨.୦୩%) ଗୁରୁତର ଉଚ୍ଚତାହୀନତାର ଶିକାର ଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ୮.୩୫% ଏବଂ ଜୁନ୍ ବେଳକୁ ୪.୬୯% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧,୨୪୫ ମାନେ (୨.୩୩%)କୁ ଖସି ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
• ଗୁରୁତର ଅପପୋଷଣ (SAM) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଜାନୁଆରୀରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୭୩ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ (୧.୦୩%) SAM ଶିଶୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମି ୨୯୭ (୦.୫୬%) ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁତର ଅପପୋଷଣ କେସ୍ ପ୍ରାୟ ୪୮% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
• ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ଓଜନ (Severely Underweight)ରେ ସୁଧାର: ଜାନୁଆରୀରେ ୧,୪୪୫ ଜଣ (୨.୫୯%) ଶିଶୁ ଅତି ଗୁରୁତର କମ୍ ଓଜନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହା 701 ଜଣ (1.31) % କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମରୁ ୫ ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାୟ ୫୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶିଶୁଙ୍କର ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ୯୯.୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
• ଗୁରୁତର ଉଚ୍ଚତାହୀନତା (Severely Stunted): ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁତର ଉଚ୍ଚତାହୀନତା ହାର ୧୨.୦୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହା କମି ମାତ୍ର ୨.୩୩ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
• ଗୁରୁତର ଅପପୋଷଣ (SAM Cases): ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଅପପୋଷଣ ବା SAM ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ହାର ଜାନୁଆରୀର ୧.୦୩ ପ୍ରତିଶତରୁ କମି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୦.୫୬ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ୪୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ସୂଚାଉଛି।
• ଗୁରୁତର କମ୍ ଓଜନ (Severely Underweight): ଗୁରୁତର କମ୍ ଓଜନ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୨.୫୯ ପ୍ରତିଶତରୁ କମି ୧.୧୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଛି।
ବ୍ଲକ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ନାକ୍ଟିଡେଉଳ ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପପୋଷଣ ହାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ SAM ହାର ମାତ୍ର ୦.୦୯ ପ୍ରତିଶତ । ଅପରପକ୍ଷରେ, ଜମନକିରା, କୁଚିଣ୍ଡା, ଯୁଜୁମୁରା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅପପୋଷଣ ମାମଲା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଶେଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ବ୍ଲକୱାରୀ ସ୍ଥିତି: କେଉଁଠି ସୁଧାର, କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ?
• ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ: ରେଢ଼ାଖୋଲ, ନାକ୍ଟିଡେଉଳ, ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପପୋଷଣ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଆସିଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ SAM ହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ (ମାତ୍ର ୦.୦୯%) ରହିଛି ।
• ବିଶେଷ ନଜର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ: ଜିଲ୍ଲାର ଜମନକିରା (SAM - ୧.୦୪%, MAM - ୪.୯୪%), କୁଚିଣ୍ଡା (MAM - ୪.୧୫%), ଯୁଜୁମୁରା, ଏବଂ ବାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ତୁଳନାରେ କୁପୋଷଣ ଓ ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ ହାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ରହିଛି । ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଅର୍ବାନ୍ (ସହରାଞ୍ଚଳ) ରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦,୧୩୩ ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ୪୬ ଜଣ SAM ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କୁପୋଷିତ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖାଯାଉଛି ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣରେ ଆସିଥିବା ଏହି ସୁଧାର ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେବେ ଜାମନକିରା, କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ଯୁଜୁମୁରା ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତପ୍ରତିଶତ କୁପୋଷଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ, ସୂଚନା ଓ ସଚେତନତା ଶିବିର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷକ ଆହାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମହିଳା-ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଜାନୁଆରୀ -2026 ରେ ବ୍ଲକ୍ ଅନୁସାରେ ନଜର:
• ସମ୍ବଲପୁର ଅର୍ବାନ୍ (ସହରାଞ୍ଚଳ): ଏଠାରେ ମୋଟ ୧୦,୮୫୬ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ SAM ହାର ୧.୧୫% ଏବଂ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ରୋକ ହାର ୮.୮୧% ରହିଥିଲା ।
• ରେଙ୍ଗାଲି, କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ଜୁଜୁମୁରା: ଜୁଜୁମୁରାରେ SAM ହାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ (୦.୫୧%) ଥିବା ବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ଏବଂ ମାନେଶ୍ୱରରେ ୧୦୦% ମାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି।
• ରେଢ଼ାଖୋଲ: ଏଠାରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଟଣ୍ଟିଂ ହାର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ତୁଳନାରେ କମ୍ (୫.୬୬%) ରହିଥିଲା
ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୋଷଣ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ପ୍ରମୁଖ ତଥ୍ୟ ଓ ଆକଳନ (ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର):
• ମୋଟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶିଶୁ: ୫୩,୪୯୨
• ମୋଟ ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ମାପ କରାଯାଇଥିବା ଶିଶୁ: ୫୩,୪୪୯ (୯୯.୯୨%)
• ଅତି ଗମ୍ଭୀର ବାମନତା (Severely Stunted): ୧,୨୪୫ ଜଣ (୨.୩୩%)
• ମଧ୍ୟମ ବାମନତା (Moderately Stunted): ୭,୨୭୪ ଜଣ (୧୩.୬୧%)
• ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଅପୋଷଣ/କୃଶତା (SAM - Severely Acute Malnutrition): ୨୯୭ ଜଣ (୦.୫୬%)
• ମଧ୍ୟମ ଅପୋଷଣ/କୃଶତା (MAM - Moderately Acute Malnutrition): ୧,୪୭୩ ଜଣ (୨.୭୬%)
