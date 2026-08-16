ଖତ ଖାଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମାର୍କଫେଡ୍ର ନବ ନିର୍ମିତ ସାର ଗୋଦାମ ! ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ସମ୍ବଲପୁର ସିନ୍ଦୂରପଙ୍କ ଛକ ଖଇରପାଲି ଠାରେ ନବ ନିର୍ମିତ ମାର୍କଫେଡ୍ର 2 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସାର ଗୋଦାମ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 16, 2026 at 9:18 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଖତ ଖାଉଛି ମାର୍କଫେଡ୍ର ସାଢେ 3 କୋଟିରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ନବ ନିର୍ମିତ ସାର ଗୋଦାମ । ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ସିନ୍ଦୂରପଙ୍କ ଛକ ଖଇରପାଲି ଠାରେ ନବ ନିର୍ମିତ ମାର୍କଫେଡ୍ର 2 ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସାର ଗୋଦାମ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାମରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାର କଳା ବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।
ମାର୍କଫେଡ୍ର ସାର ଗୋଦାମ
ସମ୍ବଲପୁର, ଜତୀୟ ରାଜପଥ 53ର ସିନ୍ଦୂରପଙ୍କ ଛକରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ରହିଥିବା ଏହି ଗୋଦାମକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଭଲ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ । ଫଳରେ 2025ରେ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି 58 ଲକ୍ଷ 5 ହଜାର 68 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସରକାରୀ ସାର ଗୋଦାମ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଖତ ଖାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଦାମରେ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ ସ୍ବଳ୍ପ ପରିମାଣର ସାର ମହଜୁଦ ରଖାଯାଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରେଳବାଇ ଯୋଗେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସାର ଆସିଲେ କୃଷି ବିଭାଗ ସେଥିରୁ ବଡ଼ଭାଗ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଡିଲରଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ଏହି ଗୋଦାମକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ମନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ରାଧାମୋହନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ, ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତିଆରି ହେଉନାହିଁ । ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଦାମ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ । ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗୋଦାମରେ ସାର ରହୁନାହିଁ, ଫଳରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ଚାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"
ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଅ:
ତେବେ ଏହି ଗୋଦାମ ଘରକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲ ଖମା ହୋଇ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି । ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଅ ଜମି ରହୁଛି । ଫଳରେ ସାର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଗୋଦାମକୁ ଯିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଘରୋଇ ଡିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 60:40 ଅନୁପାତରେ ସାର ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସାର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଏହି ନିୟମ ଉଲଂଘନ ହେଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଏହାଦ୍ବାରା ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧା ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସେମାନେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଡିଲରଙ୍କଠାରୁ ସାର ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ଯ ହୋଇ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । କେତେକ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ଚଢ଼ା ଦର ବା କଳାବଜାରର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l
ଅନ୍ୟପଟେ ସାରର ଅଭାବକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍ଗଠନର ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, "ସାରର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଋଣୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଅଣଋଣୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଭାଗଚାଷୀମାନେ ୟୁରିଆ ଏବଂ ଡିଏପି ସାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ଘରୋଇ ଡିଲର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାରର କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ ସାର କଳାବଜାର କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ 267 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାର ୟୁରିଆ ସାର ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ସାର ମିଶାଇ 500ରୁ 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି 1350 ଟଙ୍କାର ଡିଏପି ସାରକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ 2200ରୁ 2300 ଟଙ୍କାରେ କଳାବଜାର କରାଯାଉଛି । ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଚଢ଼ା ଦରରେ ସାର କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ସାର:
ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଚଳିତବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 57,820 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲାରେ ମୋଟ 39,471 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସାର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 21,273 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସାର ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ 30 ସୁଦ୍ଧା 17,519 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସାର ବଳକା ରହିଛି । ଏହି ବଳକା ସାର ମଧ୍ଯରେ 10,959 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ୟୁରିଆ, 2302 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଡିଏପି, 594 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏମଓପି, 3383 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏନ୍ପିକେଏସ୍ ଏବଂ 280 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଏସ୍ଏସପି ସାର ରହିଛି ।
ସମ୍ବଲପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ସାର ମହଜୁଦ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କଫେଡ୍ ଗୋଦାମକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସାର ବେଝେଇ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ସାର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଭାଗୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅବଗତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବାନ ସୋରେନ । ସୋରେନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ନୟାଗଡ଼ରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ! ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗକୁ DRCSଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ
'ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ସାର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଧରା ପଡ଼ିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ'- ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର