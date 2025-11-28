ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭରୁ କେଁ: ମନା କଲେ ମିଲର, ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିଲାନି ଧାନ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫେଲ ମାରିଲା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ । ମିଲରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଧାନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଲେ ଚାଷୀ l
Paddy Procurement ସମ୍ବଲପୁର: ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭରୁ କେଁ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହୋଇପାରିଲାନି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ । ସରକାର ଦାବି ମାନିନଥିବାରୁ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କଲେ ମିଲର । ମିଲରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଧାନ କ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି କହି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ l ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଲତ ଦେଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ବୟ ସମିତି । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ସଂଘର ଚେତାବନୀ ।
କାହିଁକି ଉଠିପାରିଲାନି ଧାନ ?
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ବୋଲି ଗତ DLPC ବୈଠକରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା l ତେବେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଚାଷୀ ଆସି ବରେଇପାଲି ମଣ୍ଡିରେ ନିଜର ଧାନ ଗାଡି ଗୁଡିକରେ ଲୋଡ଼ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମିଲର ମାନେ ଧାନ ଉଠାଇବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା ମନା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ CSO ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସବୁ ମିଲର l ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବରେଇପାଲି ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିରେ ଛାଡି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି l
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ:
ସମ୍ବଲପୁର କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତଥାପି ଧାନ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ l ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିବାରେ ମିଲରର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ l ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଧାନ କିଣିବ ଓ ମିଲରଙ୍କୁ ଦେବ । ତେବେ ମିଲର ମାନେ ଧାନ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ହୋଇପଡିଲା । ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ l’
CSOଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ:
ଅନ୍ୟପଟେ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଅଣାଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନହେବାରୁ ଚାଷୀ ମାନେ CSO ସୁବୋଧ ହୋତାଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ l ତେବେ CSO ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ଼ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଥିଲା l ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା l ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ କୋଲକାତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଚାଷୀ ଶାନ୍ତ ପଡିଥିଲେ l
ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ:
ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଖାମଖିଆଲି ନୀତିକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କୃଷକ ସଂଗଠନ ସମନ୍ବୟ ସମିତିର ଆବାହକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଟିମେଟମ ଦିଆଯାଇଛି l ଏତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11ଟାରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରାଯିବ l’
କାହିଁକି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କଲେନି ମିଲର ?
ସମ୍ବଲପୁର ମିଲର ସଂଘର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ନୀତେଶ ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି, ‘କେତେକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ମିଲର ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ନାହାଁନ୍ତି l ପାଉଣା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପାଇ ଆସୁଥିଲୁ ତାହା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଗତ DLPC ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଥିଲୁ l ତେବେ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ l ମୁଖ୍ୟତଃ 2021-22 ମସିହାରେ 40 କିମି ଭିତରେ ଧାନ ଟ୍ରା୍ସପୋର୍ଟ ବାବଦରେ କେଜି ପ୍ରତି 42 ପଇସା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତେବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ 28 ପଇସା କରି ଦିଆଯାଇଛି l ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବି ମିଲର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି l ଆଉ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଉଣା ନମିଳିଛି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ମିଲର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ l ଏହା ସହ ଧାନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରେଜ ବାବଦରେ ମାସିକ କେଜି ପ୍ରତି 2 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି l ଅନ୍ୟପଟେ କଷ୍ଟମ ମିଲିଙ୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିନାହୁଁ l’
ଆଜି ସମାଧାନ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ଼ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଚାଷୀ ମାନେ ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣି ସାରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ହିଁ ରହିବl ଧାନ ସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯିବ l ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି l ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରି ଯିବ l’