70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ

ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷିୟ ବୃଦ୍ଧ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ।

70-year-old man rapes minor girl when no one is home
70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ (Representational Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 4, 2026 at 7:51 AM IST

1 Min Read
ସମ୍ବଲପୁର: ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଜ୍ଜା । ଭଦ୍ରକରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ମନରୁ ଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଖବର । ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପଡୋଶୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ 70 ବର୍ଷିୟ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷେତରାଜପୁର ଆଇଆଇସି (IIC) ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ । ନାବାଳିକାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଘରେ ଏକାକୀ ଥିଲେ ନାବାଳିକା:

କ୍ଷେତରାଜପୁର ଆଇଆଇସି (IIC) ଅନିଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ଣ ସମୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ମା' କେଉଁ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣକଙ୍କୁ ଘରେ ଏକାକୀ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ 70 ବର୍ଷିୟ ପଡୋଶୀ ଗୋପାଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହିତ ନେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାମରେ ଅଛି ମାମଲା:

ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡିତା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନାବାଳିକାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଓ ମାଡ଼ପିଟ୍ କରିଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ପରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଭଦ୍ରକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: 10 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ଗିରଫ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

