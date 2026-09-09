ସମ୍ବଲପୁରରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ବିଜୁଳି ଓ ଟେଲିକମ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସାଂସଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଜିଲ୍ଲାରେ 80000 ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆହୁରି କିପରି 50000 ହେକ୍ଟର ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : September 9, 2026 at 1:30 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 50% ଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି । ମାନେଶ୍ୱର, ଧନକୌଡ଼ା ପରି ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଖାପାଖି 70 -80% ଭାଗ ହୀରାକୁଦ ଦ୍ବାରା ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆହୁରି କିପରି 50000 ହେକ୍ଟର ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ, ସେନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ DRDA ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦିଶା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି ।
ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜଳସେଚିତ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ । ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 25%ରୁ କମ୍ ଜମି ଜଳସେଚିତ ଅଛି । ମେଜର ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାଇନର ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ, ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ, DRDA, ITDA, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ, ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 'କୁସୁମ' (PM-KUSUM) ଯୋଜନାରେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ନାକଟିଦେଉଳ, ରେଢ଼ାଖୋଲ, କୁଚିଣ୍ଡା, ବାମରା, ଜମନକିରା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ PM-KUSUM ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ । ଏହାସହ ମହାନଦୀ କମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ନାଳ, ଅନେକ ଝରଣା, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ 80000 ହଜାର ହେକ୍ଟର ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି କିପରି 50000 ହେକ୍ଟର ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯୋଜନା ସହାୟକ ହେବ ~ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ:
ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନରେ ପାଖାପାଖି 13000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ାଯିବ । ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୀରାକୁଦ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆର କେନାଲ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ମହାନଦୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।
ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନବୀକରଣ:
ରେଳବାଇ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମ୍ବଲପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେସନର ନବକଳେବର ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 350 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ହୀରାକୁଦ, ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ରେଙ୍ଗାଲି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର କିପରି ନବୀକରଣ ହେବ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍, ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଯାଉଛି, ସେସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆମର ନବୀକରଣ କିପରି ହେବ ସେନେଇ ରେଳ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରେଳ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଞ୍ଚଳର ଉଭୟ ପଟକୁ କିପରି ଯୋଡ଼ା ଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ।
ବିଜୁଳି ଓ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ 100 ପ୍ରତିଶତ ସଂଯୋଗ:
ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ 202ଟି ଟେଲିଫୋନ୍ ଟାୱାର ଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଟାୱାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପାଖାପାଖି ଆଉ 300ଟି ନୂଆ ଟାୱାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଏହା ଭିତରୁ ଟେଲିକମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, 60ଟି ନୂଆ ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାର ପାଇଁସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି । ଆହୁରି 250ଟି ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଟେଲିକମ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେବ । 4G କନେକ୍ଟିଭିଟିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କନଭର୍ଜନବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହୋଇଗଲାଣି । ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ଜାଗାରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଉଭୟ ବିଜୁଳି ଓ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗ ମିଶି 100 ପ୍ରତିଶତ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗକୁ ସବୁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ, ହେଲ୍ଥ ସବ୍-ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରମୁଖ ସ୍କୁଲକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ବ୍ରଡ୍-ବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି BSNLକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ଯାଇଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଭାଗ, ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ PM-ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପାଖାପାଖି 6000ଟି ଘରେ PM-ସୂର୍ଯ୍ୟଘରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟଲେସନ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର