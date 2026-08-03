ETV Bharat / state

PM eBus ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଲିବ ଆହୁରି 50 ବସ୍‌, ତିଆରି ହେବ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ ଟର୍ମିନାଲ

ସମ୍ବଲପୁର ମୁଦିପଡ଼ାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବସ୍‌ ଡିପୋକୁ ଆଧୁନିକ ଇ-ବସ ଡିପୋ ଭାବେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ । ଅଇଁଠାପାଲି ସ୍ଥିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

PM eBus
ସମ୍ବଲପୁର PM eBus ସେବା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 9:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM-eBus Sewa Scheme ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ପିଏମ ଇ-ବସ୍‌ ସେବା (PM eBus Sewa) ମାଧ୍ୟମରେ 50ଟି ଇ-ବସ ମିଳିବ । ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 50ଟି ଇ-ବସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 50ଟି ବସ୍‌ ଆସିବ । ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳାଚଳ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମୁଦିପଡ଼ାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବସ୍‌ ଡିପୋକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇ ଏକ ଆଧୁନିକ ଇ-ବସ ଡିପୋ ଭାବେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ । ଏହାସହ ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ସ୍ଥିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଏକ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ ଟାର୍ମିନାଲ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Sambalpur PM eBus SERVICE 50 more buses interstate bus terminal
ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏନ୍.ବି.ଏସ୍. ରାଜପୁତ, OSRTCର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଦିପଡ଼ା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ଅଇଁଠାପାଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ (ETV Bharat)

ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦାବି ଦେଉଥିଲା:

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍‌ ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବସ ସେବା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 400 ବସ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ 15ରୁ 16 ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ।

Sambalpur PM eBus SERVICE 50 more buses interstate bus terminal
ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏନ୍.ବି.ଏସ୍. ରାଜପୁତ, OSRTCର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଦିପଡ଼ା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ଅଇଁଠାପାଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ (ETV Bharat)

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଦିପଡାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ବସz ଡିପୋକୁ ଇ-ବସ ଡିପୋ ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଏମ ଇ-ବସ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ 50ଟି ନୂଆ - ବସ ଆସିବ । ଏହି ବସ ସେବା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିବ ।"

ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ସମୀକ୍ଷା:

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏନ୍.ବି.ଏସ୍. ରାଜପୁତ, OSRTCର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଦିପଡ଼ା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ଅଇଁଠାପାଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।ମୁଦିପଡାର ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ବସ୍ ଡିପୋରେ ଏକ ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ (CRUT)ର ବସ୍ ସେବା ପରିଚାଳନା ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

Sambalpur PM eBus SERVICE 50 more buses interstate bus terminal
ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏନ୍.ବି.ଏସ୍. ରାଜପୁତ, OSRTCର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଦିପଡ଼ା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ଅଇଁଠାପାଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ (ETV Bharat)



ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ:

ସେହିପରି ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏନ୍.ବି.ଏସ୍. ରାଜପୁତ ଅଇଁଠାପାଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଛାଡି ଆହୁରି 5 ଏକର ଜମିରେ ଏକ ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟର୍ମିନାଲଟି ଏକ ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୁକ୍ତ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ (ISBT) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ OSRTCର ବସ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ପରିଚାଳିତ ହେବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଇଁଠାପାଲି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ 46ଟି ବସ୍ ବେ’ (Bus Bay) ସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟ, ଶୌଚାଳୟ, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା kମର୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଅଧିକ ବସ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ସୁବିଧା ଆଦି ରହିବ ।

ସେହିପରି ଆଗକୁ (OSRTC ) ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପାରିବହନ ନିଗମ ମଧ୍ୟ ଇ-ବସ ଆଣୁଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ EV ଚାର୍ଜିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେବ । ଏହା ସମେତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରର ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..

ଟ୍ରାକରୁ ଷ୍ଟିୟରିଂ! ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ବନେଇ ଦେଲା 'ଆମ ବସ୍' ଡ୍ରାଇଭର

ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ବସ୍‌ ଭଡ଼ା, ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଦର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR BUS TERMINUS
PM EBUS SEWA IN SAMBALPUR
PM E BUS SERVICE PSM SCHEME
ସମ୍ବଲପୁର ପିଏମ ଇ ବସ
PM EBUS SEWA IN SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.