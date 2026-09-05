ETV Bharat / state

ବାହାରିଲା ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ସକାଳ 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ନବାନ୍ନ

ଆଜି ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ସମ୍ବଲପୁର ଝାଡୁଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

SAMBALPUR NUAKHAI LAGNA RELEASED
ବାହାରିଲା ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ସକାଳ 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ନବାନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 5, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR NUAKHAI LAGNA, ସମ୍ବଲପୁର: ଆସନ୍ତା ଇଂରାଜୀ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର -15 ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ l ଏହାପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ ହେବ l ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ସମ୍ବଲପୁର ଝାଡୁଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି l ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ନାନ୍ଦୋତ୍ସବ ଅବସର ରେ ଏଠାରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରା ଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି l

ବାହାରିଲା ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ସକାଳ 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ନବାନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)



ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ 4ଟା ସମୟରେ ଝାଡୁଆପଡା ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଠାରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଥିଲେ l ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା l ପରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଙ୍କ ଜାତକ, ରାଶି, ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ର ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଏହି ଶୁଭଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା l


କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଇତିହାସ-

ସମ୍ବଲପୁର ର ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ନୁଆଁଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେହି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଦି ପର୍ବ କୁହାଯାଏ l ସମ୍ବଲପୁର ର ଇତିହାସ କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହାଲେ ଏହାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ l ତେବେ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ର ପ୍ରାରମ୍ଭ ରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର କୁ ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ରାଜା ମାନେ ଆଗମନ କଲେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ l ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏହା ଚାଲି ଆସୁଛି l

SAMBALPUR NUAKHAI LAGNA RELEASED
ବାହାରିଲା ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ସକାଳ 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ନବାନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)
ଯଦି ଆମେ ନିକଟର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନୂଆଁଖାଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ନଥିଲା l ତେବେ 1991 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମ୍ବଲପୁର ର ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ "ଓଡିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ"ର ନେତୃତ୍ୱ ରେ ଏକ ବୈଠକ କରି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ରେ ଭାଦ୍ରଵ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳନ କରିବାର ନିଷ୍ପତି ନେବା ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଙ୍କୁ ଭେଟି ଥିଲେ ଓ ନୂଆଁଖାଇ କୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ଦାବୀ କରିଥିଲେ l ଏହାପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବାସୀ ଙ୍କୁ ନୁଆଁଖାଇ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ l ଏହା ପରେ ଓଡିଶା ଗେଜେଟ ରେ ଏହି ଛୁଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା l ସେହିଦିନ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକ ରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଁଖାଇ ଛୁଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା l ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ର ନୂଆଁଖାଇ ପାଇଁ ଶୁଭଲଗ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନନ୍ଦଉତ୍ସବ ଦିନ ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରବର୍ତୀ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି l
SAMBALPUR NUAKHAI LAGNA RELEASED
ବାହାରିଲା ନୂଆଁଖାଇର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ସକାଳ 9ଟା 40ରୁ 9ଟା 54 ମଧ୍ୟରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ନବାନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ ନୂଆଁଖାଇ ପାଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR NUAKHAI LAGNA
ସମ୍ବଲପୁର ନୂଆଁଖାଇ ଲଗ୍ନ
NUAKHAI LAGNA
NUAKHAI 2026
SAMBALPUR NUAKHAI LAGNA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.