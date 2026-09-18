ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଲୋଭ ଦେଖାଇ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ
ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର CC & EO ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ 23, BNS ର ଧାରା 318(4)/319(2) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : September 18, 2026 at 2:21 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: କମ ସମୟରେ ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଏକ ଆନ୍ତଃ-ଜିଲ୍ଲା ସାଇବର ଓ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର, କ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସ (CC & EO) ଥାନା ପୁଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଗହଣା, ଜାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ନୋଟ୍ ଛାପା ମେସିନ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ନକଲି ବ୍ଲୁ-ରେ ମେସିନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ନଗଦ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଜବତ
ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର CC & EO ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ 23 (ତା- 29.06.2026), BNS ର ଧାରା 318(4)/319(2) ଏବଂ IT Act ର 66-D ଅଧୀନରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏମାନଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରୁ ପୋଲିସ ନଗଦ 15 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ l ସୁନା ରୁପା ଗହଣାରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସୁନା ଚେନ୍, 3ଟି ମହିଳା ସୁନା ଚେନ୍, 3ଟି ମହିଳା ସୁନା ମୁଦି, 3ଟି ପୁରୁଷ ସୁନା ମୁଦି,1 ହଳ ସୁନା କାନଫୁଲ ଓ 1ଟି ସୁନା ନାକଫୁଲ, ରୁପା ଗହଣା 2ହଳ ଓ 1ଟି ରୁପା ପାଉଁଜି, 1ଟି ରୁପା ଚେନ୍ ଏବଂ ରୁପା ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି l
ଏହା ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ରେ 11 ଟି ଆଣ୍ଡ୍ରୋଏଡ୍ ମୋବାଇଲ୍, 9ଟି କି-ପ୍ୟାଡ୍ ମୋବାଇଲ୍, 1ଟି HP ଲାପଟପ୍, 1ଟି realme ଟ୍ୟାବ୍, ଜାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଛଦ୍ମନାମରେ ଥିବା ୪ଟି ଜାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ, 1 ଟି ବ୍ଲୁ-ରେ ମେସିନ୍ (ଯାହାକୁ ଟଙ୍କା ଛାପା ମେସିନ୍ ଭାବେ ଦେଖାଉଥିଲେ), 1ଟି ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା, 1ଟି ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଅପରାଧ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକ ରହିଛି ।
ହାଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଲୁଟ
ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 29 ଜୁନ୍ 2026 ରେ ସମ୍ବଲପୁର CC & EO ଥାନାରେ ଲିପକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ (38) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ "ଦିଶା ଅଗ୍ରୱାଲ" ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗତ ଜୁନ 24ରେ ଅନୁଗୁଳର ହୋଟେଲ କମଲେଶ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ଠାରେ ଦିଶା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଦିଶା ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିବାରୁ ସେଥିରେ ନୋଟ୍ ବଦଳରେ କାଗଜ/ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ର ବଣ୍ଡଲ୍ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଶିକାର ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପେନସନ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରାଇଦେବା ଆଳରେ ସାଢେ ୮ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ; ଆସାମରୁ ୩ ସାଇବର ଠକ ଗିରଫ , ଜାମତାରା ଗ୍ଯାଙ୍ଗ ସହ ଲିଙ୍କ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର