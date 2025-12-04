EXPLAINER: କେବେ ବଦଳିବ ଚାଷୀର ଭାଗ୍ୟ ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ହେବ ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ?
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟ ଆସିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି l ଫଳରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ରେଟରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ l
Published : December 4, 2025 at 2:25 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପୁଜୁଛି ସମସ୍ୟା l କେତେବେଳେ ଟୋକନ ନଆସିବା ଯୋଗୁଁ ତ କେତେବେଳେ ମିଲରମାନେ ଧାନ ନ ଉଠେଇବାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପକ୍ରିୟା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବା ସହ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି l ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ରେଟରେ ବିକିବାକୁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି l ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି l ତେବେ ଚାଷୀର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁ ନାହିଁ l 24 ବର୍ଷର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀ ଆଶା ରଖିଥିଲେ l ତେବେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଏକ୍ସପ୍ଲେନର- ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେବେ?
ସରକାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମିଲର ସର୍ବେସର୍ବା
ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ କ୍ରୟ ପକ୍ରିୟାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ବି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l ଯଦି ପଞ୍ଜାବ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନାହିଁ l ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାନ କ୍ରୟ ପକ୍ରିୟାରେ ମିଲରମାନଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମିଲର ସର୍ବେସର୍ବା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି l ଏହାଦ୍ୱାରା ଧାନ କ୍ରୟରେ ବିଳମ୍ବ ସହ କଟନୀ ଛଟନୀ ପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି l
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଚଳିତ ବର୍ଷ ମିଲରମାନେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠେଇବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା l ତେବେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡି ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା l ଯେମିତିକି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡି ଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡି ରହୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି l ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି l"
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆ 132ଟି ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି l ତେବେ ବିଗତ ସରକାରରୁ ଏହି ସରକାର ଯଦି ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ରୁ 30ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡି ତିଆରି ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା l ସରକାର ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ବି ମଣ୍ଡି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରଖାଗଲେ ଚୋର ଭୟ, ହାତୀ ଉପଦ୍ରବର ଭୟ ରହୁଛି l ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପକ୍ରିୟାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ବସ୍ତା ସରକାର ଯୋଗାଇଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନବସ୍ତା ସରକାର ଯୋଗାଉ ନାହାନ୍ତି l ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧାନ ବସ୍ତା କିଣୁଛନ୍ତି l ଫଳରେ ଚାଷୀ ମାନେ ବସ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ବାର୍ଷିକ 5 ହଜାରରୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି l ଯେଉଁ ବସ୍ତା ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ଷେ ପରେ ସେହି ବସ୍ତା ଫଟା ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରି ପାଉଛି l
ସଠିକ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ଟୋକନ
ଚାଷୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଟୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା l ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଚୀକରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଟୋକନ ଆସୁନାହିଁ l ଯେମିତିକି ଚଳିତ ବର୍ଷ 60 ହଜାର 614 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 53 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟୋକନ ଆସିଛି l ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଜଣେ ଚାଷୀ ଯେତେ ପରିମାଣର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ପରିମାଣର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଟୋକନରେ କେତେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ପ୍ରତି 19 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ପ୍ରତି 13 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅନୁମତି ରହିଛି l ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଉଭୟ ଜଳସେଚିତ ଓ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକର ପ୍ରତି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ l ତେବେ ବଳକା ଧାନକୁ ସରକାର ନ କିଣିବାରୁ ବାଧ୍ୟ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ କମ୍ ଦାମରେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି l
ସରକାର ଯୋଗାଉ ନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସୁବିଧା
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପକ୍ରିୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଖଳାରୁ ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି l ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି l ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି l ଏନେଇ ଚାଷୀ ନେତା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଏଲପିସି ବୈଠକରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଉଠେଇ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ରଖେ ଯେ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି l ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୋଇ ପାରିନାହିଁ l"
ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ପଞ୍ଜାବ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରହିଛି ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା l ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷିତ ଛାତ, ଉଚିତ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ରହିଥାଏ l ଏହାସହ ଧାନର ଗୁଣବତ୍ତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ l ଫଳରେ ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନକୁ ମହଜୁଦ ରଖିଥାନ୍ତି l ଯେଉଁ ସମୟରେ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ଧାନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ସେତେବେଳେ ଧାନକୁ ମିଲରମାନଙ୍କ ମିଲ୍ କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ସରକାର l ଏହାଦ୍ୱାରା ମିଲରମାନଙ୍କ ମନମାନି ଚାଲିନଥାଏ l ତେବେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବହୁଦିନ ରହିଗଲେ ଧାନର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ l ଆଉ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ସେହି କ୍ଷତିକୁ ସରକାର ବହନ କରିଥାନ୍ତି l ଯାହାଫଳରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ହୋଇନଥାଏ l ଏନେଇ ଚାଷୀ ନେତା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଯେ, "ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିଭଳି କ୍ଷତି ପାଇଁ 5ରୁ 6 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବହନ କରିଥାନ୍ତି l ଯାହା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉନାହିଁ l"
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା ହେଲା, "ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପକ୍ରିୟାରେ ମିଲର ମାନଙ୍କ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ l ତେବେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ମିଲରମାନେ ଆପେ ଆପେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବେସର୍ବା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି l ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଜାବ ମଡେଲର ମଣ୍ଡି ନହେଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ଛତିଶଗଡ଼ ମଡେଲର ମଣ୍ଡି ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଦାବୀ କରୁଛୁ l ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କେତେକ ଚାଷୀ ଅସଚେତନତା ତଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ବୀମା ନକରିବାରୁ ଫସଲ ହାନୀ ଜନିତ ବୀମା ରାଶି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି l"
ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରୟଣ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଗମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 132ଟି ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି l ଏଭିତରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ମଡେଲ୍ ମଣ୍ଡି ହେବ," ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି l ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ 18ଟି ସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡି ଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡିରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର