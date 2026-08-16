ETV Bharat / state

ଖତ ଖାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମାର୍କଫେଡ୍‌ର ନବ ନିର୍ମିତ ସାର ଗୋଦାମ ! ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ସମ୍ବଲପୁର ସିନ୍ଦୂରପଙ୍କ ଛକ ଖଇରପାଲି ଠାରେ ନବ ନିର୍ମିତ ମାର୍କଫେଡ୍‌ର 2 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସାର ଗୋଦାମ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2026 at 9:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଖତ ଖାଉଛି ମାର୍କଫେଡ୍‌ର ସାଢେ 3 କୋଟିରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ନବ ନିର୍ମିତ ସାର ଗୋଦାମ । ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ସିନ୍ଦୂରପଙ୍କ ଛକ ଖଇରପାଲି ଠାରେ ନବ ନିର୍ମିତ ମାର୍କଫେଡ୍‌ର 2 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସାର ଗୋଦାମ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାମରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାର କଳା ବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।

ସମ୍ବଲପୁର ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat)

ମାର୍କଫେଡ୍‌ର ସାର ଗୋଦାମ

ସମ୍ବଲପୁର, ଜତୀୟ ରାଜପଥ 53ର ସିନ୍ଦୂରପଙ୍କ ଛକରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ରହିଥ‌ିବା ଏହି ଗୋଦାମକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଭଲ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ । ଫଳରେ 2025ରେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି 58 ଲକ୍ଷ 5 ହଜାର 68 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସରକାରୀ ସାର ଗୋଦାମ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଖତ ଖାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଦାମରେ ଆବଶ୍ୟକ‌ତା ତୁଳନାରେ ସ୍ବଳ୍ପ ପରିମାଣର ସାର ମହଜୁଦ ରଖାଯାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରେଳବାଇ ଯୋଗେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସାର ଆସିଲେ କୃଷି ବିଭାଗ ସେଥିରୁ ବଡ଼ଭାଗ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଡିଲରଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ଏହି ଗୋଦାମକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପ‌ଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ମନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Sambalpur Markfed newly built fertilizer storage Godown being unused allegations of black marketing
ଚାଷୀ (ETV Bharat)

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ରାଧାମୋହନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ, ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତିଆରି ହେଉନାହିଁ । ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଦାମ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ । ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗୋଦାମରେ ସାର ରହୁନାହିଁ, ଫଳରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ଚାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"

Sambalpur Markfed newly built fertilizer storage Godown being unused allegations of black marketing
ମାର୍କଫେଡ୍‌ ନବ ନିର୍ମିତ ସାର ଗୋଦାମ (ETV Bharat)


ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଅ:

ତେବେ ଏହି ଗୋଦାମ ଘରକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଖମା ହୋଇ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି । ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଅ ଜମି ରହୁଛି । ଫଳରେ ସାର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଗୋଦାମକୁ ଯିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଘରୋଇ ଡିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 60:40 ଅନୁପାତରେ ସାର ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସାର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଏହି ନିୟମ ଉଲଂଘନ ହେଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଏହାଦ୍ବାରା ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧା ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସେମାନେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଡିଲରଙ୍କଠାରୁ ସାର ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ଯ ହୋଇ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । କେତେକ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ଚଢ଼ା ଦର ବା କଳାବଜାରର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l

Sambalpur Markfed newly built fertilizer storage Godown being unused allegations of black marketing
ମାର୍କଫେଡ୍‌ ନବ ନିର୍ମିତ ସାର ଗୋଦାମ (ETV Bharat)
ଚାଷୀ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଦାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଛୋଟ ଓ ଖରାପ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l ରାସ୍ତା ଖରାଫ ଯୋଗୁଁ ସାର ଗୋଦାମ ଘରକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସାରର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ।"ସାର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ:

ଅନ୍ୟପଟେ ସାରର ଅଭାବକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍ଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, "ସାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଋଣୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଅଣଋଣୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଭାଗଚାଷୀମାନେ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପି ସାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଘରୋଇ ଡିଲର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ସାର କଳାବଜାର କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ 267 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାର ୟୁରିଆ ସାର ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାର ମିଶାଇ 500ରୁ 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି 1350 ଟଙ୍କାର ଡିଏପି ସାରକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ 2200ରୁ 2300 ଟଙ୍କାରେ କଳାବଜାର କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।"

Sambalpur Markfed newly built fertilizer storage Godown being unused allegations of black marketing
ମାର୍କଫେଡ୍‌ ନବ ନିର୍ମିତ ସାର ଗୋଦାମ (ETV Bharat)

ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ସାର:

ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଚଳିତବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 57,820 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ସାରର ଆବଶ୍ୟକ‌ତା ରହିଛି । ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲାରେ ମୋଟ 39,471 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ସାର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 21,273 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ସାର ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ 30 ସୁଦ୍ଧା 17,519 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସାର ବଳକା ରହିଛି । ଏହି ବଳକା ସାର ମଧ୍ଯରେ 10,959 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ୟୁରିଆ, 2302 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଡିଏପି, 594 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ଏମଓପି, 3383 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏନ୍‌ପିକେଏସ୍ ଏବଂ 280 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏସ୍ଏସପି ସାର ରହିଛି ।

Sambalpur Markfed newly built fertilizer storage Godown being unused allegations of black marketing
ମାର୍କଫେଡ୍‌ ନବ ନିର୍ମିତ ସାର ଗୋଦାମ (ETV Bharat)

ସମ୍ବଲପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ସାର ମହଜୁଦ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କଫେଡ୍ ଗୋଦାମକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସାର ବେଝେଇ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ସାର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଭାଗୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅବଗତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବାନ ସୋରେନ । ସୋରେନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ନୟାଗଡ଼ରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ! ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗକୁ DRCSଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ

'ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'- ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR FERTILIZER STORAGE ISSUE
FERTILIZER BLACK MARKETING
ସମ୍ବଲପୁର ସାର ଗୋଦାମ
ସମ୍ବଲପୁର ସାର କଳାବଜାରୀ
MARKFED FERTILIZER GODOWN SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.