ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଫୁଟ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ

ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସବୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫୁଟ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରାଣା

ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଫୁଟ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ (ETV bharat odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 7:41 AM IST

2 Min Read
ସମ୍ବଲପୁର: ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ଅଭିନଵ ଉପାୟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ । ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସବୁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫୁଟ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ (ଚାଲିଚାଲି) କରାଯାଉଛି । ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ସବୁ ରାସ୍ତା ଗଳିରେ ପୋଲିସ ଟିମ ଲାଠି ଧରି ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କହୁଛି ପୋଲିସ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ରାତି ସମୟରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ପୋଲିସ ଗାଡି ଯାଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଅପରାଧୀ ମାନେ ନିଶା କାରବାର କରିବା ସହ ଲୁଟ, ଛିନତାଇ ପରି ଅପରାଧ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହିଭଳି ନିଆରା ଫୁଟ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଫୁଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ

ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ରାତି ହେଲେ ବେଆଇନ କଫ ସିରଫ କାରବାର, କେତେକାଂଶରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କରବାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ନିଶା ସେବନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୁବପିଢୀ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ହେବା ସହ ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚାଲଣା କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାର୍କ ଜୋନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଜିପ ପହଞ୍ଚି ପାରେନାହିଁ, ସେହି ଜାଗାକୁ ପୋଲିସ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଓ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ଏକ ନିରାପତ୍ତାର ଭାବନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ତାହା ପାଇଁ ଏହି ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତି ସମୟରେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗା ରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖନ୍ତି । ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।’’

6ଟି ସେକ୍ଟରରେ ଫୁଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ

ମୁଖ୍ୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଟ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହିଭଳି ଫୁଟ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଠଲୋକୋଲୋଇ, ରେଙ୍ଗାଲି, ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ କୁଚିଣ୍ଡା ପରି ଛୋଟ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ କଡାକଡି କରାଯାଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବାରିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭଳି ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଶା କାରବାର, ସଟ୍ଟା କାରବାର, ଜୁଆ ଆଦି ଧରା ପଡିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ବଡ଼ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫୁଟ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହର କୁ 6 ଟି ସେକ୍ଟର ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 14 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ଟିମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର


