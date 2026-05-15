ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ; ବେଆଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ , 5 ଗିରଫ

ସମ୍ବଲପୁରରେ ବେଆଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, 5 ଗିରଫ । ଏଥିସହ ବୀମା ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ। ରିପୋର୍ଟ- ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 15, 2026 at 8:12 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବେଆଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ବଡ଼ ଧରଣର ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କରୁଥୁବା ଏକ ରାକେଟ୍ ଠାବ କରିବା ସହ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଓ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ; ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦାନୀପାଲିର ବିନୟ ପ୍ରଧାନ , ବଡ଼ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ବିକ୍ରମ ପଟ୍ଟନାୟକ , ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲାଲ ମୋହନ ଯାଦବ , ଦାନିପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଭାରତ ସୁନା ଏବଂ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନୁରୁଲ ହୁଡ଼ା। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ 7 ଏମଏମର 5ଟି ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ, 19ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଓ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ମାରୁତି କାର ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ଏନେଇ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 138 ଓ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 110ରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ରାକେଟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା, ଧନୁପାଲି ଥାନା, ବରେଇପାଲି ଥାନା ଓ କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ । 5ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ 19ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭରତ ସୁନାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତାଙ୍କର ଏହି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ନେଇ ବହୁତ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି । ବିହାର, ମୁଙ୍ଗର, ଝାରସୁଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କରୁଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଭାରତ ସୁନା ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ବିକ୍ରମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ପରେ ବିକ୍ରମ, ବିନୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ଲାଲମୋହନ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏହି ବନ୍ଧୁକ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ।"
ଶ୍ରୀ ଭାମୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର 0ରାକେଟ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ରାକେଟକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେନେଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।ଏହି ରେକେଟରେ ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ 6 ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ମାମଲା ରହିଛି ।"
ସମ୍ବଲପୁରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପରାଧିକ ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଘଟଣାର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନାଁରେ ଏହି ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିବା ଜେରା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ବିହାରରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ମାର୍କେଟରେ 40 ହଜାରରୁ 70 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ବୀମା ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ପାଇଁ ମିଛ ନାଟକ:
ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଦୋକାନରୁ ନିଜେ ଚୋରି କରି ବୀମା ଅର୍ଥ ହଡପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୀମା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ଘଟଣା ରଚିଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମ୍ପାରପଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ନକଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୋକାନ କରି ଦୋକାନରୁ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କନିଷ୍ଠ ବାରିକ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଧାନ । ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