• ଅତି ଗମ୍ଭୀର କମ୍ ଓଜନ (Severely Underweight): ୭୦୧ ଜଣ (୧.୩୧%)
• ମଧ୍ୟମ କମ୍ ଓଜନ (Moderately Underweight): ୫,୦୮୦ ଜଣ (୯.୫%)
୧. ଶତକଡ଼ା ୯୯.୯୨% ଶିଶୁଙ୍କ ମାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ: ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ସଫଳତାର ସହ ମାପ କରାଯାଇଛି ।
୨. ଅପୋଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ନାକ୍ଟିଡେଉଳ ଅଞ୍ଚଳରେ SAM (ଅତି ଗମ୍ଭୀର ଅପୋଷଣ) ହାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ (ଯଥାକ୍ରମେ ୦.୦୯% ଓ ୦.୩୬%) ରହିଥିବା ବେଳେ ଜମନକିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ (୧.୦୪%) ରହିଛି।
୩. ବାମନତା (Stunting): କୁଚିଣ୍ଡା (୩.୨୯%) ଓ ଜମନକିରା (୩.୦୮%) ରେ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ବାମନତା ହାର ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ....
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା:
ଏନେଇ ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ୍, ICDS ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ଓଜନ ଓ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା (Stunted & Wasted) ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆସୁଛି । ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଆମେ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ସହ ତଥ୍ୟର କ୍ରସ୍-ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲୁ । ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତା ମାପିବା ମେସିନ୍ରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ସହିତ ପ୍ରାତଃ ଜଳଖିଆରେ ଉତ୍ତମ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ , ଯେପରିକି ଚୁଡ଼ା ଉପମା, ସୁଜି ହଲୱା, ଗୋଜା ମୁଗ ଓ ଫଳମୂଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା । ଏହାସହ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରାସନ୍ (THR)ର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯିବା ଫଳରେ ଆଜି କୁପୋଷଣ ହାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଆସିପାରିଛି ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ମାନେଶ୍ଵର ବ୍ଲକର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସୁରୁବାଲି ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀ ଲାଗୁ ହେଲା ଦିନଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସୋମବାର ଓ ବୁଧବାର ସୁଜି ହାଲୁଆ, ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଚୁଡ଼ା ଉପମା, ଶୁକ୍ରବାର କଦଳୀ ଓ ଗଜା ମୁଗ ଏବଂ ଶନିବାର ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟରେ ଡାଲମା ଓ ଅଣ୍ଡା-ଆଳୁ ତରକାରୀ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଓଜନ, ଉଚ୍ଚତା ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, MSPY ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ଓ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ଅଣ୍ଡା, ଛତୁଆ, ବାଦାମ ଲଡୁ ଓ ରାଶି ଲଡୁ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହିସବୁ ଖାଇ ପିଲା ଓ ମାଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିବାରୁ ସବୁ ମାଆମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ।"
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା DSWO ପ୍ରତୀମା ତନ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା," ଜିଲ୍ଲାରେ କୁପୋଷଣ ହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । DSWO ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ୩ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍କୁ ଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ୍ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ଜଳଖିଆ ବଣ୍ଟନର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚ ଥିବା କୁପୋଷଣ ଶତକଡ଼ା ହାରରେ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଆସିଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅତି ଗୁରୁତର କୁପୋଷିତ (SAM) ପିଲାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ର 'ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପଡେସ୍କ' ଦ୍ୱାରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ।"
ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁର CDMPHO ଡା. ନୀଳମାଧବ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି,"ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୪,୦୦୦ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଣ୍ଟିନାଟାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (Early Antenatal Registration) ହାର ୯୫% ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ପ୍ରସବ (Institutional Delivery) କରାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ପ୍ରସବ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହିଳା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି," ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ସିଏଚ୍ସି (CHC), ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବିପଦମୁକ୍ତ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ମାଗଣା ଔଷଧପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ସମାଜ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଚେତନତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ମହିଳାମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସେବନ କରିବେ ।"
ବିଶେଷ କରି ରକ୍ତହୀନତା (Anemia) ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର ୧୧ g/dL ରୁ କମ୍ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଟି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଏବଂ ତା' ସହିତ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର ୧୧ g/dL ରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ WCD ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟେକ୍-ହୋମ୍ ରାସନ୍ (THR) ଓ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହି ଔଷଧ ଓ ପୃଷ୍ଟିକର ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ‘ଆଙ୍ଗନ୍ କା ଉତ୍ସବ’ ଓ ପୋଷଣ ମାସ ପାଳନ: ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଭରଣ ପୋଷଣ ସହାୟତା ନ ଦେଲେ ଦରମାରୁ ସିଧାସଳଖ କଟିବ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର