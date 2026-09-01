ETV Bharat / state

ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶଳାର ଆକ୍ରମଣରେ ଭିଣୋଇ ମୃତ !

ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କଥା କଟାକଟି । ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶଳାର ବାରିସି ଓ ବାଡ଼ି ମାଡ଼ରେ ଭିଣୋଇ ମୃତ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Gobindpur murder case
ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା, ସମ୍ବଲପୁର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat


ସମ୍ବଲପୁର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ଲୋକେ ଏତେ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣକଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛାଉ ନାହାଁନ୍ତି ! ଏମିତି ଏକ ଘଟଣାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଗଡପୋଷ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ କିନାବଗା ପଂଚାୟତର ଚାରୋପଡ଼ା ଗାଁରେ l ସାମାନ୍ୟ ବଚସାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଶେଷରେ ନେଇଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶଳାର ବାରିସି ଓ ବାଡ଼ି ମାଡ଼ରେ ଭିଣୋଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି l ମୃତକ ହେଲେ ଚାରୋପଡ଼ାର ଚାର୍ଲସ ଲୁଗୁନ (58)।



ପୋଲିସ ପାଖରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ 31.08.2026 ରେ ଚାର୍ଲସ ଲୁଗୁନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖଟ ବୁଣୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶଳା ସେହି ଗାଁର ପାତ୍ରାସ ଡାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ମାଗିଥିଲେ । ତେବେ ଚାର୍ଲେସ ବାଡ଼ି ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଯିବାରୁ ପାତ୍ରାସ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଏକ ବାରିସି ଓ ବାଡ଼ିରେ ଚାର୍ଲେସଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଆକ୍ରମଣରେ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିବା ସହ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସେ ଟଳିପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।




ଖବର ପାଇ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମାଳୟା ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରାସ ଡାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଚାର୍ଲସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।


କୁଚିଣ୍ଡା SDPO ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର -Govindpur PS Case No.130 Dt-31/08/2026 U/s.103(1) BNS ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ଜାକରିୟାସ ଲୁଗୁନ (27) ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରାସ ଡାଙ୍ଗ (50)ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l



SDPO ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 31-08-2026 ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 10 ଟାରେ ଜାକରିୟାସ ଲୁଗୁନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା କି, ସେହି ଦିନ ଦିନ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 10ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ବିଲକନ ଏକ୍କା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାର୍ଲସ ଲୁଗୁନଙ୍କୁ ପାତ୍ରାସ ଡାଙ୍ଗ ବାଡ଼ି ଓ ବାରିସୀରେ ମାଡ଼ ମାରୁଛି l ଏହି ଖବର ପାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଧାଇଁକି ଗଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ l ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରାସକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା l ଏହା ପରେ ଜାକାରିୟାସ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ସଭା କରି ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ଥିଲେ l ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ l

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଦୁଇ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ପରେ ଛୁରାମାଡ଼ ! ଜଣେ ମୃତ ଜଣେ ଗୁରୁତର


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR BAMRA MURDER
ସମ୍ବଲପୁର ବାମରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
GOBINDPUR POLICE
SAMBALPUR CHAROPADA VILLAGE MURDER
SAMBALPUR MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.