କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 6 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ ! ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ

ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁନି । କାରଣ ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନ ବାହାନାରେ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ ।

Published : December 10, 2025 at 12:23 PM IST

2 Min Read
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ l ଗତ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ l ଚାଷୀ ନିଜର ଧାନ ନେଇ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠାଉ ନାହାଁନ୍ତି ମିଲର । ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ FAQ ମାନର ହୋଇନଥିବା କହି ମିଲର ମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3 ରୁ 6 କେଜି ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧାନ ପଡି ରହିଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ଚାଆଁରପୁର ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସୋମବାରଠାରୁ ପଡି ରହିଛି l ଏନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l

କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ଦାଉ ସାଧୁଛନ୍ତି ମିଲର l ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଁଆରପୁର ମଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନରେ 17% ରୁ କମ ଆଦ୍ରତା ଥିଲେ ତାକୁ FAQ ମାନର ବା ଉତ୍ତମ ମାନର ଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ଆଦ୍ରତା ଥିଲେ ଏହା ଉପରେ ମିଲର ମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 6 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନୀ ଛଟନୀ କରିବାକୁ କହିଥିବାରୁ ଚାଁଆରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି l ଫଳରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ l

ଚାଁଆରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଗଣେଷ ମହତ୍ତମ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲର ମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3 ରୁ 6 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି l ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଧାନ ରେଟ 2900 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ l ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବୁ l ଆମକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେବ l ତେଣୁ କାଲି ଠାରୁ ଆମ ମଣ୍ଡିରେ 23 ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧାନ ପଡି ରହିଛି l"

ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବଡ଼ସିଂହାରି ଗାଁର ଚାଷୀ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମିଲରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ତେବେ ସେମାନେ FAQ ମାନର ଧାନରେ ମଧ୍ୟ 3 ରୁ କେଜି ରୁ 4 କେଜି ଓଜନର କଟନୀ ଛଟନୀ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି l ଆମେ କହୁଛୁ 1 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନୀ ଛଟନୀ କଲେ ଆମେ ରାଜି ହେବୁ l ତେବେ ମିଲର ମାନେ ମାନୁ ନାହାଁନ୍ତି l ତେଣୁ ଧାନ ଉଠୁନି l ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି l"

ତେବେ ମିଲର ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ପୱନ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ମେ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁ ନାହୁଁ, ଆମେ କେବଳ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଧାନ ଶୁଖେଇ କରି ଆଣିବାକୁ କହୁଛୁ l କାରଣ ଚାଷୀ ମାନେ ଆଣୁଥିବା ଧାନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଦ୍ରତା ରହୁଛି l ତେବେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ l ଆମ ଗୋଦାମରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଚାଉଳ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଆହୁରି 3 ମାସ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ।"

ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ସୁବୋଧ ହୋତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧାନର ମାନକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଓ ମିଲର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ତେବେ ଆମେ ଉଭୟ ଚାଷୀ ଓ ମିଲରଙ୍କ ସହ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ l ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

