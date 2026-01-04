70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ
ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷିୟ ବୃଦ୍ଧ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
Published : January 4, 2026 at 7:51 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଜ୍ଜା । ଭଦ୍ରକରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ମନରୁ ଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଖବର । ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପଡୋଶୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ 70 ବର୍ଷିୟ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷେତରାଜପୁର ଆଇଆଇସି (IIC) ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ । ନାବାଳିକାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଘରେ ଏକାକୀ ଥିଲେ ନାବାଳିକା:
କ୍ଷେତରାଜପୁର ଆଇଆଇସି (IIC) ଅନିଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ଣ ସମୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ମା' କେଉଁ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣକଙ୍କୁ ଘରେ ଏକାକୀ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ 70 ବର୍ଷିୟ ପଡୋଶୀ ଗୋପାଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହିତ ନେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାମରେ ଅଛି ମାମଲା:
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡିତା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ନାବାଳିକାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଓ ମାଡ଼ପିଟ୍ କରିଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ପରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର