ETV Bharat / state

ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଲୋଭ ଦେଖାଇ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ

ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର CC & EO ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ 23, BNS ର ଧାରା 318(4)/319(2) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା

3 arrested in 25 lakh fraud case
25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ 3 ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: କମ ସମୟରେ ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଏକ ଆନ୍ତଃ-ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର ଓ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର, କ୍ରାଇମ୍‌ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍‌ ଅଫେନ୍ସ (CC & EO) ଥାନା ପୁଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଗହଣା, ଜାଲ୍‌ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ନୋଟ୍‌ ଛାପା ମେସିନ୍‌ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ନକଲି ବ୍ଲୁ-ରେ ମେସିନ୍‌ ଜବତ କରିଛି। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ନଗଦ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଜବତ


ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର CC & EO ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ 23 (ତା- 29.06.2026), BNS ର ଧାରା 318(4)/319(2) ଏବଂ IT Act ର 66-D ଅଧୀନରେ କେସ୍‌ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏମାନଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରୁ ପୋଲିସ ନଗଦ 15 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ l ସୁନା ରୁପା ଗହଣାରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସୁନା ଚେନ୍, 3ଟି ମହିଳା ସୁନା ଚେନ୍, 3ଟି ମହିଳା ସୁନା ମୁଦି, 3ଟି ପୁରୁଷ ସୁନା ମୁଦି,1 ହଳ ସୁନା କାନଫୁଲ ଓ 1ଟି ସୁନା ନାକଫୁଲ, ରୁପା ଗହଣା 2ହଳ ଓ 1ଟି ରୁପା ପାଉଁଜି, 1ଟି ରୁପା ଚେନ୍ ଏବଂ ରୁପା ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି l

3 arrested in 25 lakh fraud case
25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ 3 ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ରେ 11 ଟି ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ୍‌ ମୋବାଇଲ୍‌, 9ଟି କି-ପ୍ୟାଡ୍‌ ମୋବାଇଲ୍‌, 1ଟି HP ଲାପଟପ୍‌, 1ଟି realme ଟ୍ୟାବ୍‌, ଜାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛଦ୍ମନାମରେ ଥିବା ୪ଟି ଜାଲ୍‌ ଆଧାର କାର୍ଡ, 1 ଟି ବ୍ଲୁ-ରେ ମେସିନ୍ (ଯାହାକୁ ଟଙ୍କା ଛାପା ମେସିନ୍‌ ଭାବେ ଦେଖାଉଥିଲେ), 1ଟି ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା, 1ଟି ଲାଲ୍‌ ରଙ୍ଗର ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ୍‌ ବ୍ୟାଗ୍‌ ଏବଂ ଅପରାଧ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ରହିଛି ।

3 arrested in 25 lakh fraud case
25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ 3 ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଲୁଟ


ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 29 ଜୁନ୍ 2026 ରେ ସମ୍ବଲପୁର CC & EO ଥାନାରେ ଲିପକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ (38) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ "ଦିଶା ଅଗ୍ରୱାଲ" ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ।

3 arrested in 25 lakh fraud case
25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ 3 ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)

ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗତ ଜୁନ 24ରେ ଅନୁଗୁଳର ହୋଟେଲ କମଲେଶ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍‌ ଠାରେ ଦିଶା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଦିଶା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍‌ ଖୋଲିବାରୁ ସେଥିରେ ନୋଟ୍‌ ବଦଳରେ କାଗଜ/ନୋଟପ୍ୟାଡ୍‌ର ବଣ୍ଡଲ୍‌ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l

3 arrested in 25 lakh fraud case
25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ 3 ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
ପରେ ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଇଁଠାପାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଇଁଶିର ସିଂପାଲିସ୍ଥିତ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନା ବାବୁପଡ଼ାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା l ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ଝରଣା ବାଦୀ (38), ପିତା- ବାସୁଦେବ ବାଦୀ (ଛଦ୍ମନାମ: ପ୍ରିୟଙ୍କା ସିଂ / ପ୍ରିୟଙ୍କା କୁମାର), ରାଜେଶ ବାଦୀ (32), ପିତା- ବାସୁଦେବ ବାଦୀ (ଛଦ୍ମନାମ: ରାଜକୁମାର ସିଂ), ରାଜକୁମାରୀ ବାଦୀ (24), ପିତା- ବାସୁଦେବ ବାଦୀ (ଛଦ୍ମନାମ: ମାନସୀ ମେହେର)l


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଶିକାର ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପେନସନ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରାଇଦେବା ଆଳରେ ସାଢେ ୮ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ; ଆସାମରୁ ୩ ସାଇବର ଠକ ଗିରଫ , ଜାମତାରା ଗ୍ଯାଙ୍ଗ ସହ ଲିଙ୍କ୍


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR CYBER CASE
ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ମାମଲା
CYBER FRAUD SAMBALPUR
BROTHER SISTER LOOT
SAMBALPUR FRAUD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.