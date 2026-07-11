ETV Bharat / state

ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ-2025କୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ପ୍ରାରମ୍ଭ 2026' ଆୟୋଜିତ

ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ-2025 ସଂପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ମେଗା ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 'ପ୍ରାରମ୍ଭ-2026' ।

Sambalpur Tax Awareness Campaign
ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ-2025କୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ପ୍ରାରମ୍ଭ 2026'ଆୟୋଜିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 11:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sambalpur Tax Awareness Campaign , ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଆୟକର ପ୍ରମୁଖ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ 2025 ସଂପର୍କିତ ମେଗା ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "ପ୍ରାରମ୍ଭ-2026" ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୁର୍ଲା ଏମସିଏଲ ମୁଖ୍ଯାଳୟ ଜାଗୃତି ବିହାରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିନିଧି, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଟିକସ ପ୍ରଫେସନାଲ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ-2026 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ :

ପ୍ରାରମ୍ଭ-2026ରେ ସାମିଲ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସିସିଆଇଟି ଡକ୍ଟର ଟି. ସୁଧାକର ରାଓ କହିଛନ୍ତି 'ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କରଦାତା ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ଟିକସ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ସରଳ, ସୁଗମ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ସହ ଜଟିଳତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ।'

ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ-2025 ସଂପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ମେଗା ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 'ପ୍ରାରମ୍ଭ-2026' । (ETV Bharat Odisha)

'ଏହି ନୂଆ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କରଦାତା ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଟି. ସୁଧାକର ରାଓ

ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ କଟକ ଆଇକର ବିଭାଗର ପ୍ରିନ୍ସପାଲ କମିଶନର ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ପୂର୍ବରୁ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ- 1961 ଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସରଳୀକରଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ ଏହାକୁ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ-2025 କରାଯାଇଛି । ଏହା 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ସାରିଛି । ତେଣୁ ଏସଂପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଉଟ୍ ରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉଛି। '

Sambalpur Tax Awareness Campaign
ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ-2025କୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ପ୍ରାରମ୍ଭ 2026'ଆୟୋଜିତ (ETV Bharat Odisha)

ଜୁଲାଇ 31 ଆଇଟିଆର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ:

2025-2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟକର (ITR) ଭରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଚଳିତ ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖ ରଖାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ITR ଫାଇଲିଂ ହେବ ସହଜ: ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ଭରିପାରିବେ ଆୟକର, ରହିବନି ଫର୍ମପୂରଣ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା

ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର-ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଶ୍ବ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର; ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ, ଭୂମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

NEW INCOME TAX ACT 2025
INCOME TAX AWARENESS PROGRAM
PRARAMBH 2026
ସମ୍ବଲପୁର ଆୟକର ପ୍ରାରମ୍ଭ 2026
SAMBALPUR TAX AWARENESS CAMPAIGN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.